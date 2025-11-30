HILIGHT
ประมวลภาพ พระราชินี ทรงวิ่งมาราธอนเข้าเส้นชัยพร้อมเอเลียด คิปโชเก ตำนานนักวิ่ง

 
          พระราชินี ทรงวิ่งฮาล์ฟมาราธอนเข้าเส้นชัยพร้อมเอเลียด คิปโชเก ตำนานนักวิ่งมาราธอน ในงาน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ที่สนามหลวง

ประมวลภาพ พระราชินี ทรงวิ่งมาราธอนเข้าเส้นชัยพร้อมเอเลียด คิปโชเก ตำนานนักวิ่ง
ภาพจาก ไทยพีบีเอส

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ไทยพีบีเอส รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงวิ่งในระยะฮาล์ฟมาราธอนในงาน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ที่สนามหลวง ก่อนที่จะวิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมเอเลียด คิปโชเก ตำนานนักวิ่งมาราธอน จบด้วยเวลา 2.13.40 ชั่วโมง

ประมวลภาพ พระราชินี ทรงวิ่งมาราธอนเข้าเส้นชัยพร้อมเอเลียด คิปโชเก ตำนานนักวิ่ง
ภาพจาก NBT - เอ็นบีที

          สำหรับรายการวิ่งมาราธอนดังกล่าว เป็นรายการใหญ่ที่มีนักวิ่งจากทั่วโลกมาสมัครเข้าร่วมกว่า 5 หมื่นคน

ประมวลภาพ พระราชินี ทรงวิ่งมาราธอนเข้าเส้นชัยพร้อมเอเลียด คิปโชเก ตำนานนักวิ่ง
ภาพจาก NBT - เอ็นบีที

ประมวลภาพ พระราชินี ทรงวิ่งมาราธอนเข้าเส้นชัยพร้อมเอเลียด คิปโชเก ตำนานนักวิ่ง
ภาพจาก NBT - เอ็นบีที

ประมวลภาพ พระราชินี ทรงวิ่งมาราธอนเข้าเส้นชัยพร้อมเอเลียด คิปโชเก ตำนานนักวิ่ง
ภาพจาก NBT - เอ็นบีที

ประมวลภาพ พระราชินี ทรงวิ่งมาราธอนเข้าเส้นชัยพร้อมเอเลียด คิปโชเก ตำนานนักวิ่ง
ภาพจาก NBT - เอ็นบีที

ประมวลภาพ พระราชินี ทรงวิ่งมาราธอนเข้าเส้นชัยพร้อมเอเลียด คิปโชเก ตำนานนักวิ่ง
ภาพจาก NBT - เอ็นบีที

ประมวลภาพ พระราชินี ทรงวิ่งมาราธอนเข้าเส้นชัยพร้อมเอเลียด คิปโชเก ตำนานนักวิ่ง
ภาพจาก NBT - เอ็นบีที

ประมวลภาพ พระราชินี ทรงวิ่งมาราธอนเข้าเส้นชัยพร้อมเอเลียด คิปโชเก ตำนานนักวิ่ง
ภาพจาก NBT - เอ็นบีที

ประมวลภาพ พระราชินี ทรงวิ่งมาราธอนเข้าเส้นชัยพร้อมเอเลียด คิปโชเก ตำนานนักวิ่ง
ภาพจาก NBT - เอ็นบีที

ประมวลภาพ พระราชินี ทรงวิ่งมาราธอนเข้าเส้นชัยพร้อมเอเลียด คิปโชเก ตำนานนักวิ่ง
ภาพจาก NBT - เอ็นบีที


ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส

 
