อินฟลูฯ สาวนักบิด ดับสลดในวัย 25 แฟน ๆ ช็อก โพสต์สุดท้ายเหมือนลางบอกเหตุ

 
             อินฟลูเอนเซอร์สาวนักบิด ประสบอุบัติเหตุ ดับสลดในวัย 25 ปี แฟน ๆ ช็อก โพสต์สุดท้ายก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมง เหมือนลางบอกเหตุ 

ลางบอกเหตุร้าย สาวนักบิดดับสลด
ภาพจาก Instagram sofia_quiroz10

             วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ CTWANT รายงานว่า โซเฟีย กีโรซ (Sofia Quiroz) อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวโคลอมเบีย วัย 25 ปี ประสบอุบัติเหตุบนถนนจนถึงแก่ชีวิต สร้างความตกตะลึงให้กับแฟน ๆ ผู้ติดตาม โดยก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมง เธอเพิ่งโพสต์ผ่านโซเชียล ซึ่งได้กลายเป็นโพสต์สุดท้าย และข้อความที่เธอเขียนราวกับเป็นลางบอกเหตุร้าย

             ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่า อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำ ของวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดซันตันเดร์ โซเฟียกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ Suzuki Gixxer คันโปรดของเธอ แต่เกิดเสียหลักขณะข้ามถนน รถของเธอพุ่งชนเข้ากับรถยนต์คันหนึ่ง จนทำให้ล้มลงกับพื้น ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุซ้ำ ถูกรถบรรทุกที่วิ่งสวนมาชน 

             เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เผยว่า แม้หน่วยแพทย์ฉุกเฉินจะมาถึงอย่างรวดเร็วหลังจากเกิดเหตุ แต่โซเฟียมีอาการบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตลงอย่างน่าเศร้า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อน อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติมว่ามีการฝ่าฝืนกฎจราจรอื่น ๆ หรือมีการกระทำผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ผ่านการวิเคราะห์จากหลักฐานกล้องวงจรปิดและสอบถามพยาน  

ลางบอกเหตุร้าย สาวนักบิดดับสลด
ภาพจาก Instagram sofia_quiroz10

             โซเฟียเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวนักบิด มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมมากกว่า 29,000 ฟอลโลเวอร์ ก่อนหน้านี้เธอมักจะโพสต์ภาพ และคลิปวิดีโอเผยกิจกรรมการขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์จนรับความนิยม บางโพสต์ของเธอมียอดวิวถึง 2 ล้าน แม้กระทั่งก่อนที่เธอจะประสบเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมง  เธอก็เพิ่งโพสต์เรื่องราวบนอินสตาแกรมของเธอ 

             โซเฟีย ได้โพสต์ไอจีสตอรี่ เผยว่า แว่นตาที่เธอใส่เป็นประจำตอนขี่มอเตอร์ไซค์พัง และครั้งนี้เธอจะขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่ใช้แว่น พร้อมกับกล่าวติดตลกว่า "หวังว่าฉันจะไม่รถล้มนะ เพราะฉันไม่ได้ใส่แว่น"  

             ภายหลังจากทราบข่าวการจากไปของเธอ แฟน ๆ ผู้ที่ติดตามต่างพากันตกใจ เข้าไปแสดงความเสียใจและแสดงความอาลัย ในขณะเดียวกันหลายคนต่างพูดถึงโพสต์สุดท้ายเธอ โดยเชื่อกันว่าเป็น "ลางบอกเหตุร้าย" เป็นเตือนภัยล่วงหน้าว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น และมันก็ได้เกิดขึ้นจริง 

             อุบัติเหตุครั้งนี้กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงบนสื่อท้องถิ่นและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย นอกจากแฟน ๆ ที่แสดงความเสียใจแล้ว ชาวเน็ตจำนวนมากยังตั้งคำถามถึงพฤติกรรมเสี่ยงของการขี่จักรยานในขณะที่ทัศนวิสัยไม่ดี ด้านตำรวจได้เตือนผู้ใช้ถนนทุกคนให้หลีกเลี่ยงการขับขี่ที่มีความเสี่ยงสูง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวมใส่อุปกรณ์ที่เหมาะสม และมีทัศนวิสัยที่ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยเดิม

ลางบอกเหตุร้าย สาวนักบิดดับสลด
ภาพจาก Instagram sofia_quiroz10

ลางบอกเหตุร้าย สาวนักบิดดับสลด
ภาพจาก Instagram sofia_quiroz10

ลางบอกเหตุร้าย สาวนักบิดดับสลด
ภาพจาก Instagram sofia_quiroz10



ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT





