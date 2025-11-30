ประมวลภาพ พระราชินี ทรงวิ่งมาราธอนเข้าเส้นชัยพร้อมเอเลียด คิปโชเก ตำนานนักวิ่ง

พระราชินี ทรงวิ่งฮาล์ฟมาราธอนเข้าเส้นชัยพร้อมเอเลียด คิปโชเก ตำนานนักวิ่งมาราธอน ในงาน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ที่สนามหลวง
ภาพจาก ไทยพีบีเอส
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ไทยพีบีเอส รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงวิ่งในระยะฮาล์ฟมาราธอนในงาน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ที่สนามหลวง ก่อนที่จะวิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมเอเลียด คิปโชเก ตำนานนักวิ่งมาราธอน จบด้วยเวลา 2.13.40 ชั่วโมง
ภาพจาก NBT - เอ็นบีที
สำหรับรายการวิ่งมาราธอนดังกล่าว เป็นรายการใหญ่ที่มีนักวิ่งจากทั่วโลกมาสมัครเข้าร่วมกว่า 5 หมื่นคน
ภาพจาก NBT - เอ็นบีที
ภาพจาก NBT - เอ็นบีที
ภาพจาก NBT - เอ็นบีที
ภาพจาก NBT - เอ็นบีที
ภาพจาก NBT - เอ็นบีที
ภาพจาก NBT - เอ็นบีที
ภาพจาก NBT - เอ็นบีที
ภาพจาก NBT - เอ็นบีที
ภาพจาก NBT - เอ็นบีที
ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส