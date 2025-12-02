HILIGHT
เฉลิมพล มาลาคำ ถอยเก้าอี้นายก อบต. หลังครบวาระ 4 ปี ประกาศหลีกทางคู่แข่ง

          หมอลำคนแรกของไทยที่เป็นนายก อบต. เฉลิมพล มาลาคำ ประกาศไม่สมัครต่อหลังครบวาระ นายก อบต.  4 ปี เหตุผลหลีกทางให้คู่แข่ง ขณะชาวบ้านแห่ให้กำลังใจล้นโซเชียล

เฉลิมพล มาลาคำ ประกาศไม่สมัครต่อ หลังครบวาระนายก อบต.ท่าลาด 4 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฉลิมพล มาลาคำ

          เฉลิมพล มาลาคำ หมอลำชื่อดังและนายก อบต.ท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศชัดว่าจะไม่ลงสมัครสู้ในสมัยที่ 2 ถ้าครบวาระ 4 ปีแล้ว โดยเจ้าตัวยืนยันว่าเป็นการ "หลีกทางให้คู่แข่ง" และเตรียมกลับมาทบทวนเส้นทางการเมืองอีกครั้งในอีก 4 ปีข้างหน้า

เฉลิมพล มาลาคำ ประกาศไม่สมัครต่อ หลังครบวาระนายก อบต.ท่าลาด 4 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สัญญาลักษณ์ ดอนศรี

เฉลิมพล มาลาคำ ประกาศไม่สมัครต่อ หลังครบวาระนายก อบต.ท่าลาด 4 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สัญญาลักษณ์ ดอนศรี

          ความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ถูกเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กของ สัญญาลักษณ์ ดอนศรี นักแต่งเพลงและกวีคนดัง ซึ่งโพสต์ให้กำลังใจ เฉลิมพล มาลาคำ พร้อมระบุว่า การตัดสินใจครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจจะเปิดโอกาสให้ผู้สมัครรายอื่นได้แสดงศักยภาพทางการเมืองบ้าง

          หลังจากโพสต์ดังกล่าวแพร่กระจาย ปรากฏว่ามีชาวบ้านและแฟนเพลงเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ให้กำลังใจ เฉลิมพล มาลาคำ และสะท้อนประสบการณ์ใกล้เคียงกัน เช่น การต้องรับภาระค่าใช้จ่ายสูง รายได้ไม่สมดุล รวมถึงภาระงานที่กระทบอาชีพส่วนตัว จนหลายคนเข้าใจเหตุผลที่เจ้าตัวเลือกถอยออกมา

          บางความเห็นยังสะท้อนปัญหาการเมืองไทยในภาพรวม ระบุว่า คนทำงานด้วยอุดมการณ์เช่นกรณีของ เฉลิมพล มาลาคำ มักเจออุปสรรคหนักหนา ทั้งค่าใช้จ่ายสูงและความคาดหวังของคนในพื้นที่ จนหลายรายท้อแท้และไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งต่อได้

เฉลิมพล มาลาคำ ประกาศไม่สมัครต่อ หลังครบวาระนายก อบต.ท่าลาด 4 ปี
ภาพจาก เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

          สำหรับประวัติเฉลิมพล มาลาคำ หรือ "หำ" เกิดที่จังหวัดสุรินทร์ ก่อนย้ายถิ่นฐานหลายครั้งตามชีวิตครอบครัว จนกระทั่งแต่งงานและมาตั้งรกรากที่หมู่บ้านท่าเจริญ ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

          เส้นทางชีวิตของ เฉลิมพล มาลาคำ ไม่ได้มีแค่หมอลำ หลังจากเจ้าตัวยุบวงดนตรีก็หันมาทำธุรกิจรีสอร์ตและรับงานแสดงเป็นครั้งคราว และในปี 2557 เขาถูกเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านท่าเจริญ จนได้รับฉายา "ผู้ใหญ่หำ" จากคนในวงการ

เฉลิมพล มาลาคำ ประกาศไม่สมัครต่อ หลังครบวาระนายก อบต.ท่าลาด 4 ปี
ภาพจาก เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

          ต่อมา เฉลิมพล มาลาคำ ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายก อบต.ท่าลาด โดยใช้การลงพื้นที่พบชาวบ้านอย่างต่อเนื่องก่อนชนะเลือกตั้ง และทำให้คนทั่วประเทศรู้จักเขาในฐานะ "นายกหำ" หมอลำคนแรกที่ก้าวขึ้นมานั่งตำแหน่งบริหารท้องถิ่น

          การประกาศถอยจากสนามเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านและแฟนเพลงเห็นอีกมุมหนึ่งของ เฉลิมพล มาลาคำ ที่พร้อมยอมหลีกทางอย่างมีสปิริต พร้อมเปิดพื้นที่ให้คู่แข่งได้ทำงานแทน และยังทิ้งท้ายว่าจะกลับมาใหม่ในอีก 4 ปีข้างหน้า หากถึงเวลาที่เหมาะสม

เฉลิมพล มาลาคำ ประกาศไม่สมัครต่อ หลังครบวาระนายก อบต.ท่าลาด 4 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฉลิมพล มาลาคำ

เฉลิมพล มาลาคำ ประกาศไม่สมัครต่อ หลังครบวาระนายก อบต.ท่าลาด 4 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฉลิมพล มาลาคำ



