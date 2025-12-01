HILIGHT
น้ำท่วม-ดินถล่มถล่มอินโดนีเซีย ดับแล้ว 442 ราย สูญหายอีกกว่า 400 ราย

          ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียพุ่งสูงแตะ 442 รายแล้ว ขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 400 ราย  

น้ำท่วมอินโดนีเซียเสียชีวิต 442 ราย

          สำนักข่าวซินหัว รายงานเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 เกี่ยวกับสำนักงานการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซีย รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่ม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ใน 3 จังหวัดบนเกาะสุมาตรา เพิ่มขึ้นเป็น 442 รายแล้ว

น้ำท่วมอินโดนีเซียเสียชีวิต 442 ราย

          รายงานระบุว่า จังหวัดสุมาตราเหนือมีผู้เสียชีวิตสูงสุดที่ 217 ราย และผู้สูญหายอีก 209 ราย จังหวัดอาเจะห์มีผู้เสียชีวิต 96 ราย และผู้สูญหาย 75 ราย ส่วนจังหวัดสุมาตราตะวันตกมีผู้เสียชีวิต 129 ราย และผู้สูญหาย 118 ราย

น้ำท่วมอินโดนีเซียเสียชีวิต 442 ราย

          ทั้งนี้ ปราโบโว ซูเบียนโต ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ได้สั่งการให้เสริมกำลังทรัพยากรทั้งหมดและให้ความสำคัญกับการรับมือเหตุฉุกเฉินโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

น้ำท่วมอินโดนีเซียเสียชีวิต 442 ราย

หมายเหตุ : แฟ้มภาพซินหัว เป็นภาพทีมกู้ภัยค้นหาเหยื่อผู้ประสบภัยหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในจังหวัดสุมาตราเหนือของอินโดนีเซีย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568

ขอบคุณข้อมูลจาก XINHUA




