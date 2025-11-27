HILIGHT
ใจสลาย ... เด็ก 4 ขวบ พลัดตกเรือกู้ภัยคว่ำ กลางน้ำท่วมหาดใหญ่ ล่าสุดแม่เผยข่าวเศร้า


          เหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้ทิ้งรอยช้ำกลางใจครอบครัวหนึ่ง เมื่อเด็กหญิงวัย 4 ขวบหลุดจากอ้อมกอดแม่ขณะเรือกู้ภัยพลิกคว่ำต่อหน้า ล่าสุดครอบครัวเผยข่าวเศร้า

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก Weerapong Narongkul 

          เหตุโศกเศร้าท่ามกลางน้ำท่วมหาดใหญ่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 หลังครอบครัวหนึ่งถูกกระแสน้ำซัดจนเรือกู้ภัยที่เข้ามาช่วยพลิกคว่ำ บริเวณโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ขณะทั้งหมดกำลังอพยพหนีน้ำ โดยในวินาทีชุลมุน เด็กหญิง "น้องแพดเม่" วัยเพียง 4 ขวบ หลุดจากอ้อมแขนแม่ และถูกสายน้ำพัดหายไปต่อหน้าต่อตา ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ยังวิกฤต


          ล่าสุดคุณแม่ของเด็กได้โพสต์ตามหาผ่านเฟซบุ๊ก Articha Yeean Ticha พร้อมข้อความสะเทือนใจ เล่าถึงเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่พรากลูกไปต่อหน้า โดยระบุว่าน้องแพดเม่สวมเสื้อสีฟ้าลายดอกและกางเกงสีชมพู พร้อมวิงวอนว่าหากใครพบเห็นร่างลูกสาวให้แจ้งทันที เพื่อให้ครอบครัวมีโอกาสพาน้องกลับบ้านอีกครั้ง

         "วันนี้หลังจากไปดูสภาพรถที่จอดอยู่หน้าโรงพยาบาล เดินผ่านตรงจุดนี้ มันมีความรู้สึกไม่สบายใจอย่างไรบอกไม่ถูก ตั้งจิตอธิษฐานว่าอะไรที่บังตาอยู่ขอให้เปิดให้มองเห็นน้อง จริง ๆ ต้องไปทำอย่างอื่น แต่เห็นมีพี่ผู้ชายหญิงสามคน เดินหาร่างน้องอยู่ตรงจุดนี้ ก็เลยอาสามาช่วยเขาหาเดินปูพรมกันอยู่ 4 คน จนใกล้จะมืด พวกเรากำลังจะยกเลิกภารกิจ จนในที่สุดเราก็ได้เจอน้อง ได้พาน้องกลับไปหาแม่"

          แม่เล่าว่าเวลาเกิดเหตุคือช่วง 19.00 น. โดยเรือกู้ภัยต้านกระแสน้ำท่วมหาดใหญ่ไม่ไหวจนพลิกคว่ำ และน้องแพดเม่ลอยหายไปในกระแสน้ำ ผ่านมาแล้วสองวันยังไม่มีวี่แวว เธอขอให้ลูกกลับมา พร้อมข้อความสุดสะเทือนใจว่า "แลกกับอะไรก็ได้แม่ยอมทุกอย่าง" พร้อมทิ้งเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้คนที่พบเห็นติดต่อกลับ

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก Articha Yeean Ticha



           หลังการโพสต์เผยแพร่ออกไป ชาวโซเชียลและเพื่อน ๆ ต่างร่วมให้กำลังใจครอบครัวอย่างล้นหลาม ทุกคนหวังให้เกิดปาฏิหาริย์ และเหตุการณ์ตามหาน้องแพดเม่กลายเป็นเรื่องสะเทือนใจกลางวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ และภาวนาให้ครอบครัวนี้ได้กอดลูกกลับมาอีกครั้ง 

           อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันนี้ (27 พฤศจิกายน 2568) มีรายงานว่า น้องแพดได้เสียชีวิตแล้ว 

           ขณะที่ การันต์ ศรีวัฒนบูรพา ผู้ช่วยโฆษก  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 ได้โพสต์เฟซบุ๊กล่าสุด "พบร่างน้องแล้วครับ rip"

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก การันต์ ศรีวัฒนบูรพา

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก การันต์ ศรีวัฒนบูรพา

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก การันต์ ศรีวัฒนบูรพา

         "วันนี้หลังจากไปดูสภาพรถที่จอดอยู่หน้าโรงพยาบาล เดินผ่านตรงจุดนี้ มันมีความรู้สึกไม่สบายใจอย่างไรบอกไม่ถูก ตั้งจิตอธิษฐานว่าอะไรที่บังตาอยู่ขอให้เปิดให้มองเห็นน้อง  จริง ๆ ต้องไปทำอย่างอื่น แต่เห็นมีพี่ผู้ชายหญิงสามคน เดินหาร่างน้องอยู่ตรงจุดนี้ ก็เลยอาสามาช่วยเขาหาเดินปูพรมกันอยู่ 4 คน จนใกล้จะมืด พวกเรากำลังจะยกเลิกภารกิจ จนในที่สุดเราก็ได้เจอน้อง ได้พาน้องกลับไปหาแม่"

           ทีมงานกระปุกดอทคอม ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ 
           ขอส่งกำลังใจให้ทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหาดใหญ่ 
           ขอให้ความสูญเสียจางหาย และทุกอย่างกลับมาเป็นปกติในเร็ววัน
           เราขออยู่เคียงข้างผู้ประสบภัยทุกท่านด้วยหัวใจจริง ๆ

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก Articha Yeean Ticha



