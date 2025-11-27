HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

:คืบหน้า ไฟไหม้ตึกฮ่องกง ดับแล้ว 44 ราย สูญหายหลายร้อย - จับผู้บริหาร 3 ราย

 
            คืบหน้า เหตุไฟไหม้ตึกอาคารที่พักฮ่องกง มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 44 ราย สูญหายหลายร้อย ล่าสุด จับกุมผู้เกี่ยวข้องได้จำนวน 3 ราย 

ไฟไหม้ตึก ฮ่องกง
ภาพจาก YAN ZHAO / AFP

             วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เกิดเหตุโศกนาฏกรรมสุดสะเทือนใจ กรณีเพลิงไหม้รุนแรงในกลุ่มอาคารที่พักอาศัยหวั่งฟกคอร์ต (Wang Fuk Court) เขตต่ายโปว (Tai Po) ทางตอนเหนือของฮ่องกง ล่าสุด หลังจากผ่านไป 16 ชั่วโมง มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 44 ราย สูญหายอีกหลายร้อยชีวิต และสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้จำนวน 3 ราย 

เกิดอะไรขึ้น 


             ช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ไฟไหม้ได้ลุกโชนที่กลุ่มอาคารที่พักอาศัยแห่งนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงตัวอาคารบางส่วน จึงมีโครงสร้างนั่งร้านไม้ไผ่จำนวนมาก และกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังหลายอาคาร 

             กลุ่มอาคารที่พักแห่งนี้มีทั้งหมด 8 อาคารสูง มีห้องพักรวมมากกว่า 2,000 ยูนิต และมีผู้อยู่อาศัยกว่า 4,600 คน โดยรายงานระบุว่า อาคาร 7 ใน 8 หลัง เป็นที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุจำนวนมาก 

             ไฟไหม้ครั้งใหญ่นี้ถูกจัดระดับเป็นระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับที่ร้ายแรงที่สุดในฮ่องกง และเป็นเพลิงไหม้ที่ร้ายแรงที่สุดในฮ่องกง นับตั้งแต่เกิดเพลิงไหม้ระดับ 5 ครั้งล่าสุดในฮ่องกง ซึ่งผ่านมา 17 ปี 

ผู้กล้าสังเวยชีวิต 


             เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเร่งทำงานแข่งกับเวลา สื่อท้องถิ่นรายงานว่า รัฐบาลได้แสดงความไว้อาลัยต่อนักดับเพลิงวัย 37 ปีรายหนึ่ง ซึ่งเสียชีวิตในขณะปฏิบัติภารกิจฉุกเฉิน โดยกล่าวเชิดชูว่าเขา "ทุ่มเทและกล้าหาญ" 

             ผู้พักอาศัยจำนวนมากร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท้องถิ่น หลังจากไม่สามารถติดต่อกับญาติภายในอาคารได้ ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลือผู้พักอาศัยบางส่วนที่ติดอยู่บนชั้นสูง มีเด็กทารก 1 ราย และหญิงสูงวัย 1 ราย ได้รับการช่วยชีวิตระหว่างปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา 

             ประชาชนหลายร้อยคนได้รับการอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว และกำลังจัดสรรหน่วยที่พักฉุกเฉินให้กับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐาน หน่วยดับเพลิงฮ่องกงได้จัดระดับเพลิงไหม้เป็นสัญญาณเตือนระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับที่รุนแรงที่สุด เป็นเวลา 17 ปีแล้วนับตั้งแต่เกิดเพลิงไหม้ระดับ 5 ครั้งล่าสุดในฮ่องกง

ไฟไหม้ตึก ฮ่องกง
ภาพจาก YAN ZHAO / AFP


คืบหน้าล่าสุด


             หลังจากเหตุการณ์ผ่านไป 16 ชั่วโมง อาคารที่พักอาศัยแห่งนี้ยังคงมีเพลิงไหม้อยู่ โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า 800 นายกำลังเร่งทำงานอย่างเต็มกำลัง โดยสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วจำนวน 4 จากทั้งหมด 8 อาคาร แต่ควันดำยังคงพวยพุ่งออกมาจากอาคารสูงบางส่วน

             มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 44 ราย (รวมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง) และจำนวน 279 รายยังคงสูญหาย ประชาชนหลายร้อยราย ได้รับการอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว

จับกุม 3 ราย 


             ผู้บริหารบริษัทก่อสร้าง 3 ราย อายุระหว่าง 52-68 ปี โดย 2 ราย เป็นกรรมการบริษัท และอีก 1 ราย เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ถูกจับกุมในข้อหาฆ่าคนโดยไม่เจตนา โดยทางตำรวจกล่าวในการแถลงข่าวระบุว่า "ทั้ง 3 ราย ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง นำไปสู่อุบัติเหตุครั้งใหญ่ และทำให้ไฟลุกลามอย่างควบคุมไม่ได้ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก"  

             รายละเอียดของสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน โดยเบื้องต้นตำรวจระบุว่า พบแผ่นโฟมโพลีสไตรีนปิดกั้นหน้าต่างในพื้นที่ที่กำลังปรับปรุง ซึ่งอาจทำให้ไฟลุกลามเร็วขึ้น และไฟได้ลุกลามไปยังอาคารใกล้เคียงอย่างรวดเร็วผ่านนั่งร้านที่ทำจากไม้ไผ่


ขอบคุณข้อมูลจาก CNNBBC

 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
:คืบหน้า ไฟไหม้ตึกฮ่องกง ดับแล้ว 44 ราย สูญหายหลายร้อย - จับผู้บริหาร 3 ราย โพสต์เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09:30:13 5,419 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย