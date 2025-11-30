HILIGHT
นักข่าวดัง เล่าเบื้องหลังการทำงานโหด จนตัวเองหูดับ โยงเคสนักข่าวช่อง 8 เรื่องนี้อาจมีส่วน

          เฮียบรรจง นักข่าวดัง เล่าเบื้องหลังการทำข่าวสุดโหด นอนน้อยสะสมจนหูดับข้างหนึ่ง หลังเจอเคสณัฐวุฒิ ปงลังกาเสียชีวิต 



เฮียบรรจง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฮียบรรจง

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก เฮียบรรจง ของนายบรรจง ชีวมงคลกานต์ นักสื่อสารมวลชนชื่อดัง มีการโพสต์ข้อความกรณีที่ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8 เสียชีวิตว่า

          ตกใจจริงๆ!! เฮียไม่ได้รู้จักกับน้อง "ณัฐวุฒิ ปงลังกา" เป็นการส่วนตัว แต่ในฐานะเพื่อนร่วมวิชาชีพ และได้เห็นผลงานน้องทางหน้าจอ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของน้องกระทันหัน ทราบว่าน้องจัดรายการเมื่อคืนนี้คืนสุดท้าย และกลับไปพักผ่อน จากนั้นก็นอนหลับไปไม่ตื่นอีกเลย

          สาเหตุจริง ๆ ยังไม่ทราบ แต่มีข้อมูลว่าน้องนอนพักผ่อนน้อย วันละ 4-5 ชั่วโมง อาจมีส่วนสำคัญต่อสภาพร่างกาย เรื่องนี้สำคัญจริง ๆ ครับ



          ช่วงที่เฮียเคยเจอกระทบร่างกายตัวเองหนักเมื่อหลายปีก่อนคือ นอนน้อยสะสม เหนื่อยสะสม แต่เราคิดว่าเรายังอายุไม่มาก ร่างกายยังไหว สุดท้ายร่างกายไม่ทน เฮียต้องไปนอน รพ. 7 วัน พร้อมกับหูด้านขวาดับไม่ได้ยินเสียงมาจนถึงทุกวันนี้ มันคือสัญญาณเตือนดัง ๆ ว่าร่างกายเราไม่ไหวแล้ว แต่ยังดีว่าไม่ถึงกับชีวิต แต่ก็สูญเสียการได้ยินไปข้างหนึ่งตลอดไป

          ยังไงขอให้ทุกคนใส่ใจกับสุขภาพ โดยเฉพาะการนอนหลับพักผ่อนแบบมีคุณภาพ สำคัญมาก ๆ ครับ



เฮียบรรจง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พุทธ อภิวรรณ






