:คืบหน้า ไฟไหม้ตึกฮ่องกง ดับแล้ว 44 ราย สูญหายหลายร้อย - จับผู้บริหาร 3 ราย

คืบหน้า เหตุไฟไหม้ตึกอาคารที่พักฮ่องกง มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 44 ราย สูญหายหลายร้อย ล่าสุด จับกุมผู้เกี่ยวข้องได้จำนวน 3 ราย
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เกิดเหตุโศกนาฏกรรมสุดสะเทือนใจ กรณีเพลิงไหม้รุนแรงในกลุ่มอาคารที่พักอาศัยหวั่งฟกคอร์ต (Wang Fuk Court) เขตต่ายโปว (Tai Po) ทางตอนเหนือของฮ่องกง ล่าสุด หลังจากผ่านไป 16 ชั่วโมง มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 44 ราย สูญหายอีกหลายร้อยชีวิต และสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้จำนวน 3 ราย
ภาพจาก YAN ZHAO / AFP
ภาพจาก YAN ZHAO / AFP
เกิดอะไรขึ้น
ช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ไฟไหม้ได้ลุกโชนที่กลุ่มอาคารที่พักอาศัยแห่งนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงตัวอาคารบางส่วน จึงมีโครงสร้างนั่งร้านไม้ไผ่จำนวนมาก และกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังหลายอาคาร
กลุ่มอาคารที่พักแห่งนี้มีทั้งหมด 8 อาคารสูง มีห้องพักรวมมากกว่า 2,000 ยูนิต และมีผู้อยู่อาศัยกว่า 4,600 คน โดยรายงานระบุว่า อาคาร 7 ใน 8 หลัง เป็นที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุจำนวนมาก
ไฟไหม้ครั้งใหญ่นี้ถูกจัดระดับเป็นระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับที่ร้ายแรงที่สุดในฮ่องกง และเป็นเพลิงไหม้ที่ร้ายแรงที่สุดในฮ่องกง นับตั้งแต่เกิดเพลิงไหม้ระดับ 5 ครั้งล่าสุดในฮ่องกง ซึ่งผ่านมา 17 ปี
ผู้กล้าสังเวยชีวิต
เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเร่งทำงานแข่งกับเวลา สื่อท้องถิ่นรายงานว่า รัฐบาลได้แสดงความไว้อาลัยต่อนักดับเพลิงวัย 37 ปีรายหนึ่ง ซึ่งเสียชีวิตในขณะปฏิบัติภารกิจฉุกเฉิน โดยกล่าวเชิดชูว่าเขา "ทุ่มเทและกล้าหาญ"
ผู้พักอาศัยจำนวนมากร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท้องถิ่น หลังจากไม่สามารถติดต่อกับญาติภายในอาคารได้ ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลือผู้พักอาศัยบางส่วนที่ติดอยู่บนชั้นสูง มีเด็กทารก 1 ราย และหญิงสูงวัย 1 ราย ได้รับการช่วยชีวิตระหว่างปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
ประชาชนหลายร้อยคนได้รับการอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว และกำลังจัดสรรหน่วยที่พักฉุกเฉินให้กับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐาน หน่วยดับเพลิงฮ่องกงได้จัดระดับเพลิงไหม้เป็นสัญญาณเตือนระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับที่รุนแรงที่สุด เป็นเวลา 17 ปีแล้วนับตั้งแต่เกิดเพลิงไหม้ระดับ 5 ครั้งล่าสุดในฮ่องกง
ภาพจาก YAN ZHAO / AFP
คืบหน้าล่าสุด
หลังจากเหตุการณ์ผ่านไป 16 ชั่วโมง อาคารที่พักอาศัยแห่งนี้ยังคงมีเพลิงไหม้อยู่ โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า 800 นายกำลังเร่งทำงานอย่างเต็มกำลัง โดยสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วจำนวน 4 จากทั้งหมด 8 อาคาร แต่ควันดำยังคงพวยพุ่งออกมาจากอาคารสูงบางส่วน
มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 44 ราย (รวมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง) และจำนวน 279 รายยังคงสูญหาย ประชาชนหลายร้อยราย ได้รับการอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว
จับกุม 3 ราย
ผู้บริหารบริษัทก่อสร้าง 3 ราย อายุระหว่าง 52-68 ปี โดย 2 ราย เป็นกรรมการบริษัท และอีก 1 ราย เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ถูกจับกุมในข้อหาฆ่าคนโดยไม่เจตนา โดยทางตำรวจกล่าวในการแถลงข่าวระบุว่า "ทั้ง 3 ราย ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง นำไปสู่อุบัติเหตุครั้งใหญ่ และทำให้ไฟลุกลามอย่างควบคุมไม่ได้ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก"
รายละเอียดของสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน โดยเบื้องต้นตำรวจระบุว่า พบแผ่นโฟมโพลีสไตรีนปิดกั้นหน้าต่างในพื้นที่ที่กำลังปรับปรุง ซึ่งอาจทำให้ไฟลุกลามเร็วขึ้น และไฟได้ลุกลามไปยังอาคารใกล้เคียงอย่างรวดเร็วผ่านนั่งร้านที่ทำจากไม้ไผ่
ขอบคุณข้อมูลจาก CNN, BBC