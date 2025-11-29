HILIGHT
เจ้าของพาแมวไปหาหมอ กลับมาเจอแมวงอก 1 ตัวจิ๋ว ไม่ใช่ลูก หนูโผล่มาจากไหน

 
            เรื่องราวชวนยิ้ม เมื่อเจ้าของพาแมวไปหาหมอ กลับบ้านมาเจอแมวงอก 1 ตัวจิ๋ว ไม่ใช่ลูกแล้วโผล่มาจากไหน ก่อนรู้เฉลย 

แมวงอก
ภาพจาก X @shirohebi  

           วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เมื่อไม่นานมานี้ มีเรื่องราวน่ารักจากผู้ใช้โซเชียลในญี่ปุ่นรายหนึ่งได้กลายเป็นไวรัล ทำให้หลายคนยิ้มไปตาม ๆ กัน เมื่อเขาได้แชร์ภาพของเจ้าเหมียวสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่ง หลังจากพาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลสัตว์เพื่อตรวจเช็กสุขภาพและฉีดวัคซีน แต่เมื่อกลับมาถึงบ้านกลับมีเจ้า "แมวจิ๋ว" งอกมาเพิ่มอีก 1 ตัว 

           โดยผู้ใช้บัญชี X @shirohebi ได้โพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นระบุว่า "ฉันไปโรงพยาบาลสัตว์ พอกลับมา ปรากฏว่ามีแมวเพิ่มมาอีกตัว... นี่มันอะไรกันเนี่ย..." โดยในภาพจะเห็นว่า เจ้าเหมียวของเขากำลังนอนอยู่บนผ้า ในขณะที่ด้านข้างมีลูกแมวสีดำตัวน้อยอีกตัวกำลังอิงแอบอยู่ข้าง ๆ เจ้าเหมียวของเขา ตอนนี้เจ้าเหมียวที่เขาต้องเลี้ยงจึงกลายเป็น 2 ตัวถ้วน 

แมวงอก
ภาพจาก X @shirohebi  

           โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจ มีผู้เข้าไปชมมากกว่า 7 ล้านครั้ง พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเอ็นดูเจ้าเหมียวทั้งคู่ ก่อนที่เจ้าของจะมาเฉลยว่า เจ้าเหมียวน้อยตัวนี้งอกมาจากไหน โดยเขาเผยว่า ทางแพทย์ที่โรงพยาบาลสัตว์มีแคมเปญส่งเสริมการรับสัตว์ไปเลี้ยง ซึ่งเขาไม่อาจต้านทานได้ ในที่สุดจึงกลับบ้านมาพร้อมแมวงอกเช่นนี้ ทำให้เขาทั้งขำและงง  

           หลายคนแสดงความคิดเห็นขำขันและเอ็นดู "เหมือนเป็นเงา แต่น่ารักมาก", "น่ารักใจละลาย ไม่แปลกใจที่ได้กลับมาด้วย", "ของฝากจากคุณหมอ", "โรคแมวงอก เป็นปกติสำหรับเหล่าทาสแมว"   

           ทั้งนี้ มีผู้เข้าไปแชร์ประสบการณ์ในลักษณะเดียวกันว่า "ฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยตอนที่พี่ชายไปบ้านข้าง ๆ เพื่อดูลูกแมว แต่กลับมาพร้อมกับแมว 2 ตัวอยู่ในอ้อมแขน"  

           ต่อมา เจ้าของได้อัปเดตว่า ได้ตั้งชื่อเจ้าจิ๋วสมาชิกตัวใหม่นี้ให้ว่า มาไก มากาโดะ และตอนนี้ดูเหมือนมันจะเริ่มสนิทกับเขาและเจ้าเหมียวอีกตัวมากขึ้นแล้ว และที่สำคัญเจ้าลูกแมวตัวนี้จะโตไวแบบสุด ๆ เริ่มสู้มือแล้ว 

แมวงอก
ภาพจาก X @shirohebi  

แมวงอก
ภาพจาก X @shirohebi  

แมวงอก
ภาพจาก X @shirohebi  




