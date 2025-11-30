อายุรแพทย์โรคหัวใจ โพสต์ปมณัฐวุฒิ ปงลังกา เสียชีวิตขณะนอนหลับ สาเหตุจากอะไร

อายุรแพทย์โรคหัวใจ โพสต์ปมณัฐวุฒิ ปงลังกา เสียชีวิตขณะนอนหลับ มีสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้าง ภัยเงียบที่เกิดตอนหลับยิ่งแก้ยาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พุทธ อภิวรรณ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก CardioClinic WP มีการเขียนให้ความรู้ประชาชนทั่วไปกรณีที่นักข่าวช่อง 8 ณัฐวุฒิ ปงลังกาเสียชีวิตว่า
การเสียชีวิตขณะหลับในคนอายุน้อยและสุขภาพแข็งแรง คือนอนไปแล้วมาพบอีกทีตอนเช้าเสียชีวิต หากไม่ได้เกิดจากการฆาตรกรรม จะต้องเกิดจากหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะรุนแรงอย่างฉับพลันทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองและอวัยวะต่าง ๆ ไม่พอและเกิดในขณะที่นอนหลับอยู่ อธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เกิดจากไสยศาสตร์แต่อย่างใด
สาเหตุที่ทำให้เกิดหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะรุนแรงอย่างฉับพลันในคนอายุน้อยและสุขภาพแข็งแรง แบ่งเป็นสองกลุ่ม
1. ตรวจพบสาเหตุที่ชัดเจน ได้แก่ (1) หลอดเลือดหัวใจตีบฉับพลันทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันเกิดการลัดวงจรไฟฟ้าหัวใจที่รุนแรง ผู้ป่วยมักจะมีอาการเจ็บหน้าอกแต่บางครั้งอาจเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรงทันที ไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันหรือไม่ตื่นเลย
(2) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ การอักเสบของเนื่อเยื่อหัวใจบางชนิดชักนำให้เกิดหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะรุนแรงได้
(3) โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติแต่กำเนิด ทำให้มีพังผืดเล็ก ๆ ซ่อนอยู่ในกล้ามเนื้อหัวใจที่หนาชักนำให้เกิดหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะรุนแรงได้เช่นกัน
2. ตรวจไม่พบสาเหตุที่ชัดเจน เรียกว่า SUNDS ย่อมาจาก Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome เกิดจาก (1) โรคพันธุกรรมไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งพบได้บ่อยที่สุด โรคที่มักจะเกิดการลัดวงจรไฟฟ้าหัวใจขณะหลับคือ J wave syndrome (BrS, ERS) และ LQTS บางชนิด
(2) ภาวะโพแทสเซียมต่ำอย่างรุนแรงในเลือด
(3) โรคปอดและการหายใจผิดปกติบางชนิด
(4) ภาวะการนอนหลับผิดปกติบางชนิด
(5) สารเคมีในเลือดบางชนิดสูงผิดปกติทำให้เกิดการหดเกร็งตีบแคบของหลอดเลือดหัวใจฉับพลัน
การตรวจคัดกรองสาเหตุต่าง ๆ ข้างต้นทำได้ในระดับนึงเท่านั้น สาเหตุบางอย่างไม่มีอาการนำมาก่อน การตรวจร่างกายหรือสืบค้นทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ทดสอบหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน อัลตราซาวด์หัวใจ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดหัวใจ หรือ ฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ สามารถที่จะให้ผลปกติได้หมดเลย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การขอความช่วยเหลือจากทีมกู้ชีพที่เร็วทีสุด Early CPR และการใช้ AED ในสถานที่เกิดเหตุ แต่หากเหตุการณ์เกิดในขณะหลับจะยิ่งยากขึ้นไปอีกครับ
นพ.วิพัชร พันธวิมล อายุรแพทย์โรคหัวใจ อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CardioClinic WP
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CardioClinic WP
