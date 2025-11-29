เปิดอายุ นพ.สมนึก วีระนรพานิช หลังคนหลุดโฟกัสยังดูหนุ่มแน่น แท้จริงอายุเท่าไร

เปิดอายุ นพ.สมนึก วีระนรพานิช หลังคนหลุดโฟกัสยังหนุ่มยังแน่น แม้เปิดคลินิกมา 18 ปี แท้จริงอายุประมาณเท่าไร แค่เห็นปีบรรจุก็เซอร์ไพรส์
จากกรณีที่ นพ.สมนึก วีระนรพานิช ประกาศปิดคลินิก นพ.สมนึก วีระนรพานิช คลินิกสูติ-นรีเวช และมีบุตรยาก หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหาดใหญ่ จนคนแชร์ออกไปกว่า 1 หมื่นครั้ง หลายคนก็รอวันที่หมอจะกลับมาเปิดคลินิกอีกครั้ง
ดังนั้นอายุของ นพ.สมนึก น่าจะอยู่หลัก 60 ปีหรือใกล้เคียง
