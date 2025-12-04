คจร. เห็นชอบปรับแนวเส้นทางทางด่วน พบจะใช้อุโมงค์ข้ามแยกเกษตร ต้องจ่ายเงิน

คจร. เห็นชอบปรับแนวเส้นทางทางด่วนถนนงามวงศ์วาน-ถนนประเสริฐมนูกิจ มาทำทางยกระดับ พบอุโมงค์ข้ามแยกเกษตรอยู่ในแนวทางด่วน จะผ่านต้องจ่ายเงิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พิพัฒน์ รัชกิจประการ Phiphat Ratchakitprakarn
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พิพัฒน์ รัชกิจประการ Phiphat Ratchakitprakarn
วันที่ 3 ธันวาคม 2568 ทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ซึ่งมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม เป็นประธานการประชุม มีมติเห็นชอบในหลักการปรับแนวเส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายทางพิเศษเชื่อมโครงข่ายถนนในแนวฝั่งตะวันออก-ตะวันตก ช่วงถนนงามวงศ์วาน-ถนนประเสริฐมนูกิจ-วงแหวนรอบนอกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 19 กม.
โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่เป็นรูปแบบอุโมงค์ใต้ถนนงามวงศ์วานและทางยกระดับบนถนนประเสริฐมนูกิจ มาเป็นทางยกระดับและทางด่วนระดับดิน เนื่องจากค่าก่อสร้างอุโมงค์สูงกว่าทางยกระดับ 3 เท่า รวมทั้งได้รับการคัดค้านจากหลายภาคส่วน
สำหรับโครงการมี 2 ช่วง คือ
- ทางแยกต่างระดับฉลองรัช-แยกแคราย ระยะทาง 12.60 กม. เป็นทางยกระดับ และทางระดับดินขนาด 4 ช่องจราจร มูลค่าลงทุนโครงการ 10,550.26 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง 10,387.89 ล้านบาท และค่าจัดกรรมสิทธิ์ 162.37 ล้านบาท ลดลงจากการก่อสร้างรูปแบบอุโมงค์ที่ต้องใช้วงเงินกว่า 5 หมื่นล้านบาท
- ช่วงฉลองรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 6.70 กม. วงเงิน 13,666 ล้านบาท เป็นทางยกระดับ 4 ช่องจราจร
โดยแนวเส้นทางจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันออก เชื่อมทางด่วนฉลองรัช เป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ ที่มีตอม่อเดิมอยู่แล้ว จนถึงบริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกเกษตร ใช้อุโมงค์ทางลอดแยกเกษตรเป็นทางด่วน 4 ช่องจราจร
จากนั้นเป็นระดับดินบนถนนงามวงศ์วาน 4 ช่อง ใช้วิธีกั้นช่องจราจรทางด่วน และอีก 4 ช่อง เป็นถนนท้องถิ่น (ใช้ฟรี) และใช้แนวสะพานข้ามทางแยกต่างระดับบางเขน (ถนนวิภาวดี) ทั้งหมด 4 ช่อง เป็นทางด่วน จากนั้นเชื่อมสะพานข้ามแยกพงษ์เพชร ใช้แนวสะพานขนาด 4 ช่องจราจร เป็นทางด่วน และขยายเพิ่มอีก 2 ช่องจราจรให้ใช้ฟรี ทำให้สะพานข้ามแยกพงษ์เพชรมีขนาด 6 ช่อง
โดยมีถนนระดับดินข้างล่างสะพาน 4 ช่องจราจรให้ใช้ฟรี จากนั้นจะเป็นทางยกระดับ เพื่อเชื่อมกับทางด่วนศรีรัช และเป็นทางยกระดับยาวไปจนถึงแคราย
ทั้งนี้ มอบให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ศึกษาออกแบบรายละเอียดและทบทวนผลการศึกษาต่อไป โดยมีแผนเสนอคณะะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเดือนกุมภาพันธ์ 2571 เริ่มก่อสร้างเดือนตุลาคม 2571 เปิดบริการเดือนตุลาคม 2574
เสียค่าผ่านทางเท่าไหร่ ?
สำหรับค่าผ่านทางตลอดสายรวม 19 กม. 30 บาท ให้ใช้เฉพาะรถ 4 ล้อ แบ่งเป็น 2 ช่วง
- ฉลองรัช-เรือนจำคลองเปรม (งามวงศ์วาน) 20 บาท
- เรือนจำคลองเปรม-แคราย (ทางด่วนศรีรัช) 10 บาท
ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์