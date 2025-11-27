HILIGHT
HP จ่อปลด พนง. 6,000 ตำแหน่ง เร่งพัฒนา AI ใช้ทำงานแทนคน

          HP เตรียมเลิกจ้างพนักงานราว 6,000 ตำแหน่ง ภายใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมเร่งพัฒนา AI ใช้ทำงานแทนคน 
ปลดพนักงาน
ภาพจาก : HJBC / Shutterstock.com

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ The Straits Times รายงานว่า บริษัท HP (HP Inc.) ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ได้ประกาศแผนการปรับโครงสร้างใหม่ครั้งใหญ่ โดยมีกำหนดจะเลิกจ้างพนักงานทั่วโลกราว 6,000 ตำแหน่ง เนื่องจากบริษัทกำลังเปลี่ยนทิศทางมุ่งเน้นไปที่การนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนวัตกรรม และความพึงพอใจของลูกค้า

          เอ็นริเก โลเรส (Enrique Lores) ซีอีโอของ HP กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ระบุว่า ทางบริษัทตั้งเป้าที่จะลดจำนวนพนักงานทั่วโลกประมาณ 4,000-6,000 ตำแหน่ง ภายในปีงบประมาณ 2571 โดยผู้ที่จะได้รับผลกระทบคาดว่าเป็นทีมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การดำเนินงานภายใน และทีมสนับสนุนลูกค้า 

          "เราคาดว่าโครงการริเริ่มนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานขั้นต้นได้ถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.2 หมื่นล้านบาท) ภายในระยะเวลา 3 ปี สิ่งสำคัญคือต้องเป็นผู้นำ เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้ และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของเรา เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในอนาคต" โลเรส กล่าว 

          ลอเรสย้ำว่า แนวทางการพัฒนา AI ของบริษัท HP ไม่ได้จำกัดอยู่แค่แชตบอตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโปรแกรม AI ที่ทำงานและตัดสินใจได้ด้วยตนเองโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้ช่วย AI และระบบที่ช่วยเร่งการดำเนินงาน โดยบริษัทวางแผนที่จะขึ้นราคาคอมพิวเตอร์ และทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์รายใหม่ เพื่อช่วยชดเชยต้นทุนด้านการประมวลผล AI ที่สูงขึ้น 

         โดยในไตรมาสล่าสุด HP มีรายได้เพิ่มขึ้นมา 4.2 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 14.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4.71 แสนล้านบาท) ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยมียอดขายพีซีที่ช่วยชดเชยยอดขายเครื่องพิมพ์ที่ลดลง 

          ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทางบริษัท HP ได้เลิกจ้างพนักงานไปแล้วจำนวน 1,000-2,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งก่อน 

          การเคลื่อนไหวของ HP สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับอุตสาหกรรม โดยบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่ง กำลังลงทุนอย่างหนักเพื่อพัฒนา AI ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ อาทิ Google, Microsoft และ Amazon ก็ได้ประกาศลดจำนวนพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

ขอบคุณข้อมูลจาก The Straits Times, CNN, Yahoo Finance

