เปิดใจครั้งแรก นายกแป้น ยอมรับประเมินผิดพลาด น้ำท่วมหาดใหญ่หนักกว่าคิด

          นายกแป้น ออกมาเปิดใจด้วยเสียงสั่น ยอมรับการประเมินน้ำท่วมหาดใหญ่ผิดพลาด และขอโทษประชาชน พร้อมยืนยันไม่ได้หายไปไหน การสื่อสารล่มทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถติดต่อใครได้ 

นายกฯ แป้น เปิดใจหลังถูกวิจารณ์น้ำท่วมหาดใหญ่


          เหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ 2568 ส่งผลกระทบอย่างหนักทั่วเขตเมือง ทั้งประชาชนตกค้าง ไฟฟ้าและการสื่อสารล่ม และยังมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก สร้างกระแสวิจารณ์ต่อการบริหารจัดการในพื้นที่ โดยเฉพาะบทบาทของ นายกแป้น นายกเทศมนตรีหาดใหญ่ ที่ถูกจับตามองอย่างมากในวิกฤติ น้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้ เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยประกาศรับรองว่า วันที่ 22-23 พ.ย. น้ำไม่ท่วมลั่นเอาอยู่ ก่อนน้ำทะลัก คนหนีไม่ทัน พากันถามหา น้ำท่วมหาดใหญ่ นายกแป้นอยู่ไหน ?

นายกฯ แป้น เปิดใจหลังถูกวิจารณ์น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก Tiktok prhatyaicity


          นอกจากนี้ยังเสียงวิพากษ์วิจารณ์พุ่งตรงไปที่ นายกแป้น ว่าขณะเกิดเหตุ นายกแป้น ณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่รายนี้อยู่ที่ไหน และเกิดข้อสงสัยถึงการทำงานของเขาระหว่างภาวะน้ำท่วมหาดใหญ่ ที่สร้างผลกระทบวงกว้างต่อประชาชน

นายกฯ แป้น เปิดใจหลังถูกวิจารณ์น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

          อย่างไรก็ตาม ล่าสุดวันนี้ (28 พฤศจิกายน 2568) นายกแป้น ได้เปิดใจผ่านรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ โดยสรยุทธ สุทัศนจินดา ได้ถามตรง ๆ ว่าในฐานะผู้นำท้องถิ่นที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้ 4 เดือน อยากบอกอะไรกับชาวเมืองที่กำลังเผชิญวิกฤติน้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้

นายกฯ แป้น เปิดใจหลังถูกวิจารณ์น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

          นายกแป้น ตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า "ผมกราบขอโทษคนหาดใหญ่ครับ ผมผิดพลาดในการทำงานครั้งนี้ และรู้ว่านี่คือความผิดครั้งใหญ่" พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้รุนแรงเกินกำลัง แต่หลังจากนี้จะเร่งฟื้นฟูเมืองโดยเร็วที่สุด

นายกฯ แป้น เปิดใจหลังถูกวิจารณ์น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเฟซบุ๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

          ในรายการเดียวกัน นายกแป้น ยังอธิบายกรณีคลิป "เอาอยู่" ซึ่งเผยแพร่ก่อนเกิดเหตุ น้ำท่วมหาดใหญ่ โดยระบุว่าขณะนั้นมีข้อมูลว่าน้ำจากสะเดายังห่างตลิ่ง 3 เมตร แต่เหตุการณ์เปลี่ยนทันทีเมื่อฝนตกหนักแบบ Rain Bomb กลางเมือง รวมถึงน้ำป่าจากเขาคอหงส์และปริมาณน้ำจากสะเดาที่เพิ่มเข้ามาอย่างรวดเร็ว

          นายกแป้น ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า การประเมินสถานการณ์ครั้งนี้ผิดพลาด แม้จะยึดข้อมูลจากกรมชลประทานและกรมอุตุฯ แต่ปริมาณน้ำที่ตกลงมาจริงกลับรุนแรงกว่า ทำให้ระบบระบายน้ำในเมืองรับมือไม่ทัน และเป็นเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่หนักกว่าที่คาดไว้มาก

นายกฯ แป้น เปิดใจหลังถูกวิจารณ์น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจากเว็บไซต์ เทศบาลนครหาดใหญ่

          สำหรับกระแสวิจารณ์ที่ว่าช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ นายกฯ หายไป นายกแป้น ชี้แจงว่าไม่ได้หายไปไหน แต่ติดอยู่ในสำนักงานเทศบาลฯ ที่น้ำสูงถึงชั้น 2 ขณะที่ไฟฟ้าและการสื่อสารล่มทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถติดต่อใครได้ แต่ยืนยันว่าอยู่ทำงานและพักที่เทศบาลฯ ทุกวันจนสถานการณ์คลี่คลาย

          ทีมงานขอร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่านในเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้ ขอให้ทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว และขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ


