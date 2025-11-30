HILIGHT
สรยุทธ - หมวย อริสรา เล่าเหตุการณ์ก่อนเสียชีวิตของนัท ณัฐวุฒิ นักข่าวช่อง 8

 
          เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ เล่าเหตุการณ์ก่อนเสียชีวิตของนัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา เกิดอะไรขึ้น ส่วนสาเหตุการเสียชีวิต ยังไม่ทราบ

นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา เสียชีวิต
ภาพจาก เรื่องเล่าเสาร์ - อาทิตย์  

          เป็นการเสียชีวิตที่สร้างความสะเทือนใจแก่คนในวงการสื่อมวลชน หลังจากที่นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา เสียชีวิตในวัย 35 ปี ทั้งที่เพิ่งจัดรายการไปเมื่อคืนที่ผ่านมา

          วันที่ 30 ธันวาคม 2568 รายการเรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์ รายงานว่า การเสียชีวิตของนัท ณัฐวุฒิว่า หลังจากที่จัดรายการ Phutta Talk กับพุทธ อภิวรรณ เจ้าตัวก็กลับเข้าที่พัก หลับไปเฉย ๆ ไม่ตื่นขึ้นมา จนมาทราบข่าวในเช้าวันนี้ว่าเสียชีวิต ยังไม่ทราบสาเหตุ

         สำหรับรายการ Phutta Talk จัดขึ้นประมาณเที่ยงคืน และเลิกรายการประมาณตี 2 เท่ากับว่า นัท ณัฐวุฒิ เลิกงานหลังตี 2 ไปแล้ว

นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา เสียชีวิต
ภาพจาก Phutta Talk
 

