สุ่มตรวจผักสดในกรุง มีชนิดหนึ่งพบพยาธิ 100% - ผักยอดฮิตชนิดนี้ไม่เจอพยาธิเลย

เปิดวิจัย ผักสดในตลาดกรุงเทพฯ ผักชนิดใดพบพยาธิมากที่สุด อัตราส่วน 100% พร้อมกับผักยอดนิยมชนิดอื่น ๆ
วันที่ 1 ธันวาคม 2568 กระปุกดอทคอม รายงานว่า ในงานวิจัยเรื่อง การสํารวจการปนเปื้อนปรสิตในลําไส้ในผักสด ในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ของอุทัยทิพย์ บุญเกษม ได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างผักสด 15 ชนิด และพบว่า มีผักชนิดหนึ่งมีพยาธิ 100% ผลสำรวจมีดังนี้
- แตงกวา พบพยาธิ 0%
- ผักกาดแก้ว พบพยาธิ 5%
- คะน้า พบพยาธิ 5%
- ผักบุ้ง พบพยาธิ 10%
- กะหล่ำปลี พบพยาธิ 10%
- ถั่วฝักยาว พบพยาธิ 15%
- ผักชีล้อม พบพยาธิ 25%
- ผักสลัด พบพยาธิ 35%
- ผักชีฝรั่ง พบพยาธิ 35%
- ผักกาดขาว พบพยาธิ 45%
- มะเขือเทศ พบพยาธิ 50%
- ใบบัวบก พบพยาธิ 50%
- ผักชี พบพยาธิ 60%
- สะระแหน่ พบพยาธิ 60%
- โหระพา พบพยาธิ 100%
หมายเหตุ จำนวนเปอร์เซ็นต์ คิดจากจำนวนที่พบพยาธิเทียบกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เช่น 50% หมายถึง ตรวจสอบมะเขือเทศจำนวน 20 ผล พบว่ามีพยาธิจำนวน 10 ผล เป็นต้น