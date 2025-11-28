HILIGHT
โดนปลดกลางน้ำท่วมหาดใหญ่ ! นายอำเภอหาดใหญ่ยันอยู่พื้นที่ทุกวัน เปิดภาพยืนยันชัด

 
             ท่ามกลางวิกฤติน้ำท่วมหาดใหญ่ที่ยังไม่คลี่คลาย เกิดประเด็นร้อนเมื่อมีคำสั่งให้ออกจากราชการต่อ นายอำเภอหาดใหญ่ ก่อนเจ้าตัวออกมาโพสต์ชี้แจงล่าสุด ยืนยันลงพื้นที่ทุกวัน ไม่เคยทอดทิ้งชาวบ้าน 

นายอำเภอหาดใหญ่ โต้หลังถูกปลดฟ้าผ่าเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก Eak Youngapai Na Songkhla 

              วิกฤติน้ำท่วมหาดใหญ่ ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ตึงเครียดอยู่แล้ว แต่กลับมีประเด็นร้อนเพิ่มขึ้น เมื่อกรมการปกครองมีคำสั่งให้ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ ออกจากราชการชั่วคราว โดยระบุว่าไม่ปรากฏตัวในพื้นที่และไม่สามารถติดต่อได้ในช่วงเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่

นายอำเภอหาดใหญ่ โต้หลังถูกปลดฟ้าผ่าเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่
 ภาพจากเฟซบุ๊ก Eak Youngapai Na Songkhla 

             คำสั่งดังกล่าวมาพร้อมข้อกล่าวหาจาก ป.ป.ช. ในคดีเก่า สมัยที่ นายอำเภอหาดใหญ่ เคยดำรงตำแหน่งอำเภอหนองจิก ซึ่งถูกชี้มูลว่าใช้รถราชการและสั่งผู้ใต้บังคับบัญชานำวัสดุไปสร้างบ้านพักส่วนตัวในจังหวัดสงขลา โดยทั้งหมดถูกรื้อฟื้นขึ้นมาท่ามกลางสถานการณ์ น้ำท่วมหาดใหญ่ ที่กำลังวิกฤติ

              ล่าสุด นายอำเภอหาดใหญ่ ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก Eak Youngapai Na Songkhla ชี้แจงถึงคำสั่งดังกล่าว โดยระบุว่าเหตุที่ติดต่อไม่ได้เกิดจากสถานการณ์ น้ำท่วมหาดใหญ่ ครั้งนี้ท่วมสูงกว่า 3 เมตร ส่งผลให้ไฟดับ สัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตล่ม ไม่สามารถติดต่อภายนอกได้ พร้อมย้ำว่าตนอยู่ในพื้นที่ทุกวันและไม่เคยทอดทิ้งชาวบ้าน

นายอำเภอหาดใหญ่ โต้หลังถูกปลดฟ้าผ่าเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่

              ในโพสต์เดียวกัน นายอำเภอหาดใหญ่ ได้ลงภาพการลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในเขตหาดใหญ่ใน แม้จะเป็นช่วงค่ำคืนที่ไร้ไฟฟ้าและขาดแคลนอาหาร โดยมีการเปิดครัวหน้าบ้านพัก หุงข้าวด้วยแก๊ส ทอดไข่ และแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยจากเหตุ น้ำท่วมหาดใหญ่ ที่กำลังเผชิญความลำบาก

ภาพจากเฟซบุ๊ก Eak Youngapai Na Songkhla 

              นอกจากนี้ นายอำเภอหาดใหญ่ ยังโพสต์ข้อความสะท้อนความเหน็ดเหนื่อยของทีมช่วยเหลือ ระบุว่าต้องเสี่ยงชีวิตปีนสายและลุยน้ำท่วมเพื่อส่งอาหารให้ประชาชน แม้ทุกก้าวเต็มไปด้วยความเสี่ยง แต่ยังย้ำเจตนาว่าทำเพื่อคนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก น้ำท่วมหาดใหญ่

นายอำเภอหาดใหญ่ โต้หลังถูกปลดฟ้าผ่าเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก Eak Youngapai Na Songkhla 

              ขณะเดียวกัน ประชาชนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจ นายอำเภอหาดใหญ่ หลังเห็นภาพการทำงานในพื้นที่จริงท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ ที่ยังคงวิกฤติไม่หยุด เช่น 

              - ดีใจคะที่นายออกมาปกป้องตัวเอง ลงให้เยอะคะนายเผื่อพวกตาถั่วไม่เห็น #saveนายเอก

              - เคยสัมผัสการทำงานของท่าน นายอำเภอท่านนี้... ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนค่ะ

              - เป็นกำลังใจให้ค่ะท่าน

              - เชื้่อมั่นในการทำงานของท่านนาบอำเภอค่ะ 

              - เชื่อมั้นในการทำงานของท่านสุดใจจริงๆค่

              - เชื่อมั้นในการทำงานของนายค่ะ ส่งกำลังใจให้ค่ะ

              - เป็นกำลังใจให้ ท่านนายอำเภอเอกนะคะ

              - ทุกคนเชื่อมั่นในความดีคุณลุงเสมอคะ

              - สวรรค์มีตาคะนายคนดีมีคนเห็นความดีก็มีเยอะแยะหวังว่าประชาชนมีภาพช่วยคะ 

              - ประชาชนเห็นแต่ข้างบนไม่เห็น สู้ๆครับพี่เอกเป็นกำลังใจให้ครับ


              ท่ามกลางความโกลาหลของเหตุ น้ำท่วมหาดใหญ่ คำสั่งปลดและเสียงวิจารณ์ต่าง ๆ ทำให้ตำแหน่งนายอำเภอหาดใหญ่ ถูกจับตาอย่างหนัก ขณะที่เจ้าตัวยืนยันพร้อมสู้ข้อกล่าวหาทั้งหมด และยังคงทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง

นายอำเภอหาดใหญ่ โต้หลังถูกปลดฟ้าผ่าเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก Eak Youngapai Na Songkhla 

              ทีมงานขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่านในเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ ขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างปลอดภัย และให้ทุกอย่างกลับสู่ความปกติในเร็ววัน ขอให้กำลังใจเล็ก ๆ นี้เป็นพลังให้ทุกคนลุกขึ้นสู้ต่อค่ะ  

นายอำเภอหาดใหญ่ โต้หลังถูกปลดฟ้าผ่าเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก Eak Youngapai Na Songkhla 

นายอำเภอหาดใหญ่ โต้หลังถูกปลดฟ้าผ่าเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก Eak Youngapai Na Songkhla 

นายอำเภอหาดใหญ่ โต้หลังถูกปลดฟ้าผ่าเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก Eak Youngapai Na Songkhla 

นายอำเภอหาดใหญ่ โต้หลังถูกปลดฟ้าผ่าเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก Eak Youngapai Na Songkhla 

นายอำเภอหาดใหญ่ โต้หลังถูกปลดฟ้าผ่าเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก Eak Youngapai Na Songkhla 

นายอำเภอหาดใหญ่ โต้หลังถูกปลดฟ้าผ่าเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊ก Eak Youngapai Na Songkhla 




โดนปลดกลางน้ำท่วมหาดใหญ่ ! นายอำเภอหาดใหญ่ยันอยู่พื้นที่ทุกวัน เปิดภาพยืนยันชัด อัปเดตล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2568
