ตร. แถลง นานา ถูกหมายจับ โดนคนสนิท 17 รายแจ้งความ เสียหาย 195 ล. ด้าน เจนี่ เจ็บหนัก

ตำรวจ ปอศ. แถลงจับกุม นานา ไรบีนา เผยคนสนิท 17 คนเข้าแจ้งความ ถูกหลอกลงทุน เสียหายกว่า 195 ล้าน ด้าน เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ โดนไป 3 ล้าน
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
จากกรณี เจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายจับเข้าควบคุมตัว นานา ไรบีนา ที่บ้านพักย่านพระโขนง ในความผิด 2 ข้อหา คือ ฉ้อโกงและความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินอันเป็นฉ้อโกงประชาชน ก่อนที่ นานาจะถูกคุมตัวมาสอบสวนนั้น
อ่านข่าว : ทนายสายหยุด โชว์หลักฐาน พานานาไปมอบตัวตั้งแต่ 1 ธ.ค. กลับมาจับถึงบ้านแทน
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
วันที่ 3 ธันวาคม 2568 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. เปิดเผยว่า เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา กลุ่มเพื่อนสนิทจำนวน 17 คน ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ นานา ในข้อหา ฉ้อโกงทรัพย์ และ กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 195 ล้านบาท
หลังตำรวจสอบสวนพยานผู้เสียหาย ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และรวบรวมพยานหลักฐานจนเพียงพอ จึงยื่นขอศาลออกหมายจับและหมายค้นก่อนเปิดปฏิบัติการเข้าควบคุมตัวที่บ้านพักช่วงเช้าวันที่ 2 ธันวาคม พร้อมยึดทรัพย์บางส่วน เช่น รถยนต์ เครื่องประดับ กระเป๋าแบรนด์เนม และอาร์ตทอยรวม 11 ชิ้น มูลค่าราว 10 ล้านบาท เบื้องต้นนานาให้การปฏิเสธทุกข้อหา ทั้งตอนจับกุมและในชั้นสอบสวน
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
1. อ้างนำเงินไปปล่อยกู้ ให้ผลตอบแทน 4–7%
2. อ้างการเทรดหุ้น
3. อ้างโครงการทำสนามบาสเกตบอล
4. การลงทุนเปิดร้านอาหารในต่างประเทศ
หนึ่งในผู้เสียหายคือ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนานา ถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนเปิดร้านอาหารที่สหรัฐฯ แต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีการลงทุนจริง ทำให้เจนี่เสียหายเป็นเงิน 3 ล้านบาท
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู ได้นำนานาเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อขอแสดงความบริสุทธิ์ใจ แต่ในวันนั้นตำรวจยังไม่สามารถรับมอบตัวได้ เนื่องจากยังไม่มีหมายจับ และนานายังไม่ถือเป็นผู้ต้องหา ณ ขณะนั้น ภายหลังมีหมายจับอย่างเป็นทางการ ทนายสายหยุด ได้เตรียมหลักทรัพย์เงินสด 500,000 บาท เพื่อยื่นประกันตัวในชั้นสอบสวน
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
เบื้องต้น นานา ไรบีนา ให้การว่าไม่ทราบรายละเอียดทางธุรกิจ คิดว่าเป็นการกู้ยืมเงินตามปกติและเชื่อว่าสามารถชดใช้คืนได้ แต่จากข้อเท็จจริงพบว่าไม่มีธุรกิจใดเกิดขึ้นจริง คดีนี้เข้าข่ายความผิดตามมูลฐานฟอกเงิน ตำรวจได้รายงานไปยังสำนักงาน ปปง. แล้ว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
นอกจากนี้ ตำรวจกำลังตรวจสอบพยานหลักฐานว่า นายปริญญา อินทชัย หรือ เวย์ ไทเทเนี่ยม สามีของนานา มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดด้วยหรือไม่
ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์, ThaiPBS