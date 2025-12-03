เจอเม็ดประหลาดในรถ ไหลออกมาเป็นร้อย คิดว่าไข่ตัวอะไร ก่อนรู้ที่มาทำเอาปวดหัว

เจ้าของรถได้ยินเสียงดังกุกกักใต้ฝากระโปรง เปิดเจอเม็ดประหลาดออกมาเป็นร้อย คิดว่าไข่ตัวอะไร ก่อนรู้ที่มาทำเอาปวดหัว
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
วันที่ 3 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์อ็อดดิตี้เซ็นทรัล เผยเรื่องชวนประหลาดใจจาก นายหวัง จากเมืองจี้ซี มณฑลเฮย์หลงเจียง ประเทศจีน เมื่อไม่นานมานี้ เขาได้นำรถ SUV ของเขาไปตรวจเช็ก ก่อนที่จะพบ "เม็ดประหลาด" จำนวนมากอยู่ในฝากระโปรง สร้างความตกตะลึงไม่น้อย จนกระทั่งได้รู้ที่มาและตัวการ ทำเอาเจ้าของรถถึงกับปวดหัวเลยทีเดียว
ภาพจาก Weibo
หวังเผยว่า เขาได้ยินเสียงดังกุกกักแปลก ๆ มาจากใต้ฝากระโปรงรถมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไร เพราะรถยังขับได้ปกติ แม้ว่ายิ่งเวลาผ่านไปเสียงจะเริ่มดังมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เขาสังเกตว่าระบบทำความร้อนของรถดูเหมือนจะทำงานผิดปกติ จึงได้ตัดสินใจนำรถไปตรวจเช็กที่อู่ของเพื่อนคนหนึ่ง
เมื่อช่างที่อู่เปิดฝากระโปรงรถตรวจสอบ พบว่าด้านในเต็มไปด้วยเม็ดบางอย่างจำนวนมากกว่าร้อยเม็ด ทั้งบริเวณใต้ฝากระโปรง เข้าไปจนถึงใต้กระจกหน้า แม้กระทั่งบริเวณช่องแอร์ และไส้กรองในระบบปรับอากาศรถยนต์ ก็พบว่ามีเม็ดเหล่านี้อยู่จนทำให้เกิดการอุดตัน ช่างต้องใช้เวลานานถึง 2 ชั่วโมง ตั้งแต่ 09.00-11.00 น. กว่าจะกำจัดเม็ดเหล่านี้ออกไปหมด รวมแล้วหนักกว่า 18 กิโลกรัม
ภาพจาก Weibo
ผลปรากฏว่าเม็ดจำนวนมากเหล่านี้คือเฮเซลนัท พืชตระกูลถั่วลักษณะเป็นเมล็ดกลม และมีเปลือกแข็งสีน้ำตาลหุ้ม ซึ่งทราบกันดีว่าเป็นอาหารโปรดของกระรอก อย่างไรก็ดี หวัง ยืนยันว่า รถของเขาจอดเอาไว้ในโรงจอดเป็นประจำ ดังนั้นกระรอกจึงไม่น่าจะเข้าไปได้ และภายหลังจากไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ทำให้ได้รู้ว่า ตัวการที่สร้างเรื่องนี้ก็คือ "หนู"
ภาพจาก Weibo
หวัง เผยว่า เขาเก็บถุงบรรจุเฮเซลนัทไว้ในโรงรถ และเมื่อตรวจดูก็พบว่า ถุงถูกหนูกัดแทะและเฮเซลนัทมากกว่าครึ่งหนึ่งถูกมันเอาไปใส่ในรถของเขา หลังจากเกิดเหตุเขาจึงวางแผนที่จะติดตั้งกับดักเพื่อป้องกันไม่ให้หนูตัวร้ายเปลี่ยนรถของเขาให้กลายเป็นที่เก็บเสบียงอีกต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก Oddity Central