หนุ่มรีวิวสั่งเครป งงทำไมร้านไม่มีลูกค้า พอเห็นปริมาณแล้วเสียงแตก ถามราคานี้ปกติไหม

หนุ่มสั่งเครปจากร้านที่ลพบุรี เห็นไม่มีลูกค้าเลยอยากช่วย แต่พอเห็นปริมาณเทียบลกับราคาแล้วทำคาใจ ถกสนั่นปกติหรือแพงไป ?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Top Rachata
เป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนชื่นชอบสำหรับ เครปญี่ปุ่น ที่มีความอร่อยแบบคลาสสิก ลูกค้าเลือกไส้ได้หลากหลายทั้งคาวและหวาน ส่วนเรื่องของราคานั้นก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Top Rachata โพสต์ในกลุ่ม "พวกเราคือผู้บริโภค" เป็นภาพของร้านเครปที่ขายบนรถมอเตอร์ไซค์ โดยคนขายกำลังทำหน้าแยมชมพู ราดช็อกโกแลต ใส่ลูกเกด มาร์ชเมลโล่ และเยลลี่ รอแป้งกรอบพร้อมเสิร์ฟ
เจ้าของโพสต์ระบุข้อความว่า "ไม่ได้กินเครปนานมาก จนไปเห็นร้านหนึ่งจอดอยู่ตรงปากซอย ไม่มีร้านไหนตั้งอยู่ เราเดินเลยไปแล้ว แต่วกกลับมาซื้อเพราะเห็นไม่มีลูกค้า เลยจะช่วยซื้อ เครปในภาพราคา 30 บาท ปกติไหมครับ ไม่ได้กินนานแล้ว ร้านอยู่ที่ลพบุรีนะครับ"
