สาวซื้อกางเกงยีนส์ออนไลน์ ได้ของแถมมือสองสภาพช็อก สงสัยมาได้ไง ผู้รู้มาตอบให้

สาวแชร์ประสบการณ์ซื้อกางเกงยีนส์ออนไลน์ ได้ของแถมมือสองสภาพช็อก สงสัยมาได้อย่างไร ก่อนมีผู้รู้มาตอบ ด้านเจ้าของร้านโร่ขอโทษ
ภาพจาก Threads @junita_1218
วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า มีหญิงสาวรายหนึ่งในไต้หวัน ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์การซื้อของออนไลน์ที่ทำให้เธอรู้สึกสยดสยองขนลุก จนถึงขนาดเรียกว่าเป็น "สิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดที่เคยมาในชีวิต" เมื่อเธอตัดสินใจซื้อกางเกงยีนส์ตัวหนึ่งมาจากร้านค้าออนไลน์ แต่กลับได้ "ของแถมมือสอง" ที่มาในภาพสุดน่าสะพรึง
โดยหญิงสาวรายนี้ได้นำภาพและเรื่องราวมาโพสต์ผ่านทาง Threads เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน โดยเผยว่า เธอได้กดสั่งซื้อกางเกงยีนส์ 1 ตัว จากร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่ง จนเมื่อเธอได้รับสินค้า เธอก็เปิดออกมาลองใส่ทันที แต่กลับพบว่ามีบางอย่างติดอยู่ที่ขากางเกง กระทั่งเธอดึงออกมาดูเท่านั้น เธอถึงกับตกใจสุดขีด
ปรากฏว่าของแถมที่มากับกางเกงยีนส์ตัวนี้ เป็นกางเกงในผู้หญิงที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว อีกทั้งยังมีคราบเหลืองสกปรกติดอยู่ที่บริเวณเป้าของกางเกงใน เธอจึงรีบปล่อยมันลงพื้นทันที
"ที่แย่ที่สุดคือมันมีคราบสีเหลือง ! น่ารังเกียจสิ้นดี ! คอนเซ็ปต์ของร้านคือซื้อกางเกงยีนส์แล้วได้กางเกงในมือสองเป็นของแถมเหรอ ? ฉันช็อกมากจริง ๆ"
ทางเจ้าของโพสต์สงสัยว่า อาจมีใครเคยสั่งกางเกงยีนส์ตัวนี้แล้วนำไปใส่ ก่อนที่จะส่งคืนให้ร้านค้า แต่ทางร้านไม่ได้ตรวจสอบสินค้าให้ดี แล้วนำมาขายต่อให้กับลูกค้าคนอื่นซึ่งก็คือเธอ ที่ต้องเผชิญกับภาพน่ารังเกียจอย่างที่ไม่คาดคิด และเธอหวังว่าทางร้านจะตอบกลับเธอโดยเร็วที่สุด
หลังจากนั้นไม่นาน โพสต์ดังกล่าวก็ถูกแชร์ต่อกันออกไปจนกลายเป็นประเด็นร้อน ชาวเน็ตหลายคนต่างตกตะลึง และคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ดุเดือด
"ฉันแทบอ้วก เมื่อเห็นสิ่งนี้ตอนกำลังจะกินข้าว"
"ดูเหมือนผู้หญิงที่ใส่กกน. ตัวนี้จะมีโรคติดเชื้อนะ"
"มันทั้งน่ากลัว และน่าขยะแขยงมาก"
"ฉันแค่สงสัยว่าตอนที่ผู้หญิงคนนั้นถอดกางเกงออกมา เธอไม่รู้ตัวหรือว่ากางเกงในหายไป"
นอกจากนี้ มีผู้รู้บางรายได้ชี้จุดข้อสังเกตและให้ข้อมูลว่า ร้านค้าออนไลน์แห่งนี้ขึ้นว่าตั้งอยู่ที่เขตหลู่จู๋ ในเมืองเถาหยวน ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่า "เป็นจุดรวมสินค้าสำหรับผู้ขายจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ในไต้หวัน ดังนั้นสินค้าที่ได้รับคาดว่าจะมาจากจีน"
หลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกมา ทางเจ้าของร้านได้ตอบกลับไปยังลูกค้าหญิงสาวรายนี้ โดยกล่าวว่า "เราขออภัย บริษัทได้ดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์นี้และได้คืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวนแล้ว ทุกคนทำผิดพลาดได้ และแน่นอนว่า เราจะพิจารณาและปรับปรุงข้อผิดพลาดของเราต่อไป"
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday