เปิดโพสต์ อ.ตฤณห์ วิเคราะห์ปมเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ หลังรู้สาเหตุคือ ไซยาไนด์

          ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา หรือ อ.ตฤณห์ วิเคราะห์ปมเสียชีวิตของ  นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8 หรือ "นัทปง" หลังผลชันสูตรออกมาว่าเพราะ ไซยาไนด์ ความเป็นไปได้คืออะไร
เปิดโพสต์ อ.ตฤณห์ วิเคราะห์ปมเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ หลังรู้สาเหตุคือ ไซยาไนด์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka 

เปิดโพสต์ อ.ตฤณห์ วิเคราะห์ปมเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ หลังรู้สาเหตุคือ ไซยาไนด์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aj. Trynh Phoraksa

          กำลังเป็นประเด็นที่ถูกจับตาอย่างมากในสังคมตอนนี้ สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8 หรือ "นัทปง" ที่ล่าสุด (5 ธันวาคม 2568) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์ร่างของนัท พบสาร "ไซยาไนด์" ในกระแสเลือดและในกระเพาะอาหาร ในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
         
 

          กรณีนี้ทำให้ทราบว่า "ไซยาไนด์" คือสาเหตุการเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา ทำให้เกิดการสงสัยและวิเคราะห์กันว่า ความจริงเบื้องหลังเรื่องนี้คืออะไร มีเงื่อนงำใด ๆ หรือไม่ ขณะที่ทาง พุทธ อภิวรรณ ผู้สื่อข่าวรุ่นพี่ ประกาศว่า "ถ้ามีเงื่อนงำ ผมไม่มีวันยอม" พร้อมจะร่วมมือกับตำรวจและผู้เกี่ยวข้อง หาความจริงให้ได้


เปิดโพสต์ อ.ตฤณห์ วิเคราะห์ปมเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ หลังรู้สาเหตุคือ ไซยาไนด์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka 

          โดยล่าสุด (5 ธันวาคม 2568) ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา หรือ อ.ตฤณห์ นักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากร ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก ร่วมวิเคราะห์เกี่ยวกับเคสดังกล่าว ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ "ไซยาไนด์" ดังนี้

          "พบไซยาไนด์ทั้งในเลือดและกระเพาะอาหาร = ผู้ตายได้รับสารพิษทางปากในช่วงเวลาใกล้เสียชีวิต และเป็นพิษแบบเฉียบพลัน (acute oral cyanide poisoning)

          การได้รับไซยาไนด์ทางปากแบบ "Acute ingestion" ความเป็นไปได้สูงที่สุด
          เพราะตำแหน่งพบสารบ่งชี้ว่า สารเข้าทางระบบทางเดินอาหารอย่างชัดเจน
          ลักษณะคือ พบไซยาไนด์ใน กระเพาะ แปลว่า มีการกลืนจริง ไม่ใช่สูดดม

          - พบไซยาไนด์ใน เลือดระดับสูง > สารเริ่มถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้ว
          - รูปแบบนี้ตรงกับคดีฆาตกรรมด้วยสารพิษส่วนใหญ่
          - ความเป็นไปได้ของ ฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตาย สูงกว่าทุกสมมติฐานอื่น
          - การปนเปื้อนหลังตายแทบเป็นไปไม่ได้ หากพบไซยาไนด์กระจายไปหลายอวัยวะ
          (หากเป็นการปนเปื้อนหลังเสียชีวิต > จะไม่พบ การกระจายไซยาไนด์ไปยังตับ สมอง เนื้อเยื่อ)"


เปิดโพสต์ อ.ตฤณห์ วิเคราะห์ปมเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ หลังรู้สาเหตุคือ ไซยาไนด์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aj. Trynh Phoraksa

เปิดโพสต์ อ.ตฤณห์ วิเคราะห์ปมเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ หลังรู้สาเหตุคือ ไซยาไนด์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka 

โพสต์เมื่อ 5 ธันวาคม 2568 เวลา 20:49:19
