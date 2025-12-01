HILIGHT
สุ่มตรวจผักสดในกรุง มีชนิดหนึ่งพบพยาธิ 100% - ผักยอดฮิตชนิดนี้ไม่เจอพยาธิเลย

 
          เปิดวิจัย ผักสดในตลาดกรุงเทพฯ ผักชนิดใดพบพยาธิมากที่สุด อัตราส่วน 100% พร้อมกับผักยอดนิยมชนิดอื่น ๆ
ผักที่เจอพยาธิ 100%

          วันที่ 1 ธันวาคม 2568 กระปุกดอทคอม รายงานว่า ในงานวิจัยเรื่อง การสํารวจการปนเปื้อนปรสิตในลําไส้ในผักสด ในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ของอุทัยทิพย์ บุญเกษม ได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างผักสด 15 ชนิด และพบว่า มีผักชนิดหนึ่งมีพยาธิ 100% ผลสำรวจมีดังนี้

          - แตงกวา พบพยาธิ 0%

          - ผักกาดแก้ว พบพยาธิ 5%

          - คะน้า พบพยาธิ 5%

          - ผักบุ้ง พบพยาธิ 10%

          - กะหล่ำปลี พบพยาธิ 10%

          - ถั่วฝักยาว พบพยาธิ 15%

          - ผักชีล้อม พบพยาธิ 25%

          - ผักสลัด พบพยาธิ 35%

          - ผักชีฝรั่ง พบพยาธิ 35%

          - ผักกาดขาว พบพยาธิ 45%

          - มะเขือเทศ พบพยาธิ 50%

          - ใบบัวบก พบพยาธิ 50%

          - ผักชี พบพยาธิ 60%

          - สะระแหน่ พบพยาธิ 60%

          - โหระพา พบพยาธิ 100%

          หมายเหตุ จำนวนเปอร์เซ็นต์ คิดจากจำนวนที่พบพยาธิเทียบกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เช่น 50% หมายถึง ตรวจสอบมะเขือเทศจำนวน 20 ผล พบว่ามีพยาธิจำนวน 10 ผล เป็นต้น

