ตร. แถลง นานา ถูกหมายจับ โดนคนสนิท 17 รายแจ้งความ เสียหาย 195 ล. ด้าน เจนี่ เจ็บหนัก

 
           ตำรวจ ปอศ. แถลงจับกุม นานา ไรบีนา เผยคนสนิท 17 คนเข้าแจ้งความ ถูกหลอกลงทุน เสียหายกว่า 195 ล้าน ด้าน เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ โดนไป 3 ล้าน 




ตร. แถลง นานา ถูกหมายจับ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

           จากกรณี เจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายจับเข้าควบคุมตัว นานา ไรบีนา ที่บ้านพักย่านพระโขนง ในความผิด 2 ข้อหา คือ ฉ้อโกงและความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินอันเป็นฉ้อโกงประชาชน ก่อนที่ นานาจะถูกคุมตัวมาสอบสวนนั้น

            อ่านข่าว : ทนายสายหยุด โชว์หลักฐาน พานานาไปมอบตัวตั้งแต่ 1 ธ.ค. กลับมาจับถึงบ้านแทน 

ตร. แถลง นานา ถูกหมายจับ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

           วันที่ 3 ธันวาคม 2568 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า  พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. เปิดเผยว่า เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา กลุ่มเพื่อนสนิทจำนวน 17 คน ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ นานา ในข้อหา ฉ้อโกงทรัพย์ และ กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 195 ล้านบาท 

           หลังตำรวจสอบสวนพยานผู้เสียหาย ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และรวบรวมพยานหลักฐานจนเพียงพอ จึงยื่นขอศาลออกหมายจับและหมายค้นก่อนเปิดปฏิบัติการเข้าควบคุมตัวที่บ้านพักช่วงเช้าวันที่ 2 ธันวาคม พร้อมยึดทรัพย์บางส่วน เช่น รถยนต์ เครื่องประดับ กระเป๋าแบรนด์เนม และอาร์ตทอยรวม 11 ชิ้น มูลค่าราว 10 ล้านบาท เบื้องต้นนานาให้การปฏิเสธทุกข้อหา ทั้งตอนจับกุมและในชั้นสอบสวน

ตร. แถลง นานา ถูกหมายจับ
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

           จากข้อมูลผู้เสียหาย นานา ไรบีนา ถูกกล่าวหาว่าใช้หลากหลายวิธีชักชวนเพื่อนร่วมลงทุน ได้แก่

           1. อ้างนำเงินไปปล่อยกู้ ให้ผลตอบแทน 4–7%

           2. อ้างการเทรดหุ้น

           3. อ้างโครงการทำสนามบาสเกตบอล

           4. การลงทุนเปิดร้านอาหารในต่างประเทศ

           หนึ่งในผู้เสียหายคือ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนานา ถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนเปิดร้านอาหารที่สหรัฐฯ แต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีการลงทุนจริง ทำให้เจนี่เสียหายเป็นเงิน 3 ล้านบาท

           ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู ได้นำนานาเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อขอแสดงความบริสุทธิ์ใจ แต่ในวันนั้นตำรวจยังไม่สามารถรับมอบตัวได้ เนื่องจากยังไม่มีหมายจับ และนานายังไม่ถือเป็นผู้ต้องหา ณ ขณะนั้น ภายหลังมีหมายจับอย่างเป็นทางการ ทนายสายหยุด ได้เตรียมหลักทรัพย์เงินสด 500,000 บาท เพื่อยื่นประกันตัวในชั้นสอบสวน

ตร. แถลง นานา ถูกหมายจับ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

           เบื้องต้น นานา ไรบีนา ให้การว่าไม่ทราบรายละเอียดทางธุรกิจ คิดว่าเป็นการกู้ยืมเงินตามปกติและเชื่อว่าสามารถชดใช้คืนได้ แต่จากข้อเท็จจริงพบว่าไม่มีธุรกิจใดเกิดขึ้นจริง คดีนี้เข้าข่ายความผิดตามมูลฐานฟอกเงิน ตำรวจได้รายงานไปยังสำนักงาน ปปง. แล้ว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

           นอกจากนี้ ตำรวจกำลังตรวจสอบพยานหลักฐานว่า นายปริญญา อินทชัย หรือ เวย์ ไทเทเนี่ยม สามีของนานา มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดด้วยหรือไม่ 




ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์, ThaiPBS


ตร. แถลง นานา ถูกหมายจับ โดนคนสนิท 17 รายแจ้งความ เสียหาย 195 ล. ด้าน เจนี่ เจ็บหนัก อัปเดตล่าสุด 3 ธันวาคม 2568 เวลา 15:46:25 2,246 อ่าน
