HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

จับซีอิ๊ว กาแฟ ผงชูรสปลอมยกแผง สภาพโรงงานสุดอ้วก - วิธีเช็กทำยังไงให้รอดของปลอม !

 
          เตือนภัยซีอิ๊วปลอม กาแฟปลอม ผงชูรสปลอม บุกจับ 7 จุด ยึดของกลางกว่าแสนชิ้น ยิ่งเห็นสภาพโกดังยิ่งช็อก สอนวิธีแยกของจริงปลอม

ซีอิ๊วปลอม ผงชูรสปลอม กาแฟปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.

          วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ. รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้นเครือข่ายผลิตและแพ็กขาย ซีอิ๊วปลอม, กาแฟปลอม, ผงชูรสปลอม รวม 7 จุด ในพื้นที่ จ.ลพบุรี, นนทบุรี, นครปฐม, ปทุมธานี และกรุงเทพฯ

          จากการตรวจค้นพบของกลางกว่า 122,000 ชิ้น ทั้งฉลากปลอม ขวดเก่า ผงเคมี สารผสม สีคาราเมล ถังผลิตขนาดใหญ่ และสินค้าปลอมพร้อมจำหน่ายหลายร้อยลัง ลักลอบผลิตในบ้านพักและโกดังสภาพสกปรก ไม่ได้มาตรฐาน ส่งต่อร้านค้าต่างจังหวัดแบบลับ ๆ

ซีอิ๊วปลอม ผงชูรสปลอม กาแฟปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.

          เบื้องต้นแจ้งข้อหา ผลิต จำหน่ายสินค้าเลียนแบบเครื่องหมายการค้า และผลิตอาหารปลอมตาม พ.ร.บ.อาหาร พร้อมขยายผลล่าตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการต่อไป

          ส่วนวิธีหลีกเลี่ยงของปลอม ให้ซื้อผ่านร้านที่ได้มาตรฐานเท่านั้น หรือถ้าซื้อออนไลน์ ควรซื้อจากร้านของผู้ผลิตโดยตรง

ซีอิ๊วปลอม ผงชูรสปลอม กาแฟปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จับซีอิ๊ว กาแฟ ผงชูรสปลอมยกแผง สภาพโรงงานสุดอ้วก - วิธีเช็กทำยังไงให้รอดของปลอม ! อัปเดตล่าสุด 1 ธันวาคม 2568 เวลา 15:00:43 5,387 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย