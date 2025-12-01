จับซีอิ๊ว กาแฟ ผงชูรสปลอมยกแผง สภาพโรงงานสุดอ้วก - วิธีเช็กทำยังไงให้รอดของปลอม !

เตือนภัยซีอิ๊วปลอม กาแฟปลอม ผงชูรสปลอม บุกจับ 7 จุด ยึดของกลางกว่าแสนชิ้น ยิ่งเห็นสภาพโกดังยิ่งช็อก สอนวิธีแยกของจริงปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.
วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ. รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้นเครือข่ายผลิตและแพ็กขาย ซีอิ๊วปลอม, กาแฟปลอม, ผงชูรสปลอม รวม 7 จุด ในพื้นที่ จ.ลพบุรี, นนทบุรี, นครปฐม, ปทุมธานี และกรุงเทพฯ
จากการตรวจค้นพบของกลางกว่า 122,000 ชิ้น ทั้งฉลากปลอม ขวดเก่า ผงเคมี สารผสม สีคาราเมล ถังผลิตขนาดใหญ่ และสินค้าปลอมพร้อมจำหน่ายหลายร้อยลัง ลักลอบผลิตในบ้านพักและโกดังสภาพสกปรก ไม่ได้มาตรฐาน ส่งต่อร้านค้าต่างจังหวัดแบบลับ ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.
ส่วนวิธีหลีกเลี่ยงของปลอม ให้ซื้อผ่านร้านที่ได้มาตรฐานเท่านั้น หรือถ้าซื้อออนไลน์ ควรซื้อจากร้านของผู้ผลิตโดยตรง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.