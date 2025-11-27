HP จ่อปลด พนง. 6,000 ตำแหน่ง เร่งพัฒนา AI ใช้ทำงานแทนคน

HP เตรียมเลิกจ้างพนักงานราว 6,000 ตำแหน่ง ภายใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมเร่งพัฒนา AI ใช้ทำงานแทนคน
ภาพจาก : HJBC / Shutterstock.com
เอ็นริเก โลเรส (Enrique Lores) ซีอีโอของ HP กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ระบุว่า ทางบริษัทตั้งเป้าที่จะลดจำนวนพนักงานทั่วโลกประมาณ 4,000-6,000 ตำแหน่ง ภายในปีงบประมาณ 2571 โดยผู้ที่จะได้รับผลกระทบคาดว่าเป็นทีมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การดำเนินงานภายใน และทีมสนับสนุนลูกค้า
"เราคาดว่าโครงการริเริ่มนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานขั้นต้นได้ถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.2 หมื่นล้านบาท) ภายในระยะเวลา 3 ปี สิ่งสำคัญคือต้องเป็นผู้นำ เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้ และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของเรา เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในอนาคต" โลเรส กล่าว
โดยในไตรมาสล่าสุด HP มีรายได้เพิ่มขึ้นมา 4.2 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 14.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4.71 แสนล้านบาท) ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยมียอดขายพีซีที่ช่วยชดเชยยอดขายเครื่องพิมพ์ที่ลดลง
ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทางบริษัท HP ได้เลิกจ้างพนักงานไปแล้วจำนวน 1,000-2,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งก่อน
การเคลื่อนไหวของ HP สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับอุตสาหกรรม โดยบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่ง กำลังลงทุนอย่างหนักเพื่อพัฒนา AI ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ อาทิ Google, Microsoft และ Amazon ก็ได้ประกาศลดจำนวนพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ขอบคุณข้อมูลจาก The Straits Times, CNN, Yahoo Finance
ภาพจาก : HJBC / Shutterstock.com
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ The Straits Times รายงานว่า บริษัท HP (HP Inc.) ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ได้ประกาศแผนการปรับโครงสร้างใหม่ครั้งใหญ่ โดยมีกำหนดจะเลิกจ้างพนักงานทั่วโลกราว 6,000 ตำแหน่ง เนื่องจากบริษัทกำลังเปลี่ยนทิศทางมุ่งเน้นไปที่การนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนวัตกรรม และความพึงพอใจของลูกค้า
เอ็นริเก โลเรส (Enrique Lores) ซีอีโอของ HP กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ระบุว่า ทางบริษัทตั้งเป้าที่จะลดจำนวนพนักงานทั่วโลกประมาณ 4,000-6,000 ตำแหน่ง ภายในปีงบประมาณ 2571 โดยผู้ที่จะได้รับผลกระทบคาดว่าเป็นทีมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การดำเนินงานภายใน และทีมสนับสนุนลูกค้า
"เราคาดว่าโครงการริเริ่มนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานขั้นต้นได้ถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.2 หมื่นล้านบาท) ภายในระยะเวลา 3 ปี สิ่งสำคัญคือต้องเป็นผู้นำ เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้ และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของเรา เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในอนาคต" โลเรส กล่าว
ลอเรสย้ำว่า แนวทางการพัฒนา AI ของบริษัท HP ไม่ได้จำกัดอยู่แค่แชตบอตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโปรแกรม AI ที่ทำงานและตัดสินใจได้ด้วยตนเองโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้ช่วย AI และระบบที่ช่วยเร่งการดำเนินงาน โดยบริษัทวางแผนที่จะขึ้นราคาคอมพิวเตอร์ และทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์รายใหม่ เพื่อช่วยชดเชยต้นทุนด้านการประมวลผล AI ที่สูงขึ้น
ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทางบริษัท HP ได้เลิกจ้างพนักงานไปแล้วจำนวน 1,000-2,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งก่อน
การเคลื่อนไหวของ HP สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับอุตสาหกรรม โดยบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่ง กำลังลงทุนอย่างหนักเพื่อพัฒนา AI ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ อาทิ Google, Microsoft และ Amazon ก็ได้ประกาศลดจำนวนพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ขอบคุณข้อมูลจาก The Straits Times, CNN, Yahoo Finance