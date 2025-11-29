HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดอายุ นพ.สมนึก วีระนรพานิช หลังคนหลุดโฟกัสยังดูหนุ่มแน่น แท้จริงอายุเท่าไร

 
          เปิดอายุ นพ.สมนึก วีระนรพานิช หลังคนหลุดโฟกัสยังหนุ่มยังแน่น แม้เปิดคลินิกมา 18 ปี แท้จริงอายุประมาณเท่าไร แค่เห็นปีบรรจุก็เซอร์ไพรส์

นพ.สมนึก วีระนรพานิช
ภาพจาก คลินิก นพ.สมนึก วีระนรพานิช 

          จากกรณีที่ นพ.สมนึก วีระนรพานิช ประกาศปิดคลินิก นพ.สมนึก วีระนรพานิช คลินิกสูติ-นรีเวช และมีบุตรยาก หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหาดใหญ่ จนคนแชร์ออกไปกว่า 1 หมื่นครั้ง หลายคนก็รอวันที่หมอจะกลับมาเปิดคลินิกอีกครั้ง

          อ่านข่าว : นพ.สมนึก แจ้งปิดคลินิก จาก น้ำท่วมหาดใหญ่ อ่านเมนต์แล้วใจฟู ผลงานประจักษ์ตลอด 18 ปี  

นพ.สมนึก วีระนรพานิช
ภาพจาก คลินิก นพ.สมนึก วีระนรพานิช 

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ชาวเน็ตหลายคนเห็นภาพ นพ.สมนึก ต่างคิดว่าเป็นหมอวัย 30-40 ปี เพราะยังดูหนุ่มแน่น แถมแข็งแรงดี แต่เมื่อดูจากคลินิกที่เปิดมา 18 ปี ดูแล้วไม่น่าจะใช่แน่ ๆ จึงมีการไปตรวจสอบข้อมูลจากแพทยสภา พบว่า นพ.สมนึก เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2532 หรือ 36 ปีมาแล้ว

          ดังนั้นอายุของ นพ.สมนึก น่าจะอยู่หลัก 60 ปีหรือใกล้เคียง

นพ.สมนึก วีระนรพานิช
ภาพจาก คลินิก นพ.สมนึก วีระนรพานิช 

นพ.สมนึก วีระนรพานิช
ภาพจาก คลินิก นพ.สมนึก วีระนรพานิช 

นพ.สมนึก วีระนรพานิช
ภาพจาก คลินิก นพ.สมนึก วีระนรพานิช 





เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดอายุ นพ.สมนึก วีระนรพานิช หลังคนหลุดโฟกัสยังดูหนุ่มแน่น แท้จริงอายุเท่าไร โพสต์เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09:09:36 8,076 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย