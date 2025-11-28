ท่ามกลางวิกฤติน้ำท่วมหาดใหญ่ที่ยังไม่คลี่คลาย เกิดประเด็นร้อนเมื่อมีคำสั่งให้ออกจากราชการต่อ นายอำเภอหาดใหญ่ ก่อนเจ้าตัวออกมาโพสต์ชี้แจงล่าสุด ยืนยันลงพื้นที่ทุกวัน ไม่เคยทอดทิ้งชาวบ้าน
ภาพจากเฟซบุ๊ก Eak Youngapai Na Songkhlaวิกฤติน้ำท่วมหาดใหญ่ ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ตึงเครียดอยู่แล้ว แต่กลับมีประเด็นร้อนเพิ่มขึ้น เมื่อกรมการปกครองมีคำสั่งให้ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ ออกจากราชการชั่วคราว โดยระบุว่าไม่ปรากฏตัวในพื้นที่และไม่สามารถติดต่อได้ในช่วงเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่
ล่าสุด นายอำเภอหาดใหญ่ ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก Eak Youngapai Na Songkhla ชี้แจงถึงคำสั่งดังกล่าว โดยระบุว่าเหตุที่ติดต่อไม่ได้เกิดจากสถานการณ์ น้ำท่วมหาดใหญ่ ครั้งนี้ท่วมสูงกว่า 3 เมตร ส่งผลให้ไฟดับ สัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตล่ม ไม่สามารถติดต่อภายนอกได้ พร้อมย้ำว่าตนอยู่ในพื้นที่ทุกวันและไม่เคยทอดทิ้งชาวบ้าน
ในโพสต์เดียวกัน นายอำเภอหาดใหญ่ ได้ลงภาพการลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในเขตหาดใหญ่ใน แม้จะเป็นช่วงค่ำคืนที่ไร้ไฟฟ้าและขาดแคลนอาหาร โดยมีการเปิดครัวหน้าบ้านพัก หุงข้าวด้วยแก๊ส ทอดไข่ และแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยจากเหตุ น้ำท่วมหาดใหญ่ ที่กำลังเผชิญความลำบาก
ภาพจากเฟซบุ๊ก Eak Youngapai Na Songkhlaนอกจากนี้ นายอำเภอหาดใหญ่ ยังโพสต์ข้อความสะท้อนความเหน็ดเหนื่อยของทีมช่วยเหลือ ระบุว่าต้องเสี่ยงชีวิตปีนสายและลุยน้ำท่วมเพื่อส่งอาหารให้ประชาชน แม้ทุกก้าวเต็มไปด้วยความเสี่ยง แต่ยังย้ำเจตนาว่าทำเพื่อคนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก น้ำท่วมหาดใหญ่
- ดีใจคะที่นายออกมาปกป้องตัวเอง ลงให้เยอะคะนายเผื่อพวกตาถั่วไม่เห็น #saveนายเอก
- เคยสัมผัสการทำงานของท่าน นายอำเภอท่านนี้... ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนค่ะ
- เป็นกำลังใจให้ค่ะท่าน
- เชื้่อมั่นในการทำงานของท่านนาบอำเภอค่ะ
- เชื่อมั้นในการทำงานของท่านสุดใจจริงๆค่
- เชื่อมั้นในการทำงานของนายค่ะ ส่งกำลังใจให้ค่ะ
- เป็นกำลังใจให้ ท่านนายอำเภอเอกนะคะ
- ทุกคนเชื่อมั่นในความดีคุณลุงเสมอคะ
- สวรรค์มีตาคะนายคนดีมีคนเห็นความดีก็มีเยอะแยะหวังว่าประชาชนมีภาพช่วยคะ
- ประชาชนเห็นแต่ข้างบนไม่เห็น สู้ๆครับพี่เอกเป็นกำลังใจให้ครับ
ท่ามกลางความโกลาหลของเหตุ น้ำท่วมหาดใหญ่ คำสั่งปลดและเสียงวิจารณ์ต่าง ๆ ทำให้ตำแหน่งนายอำเภอหาดใหญ่ ถูกจับตาอย่างหนัก ขณะที่เจ้าตัวยืนยันพร้อมสู้ข้อกล่าวหาทั้งหมด และยังคงทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง
ภาพจากเฟซบุ๊ก Eak Youngapai Na Songkhlaทีมงานขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่านในเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ ขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างปลอดภัย และให้ทุกอย่างกลับสู่ความปกติในเร็ววัน ขอให้กำลังใจเล็ก ๆ นี้เป็นพลังให้ทุกคนลุกขึ้นสู้ต่อค่ะ
