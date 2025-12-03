HILIGHT
หนุ่มรีวิวสั่งเครป งงทำไมร้านไม่มีลูกค้า พอเห็นปริมาณแล้วเสียงแตก ถามราคานี้ปกติไหม

          หนุ่มสั่งเครปจากร้านที่ลพบุรี เห็นไม่มีลูกค้าเลยอยากช่วย แต่พอเห็นปริมาณเทียบลกับราคาแล้วทำคาใจ ถกสนั่นปกติหรือแพงไป ?

เครปราคานี้ปกติหรือแพงไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Top Rachata

          เป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนชื่นชอบสำหรับ เครปญี่ปุ่น ที่มีความอร่อยแบบคลาสสิก ลูกค้าเลือกไส้ได้หลากหลายทั้งคาวและหวาน ส่วนเรื่องของราคานั้นก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

          วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Top Rachata โพสต์ในกลุ่ม "พวกเราคือผู้บริโภค" เป็นภาพของร้านเครปที่ขายบนรถมอเตอร์ไซค์ โดยคนขายกำลังทำหน้าแยมชมพู ราดช็อกโกแลต ใส่ลูกเกด มาร์ชเมลโล่ และเยลลี่ รอแป้งกรอบพร้อมเสิร์ฟ

เครปราคานี้ปกติหรือแพงไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Top Rachata

          เจ้าของโพสต์ระบุข้อความว่า "ไม่ได้กินเครปนานมาก จนไปเห็นร้านหนึ่งจอดอยู่ตรงปากซอย ไม่มีร้านไหนตั้งอยู่ เราเดินเลยไปแล้ว แต่วกกลับมาซื้อเพราะเห็นไม่มีลูกค้า เลยจะช่วยซื้อ เครปในภาพราคา 30 บาท ปกติไหมครับ ไม่ได้กินนานแล้ว ร้านอยู่ที่ลพบุรีนะครับ"

          ปรากฏว่าหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป ความเห็นจากชาวเน็ตแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง บ้างก็มองว่าค่อนข้างได้น้อย ไม่แปลกใจที่ลูกค้าจะไม่ค่อยเข้า แต่หลายคนมองว่า เครปราคา 30 บาทนั้นไม่ได้แพง ราคาเหมาะสมแล้ว แต่อาจจะดูน้อยเพราะการจัดเรียงพยายามให้เต็มแผ่น เลยดูกระจัดกระจายเกินไปและอาจดูว่าได้น้อย เป็นต้น

เครปราคานี้ปกติหรือแพงไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Top Rachata

เครปราคานี้ปกติหรือแพงไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Top Rachata

เครปราคานี้ปกติหรือแพงไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Top Rachata

เครปราคานี้ปกติหรือแพงไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Top Rachata

เครปราคานี้ปกติหรือแพงไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Top Rachata








