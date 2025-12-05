เปิดโพสต์ อ.ตฤณห์ วิเคราะห์ปมเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ หลังรู้สาเหตุคือ ไซยาไนด์

ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา หรือ อ.ตฤณห์ วิเคราะห์ปมเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8 หรือ "นัทปง" หลังผลชันสูตรออกมาว่าเพราะ ไซยาไนด์ ความเป็นไปได้คืออะไร
กำลังเป็นประเด็นที่ถูกจับตาอย่างมากในสังคมตอนนี้ สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8 หรือ "นัทปง" ที่ล่าสุด (5 ธันวาคม 2568) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์ร่างของนัท พบสาร "ไซยาไนด์" ในกระแสเลือดและในกระเพาะอาหาร ในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
กรณีนี้ทำให้ทราบว่า "ไซยาไนด์" คือสาเหตุการเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา ทำให้เกิดการสงสัยและวิเคราะห์กันว่า ความจริงเบื้องหลังเรื่องนี้คืออะไร มีเงื่อนงำใด ๆ หรือไม่ ขณะที่ทาง พุทธ อภิวรรณ ผู้สื่อข่าวรุ่นพี่ ประกาศว่า "ถ้ามีเงื่อนงำ ผมไม่มีวันยอม" พร้อมจะร่วมมือกับตำรวจและผู้เกี่ยวข้อง หาความจริงให้ได้
โดยล่าสุด (5 ธันวาคม 2568) ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา หรือ อ.ตฤณห์ นักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากร ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก ร่วมวิเคราะห์เกี่ยวกับเคสดังกล่าว ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ "ไซยาไนด์" ดังนี้
"พบไซยาไนด์ทั้งในเลือดและกระเพาะอาหาร = ผู้ตายได้รับสารพิษทางปากในช่วงเวลาใกล้เสียชีวิต และเป็นพิษแบบเฉียบพลัน (acute oral cyanide poisoning)
การได้รับไซยาไนด์ทางปากแบบ "Acute ingestion" ความเป็นไปได้สูงที่สุด
เพราะตำแหน่งพบสารบ่งชี้ว่า สารเข้าทางระบบทางเดินอาหารอย่างชัดเจน
ลักษณะคือ พบไซยาไนด์ใน กระเพาะ แปลว่า มีการกลืนจริง ไม่ใช่สูดดม
- พบไซยาไนด์ใน เลือดระดับสูง > สารเริ่มถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้ว
- รูปแบบนี้ตรงกับคดีฆาตกรรมด้วยสารพิษส่วนใหญ่
- ความเป็นไปได้ของ ฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตาย สูงกว่าทุกสมมติฐานอื่น
- การปนเปื้อนหลังตายแทบเป็นไปไม่ได้ หากพบไซยาไนด์กระจายไปหลายอวัยวะ
(หากเป็นการปนเปื้อนหลังเสียชีวิต > จะไม่พบ การกระจายไซยาไนด์ไปยังตับ สมอง เนื้อเยื่อ)"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aj. Trynh Phoraksa
