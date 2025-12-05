HILIGHT
คดีพลิก !? ครอบครัวอายัดร่าง นัท ณัฐวุฒิ หลังรู้ผลชันสูตร - เพจดังชี้มีข้อสงสัย

          เพจดังโพสต์สงสัยการเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ นักข่าวช่อง 8 ชี้มีข้อสงสัย 3 ประเด็น ขณะที่ครอบครัวให้อายัดศพเอาไว้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีรายงานล่าสุดพบสารไซยาไนด์ในร่างของนัท ณัฐวุฒิ ด้าน พุทธ อภิวรรณ ย้ำว่า ตน พร้อมพี่ธนกฤต จิตอารีย์รัตน์ รวมถึงทีมแพทย์และตำรวจ จะร่วมกันเดินหน้าหาความจริงอย่างเต็มที่
นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka  
          กรณีการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวชื่อดังช่อง 8 ในวัย 35 ปี ทำให้หลายคนรู้สึกตกใจและเข้าไปร่วมแสดงความอาลัยมากมาย สำหรับ นัท ณัฐวุฒิ เป็นนักข่าวหนุ่มผู้ทุ่มเท ที่ผู้ติดตามข่าวมักคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี และเป็นที่รู้จักบนโซเชียลมีเดีย

          นัท ณัฐวุฒิ ได้ทำหน้าที่จนถึงช่วงเวลาสุดท้าย โดยก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงเขาเพิ่งปรากฏตัวอ่านข่าวในรายการ PhuttaTalk ร่วมกับ ไอซ์ สารวัตร และ พุทธ อภิวรรณ จากนั้น นัท ณัฐวุฒิ ได้เดินทางกลับบ้านไปยังบ้านพักที่จังหวัดนนทบุรี กระทั่งถูกพบว่าเขาหลับไม่ตื่น จนมาทราบข่าวในเช้าวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ว่า นัท ณัฐวุฒิ เสียชีวิต ยังไม่ทราบสาเหตุ 

          หลังการจากไปของ นัท ณัฐวุฒิ มีอายุรแพทย์โรคหัวใจออกมาโพสต์วิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตขณะนอนหลับของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา รวมไปถึงเพื่อนนักข่าวที่เล่าเบื้องหลังการทำงานโหดจนตัวเองหูดับ โยงเคสของ นัท ณัฐวุฒิ นักข่าวช่อง 8 ว่าเรื่องนี้อาจมีส่วน ขณะที่ พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวดัง ได้ฝ่าดราม่ากลับมาไลฟ์ น้ำตาซึมเผยคำสัญญาสุดท้ายของ นัท ณัฐวุฒิ ก่อนจากไป
          ทว่าล่าสุดเรื่องราวเริ่มร้อนแรงขึ้นอีกครั้ง เมื่อเพจเฟซบุ๊ก "บิ๊กเกรียน" โพสต์ว่า การเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ อาจไม่ใช่ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะธรรมดา พร้อมตั้งข้อสงสัย 3 ประเด็น และเรียกร้องให้ญาติพิจารณาระงับพิธีฌาปนกิจ เพื่อให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติม

นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8
ภาพจากเฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน
          บิ๊กเกรียน ยังโพสต์ข้อความอีกว่า "นายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรี สงสัยการตายของ 'ณัฐปง' ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวลุยชนข่าว ช่อง 8" พร้อมแนบภาพประกอบ

นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8
ภาพจากเฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน
นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8
ภาพจากเฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน

นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8
ภาพจากเฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน


นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8
ภาพจากเฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน
          หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ ชาวเน็ตจำนวนมาก เริ่มตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ หลายข้อความแสดงความไม่เชื่อว่าการ หลับไม่ตื่น จะเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผล ขอให้พิสูจน์เถอะ มันคาใจ รวมถึงยังมีคนตั้งคำถามเกี่ยวกับกรณีของ นัท ณัฐวุฒิ ว่า ผลตรวจยังไม่เห็นออกเลย, อยากทราบแรงจูงใจมาก, รอผลชันสูตรดีกว่าไหม, ตอนแรกอยากให้เขาไปสงบ พอเห็นแบบนี้อยากให้ตรวจจริงจัง ถ้าบริสุทธิ์จริงต้องคลายข้อสงสัยให้กระจ่างก่อน เพราะคนสงสัยเยอะมากตอนนี้

          นอกจากนี้ยังมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีของ นัท ณัฐวุฒิ เช่น ซองขาว ๆ คืออะไร, คนที่เจอศพน้องคนแรกคือใคร, ผู้ตายอยู่กับใคร, ใครเป็นผู้พบศพ, ได้ส่งโรงพยาบาลหรือไม่ รวมถึงเสียงเรียกร้องให้ตรวจสอบแรงจูงใจและสาเหตุที่แท้จริง เพื่อคลายความสงสัยให้สาธารณชนที่กำลังจับตามอง

          อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเพจบิ๊กเกรียน ได้โพสต์ข้อความและภาพเพิ่มเติมว่า "คุณพุทธ อภิวรรณ สงสัยการเสียชีวิตของ ณัฐวุฒิ ปงลังกา เหมือนกัน" พร้อมภาพที่ระบุว่า คุณพ่อและคุณแม่ของน้องนัท มีความเห็นให้ อายัดศพไว้ก่อน เพื่อรอการตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังเพิ่งได้รับทราบผลชันสูตร

 
พุทธ อภิวรรณ
ภาพจากเฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน

          ขณะที่เพจ "ดาวแปดแฉก" รายงานด่วนในเวลาต่อมาระบุว่า พบสารไซยาไนด์ในร่างของ นัท ณัฐวุฒิ นักข่าวช่อง 8 ขณะที่คุณพ่อคุณแม่อายัดร่างของน้องไว้ก่อน ยังไม่ฌาปนกิจ
 
พบสารไซยาไนด์ในร่างของ นัทปง ณัฐวุฒิ
ภาพจากเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก

          ทางด้าน พุทธ อภิวรรณ ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีการเสียชีวิตของนัท ระบุว่า คุณพ่อและคุณแม่ของน้องนัท เห็นควรให้อายัดศพไว้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังเพิ่งทราบผลชันสูตร พร้อมย้ำว่าตนเอง พี่ธนกฤต จิตอารีย์รัตน์ รวมถึงทีมแพทย์และตำรวจ จะร่วมกันเดินหน้าหาความจริงอย่างเต็มที่

          ก่อนหน้านี้ พุทธ เคยระบุไว้ว่า "พุทธเผยความจริงในวันที่ณัฐวุฒิลาจาก หากมีเงื่อนงำ ผมไม่มีวันยอม"
พุทธ อภิวรรณ เผยประเด็น นัท ณัฐวุฒิ เสียชีวิต
          อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวกำลังได้รับความสนใจอย่างมาก และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทีมงานจะมาอัปเดตอีกครั้ง 

นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka  
ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ภาพจากเฟซบุ๊กนายกองตรี ดร ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯประจำรองนายกรัฐมนตรี 

