ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียพุ่งสูงแตะ 442 รายแล้ว ขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 400 ราย
สำนักข่าวซินหัว รายงานเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 เกี่ยวกับสำนักงานการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซีย รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่ม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ใน 3 จังหวัดบนเกาะสุมาตรา เพิ่มขึ้นเป็น 442 รายแล้ว
รายงานระบุว่า จังหวัดสุมาตราเหนือมีผู้เสียชีวิตสูงสุดที่ 217 ราย และผู้สูญหายอีก 209 ราย จังหวัดอาเจะห์มีผู้เสียชีวิต 96 ราย และผู้สูญหาย 75 ราย ส่วนจังหวัดสุมาตราตะวันตกมีผู้เสียชีวิต 129 ราย และผู้สูญหาย 118 ราย
ทั้งนี้ ปราโบโว ซูเบียนโต ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ได้สั่งการให้เสริมกำลังทรัพยากรทั้งหมดและให้ความสำคัญกับการรับมือเหตุฉุกเฉินโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
หมายเหตุ : แฟ้มภาพซินหัว เป็นภาพทีมกู้ภัยค้นหาเหยื่อผู้ประสบภัยหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในจังหวัดสุมาตราเหนือของอินโดนีเซีย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568
ขอบคุณข้อมูลจาก XINHUA