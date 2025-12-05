คดีพลิก !? ครอบครัวอายัดร่าง นัท ณัฐวุฒิ หลังรู้ผลชันสูตร - เพจดังชี้มีข้อสงสัย

เพจดังโพสต์สงสัยการเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ นักข่าวช่อง 8 ชี้มีข้อสงสัย 3 ประเด็น ขณะที่ครอบครัวให้อายัดศพเอาไว้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีรายงานล่าสุดพบสารไซยาไนด์ในร่างของนัท ณัฐวุฒิ ด้าน พุทธ อภิวรรณ ย้ำว่า ตน พร้อมพี่ธนกฤต จิตอารีย์รัตน์ รวมถึงทีมแพทย์และตำรวจ จะร่วมกันเดินหน้าหาความจริงอย่างเต็มที่
กรณีการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวชื่อดังช่อง 8 ในวัย 35 ปี ทำให้หลายคนรู้สึกตกใจและเข้าไปร่วมแสดงความอาลัยมากมาย สำหรับ นัท ณัฐวุฒิ เป็นนักข่าวหนุ่มผู้ทุ่มเท ที่ผู้ติดตามข่าวมักคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี และเป็นที่รู้จักบนโซเชียลมีเดีย
นัท ณัฐวุฒิ ได้ทำหน้าที่จนถึงช่วงเวลาสุดท้าย โดยก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงเขาเพิ่งปรากฏตัวอ่านข่าวในรายการ PhuttaTalk ร่วมกับ ไอซ์ สารวัตร และ พุทธ อภิวรรณ จากนั้น นัท ณัฐวุฒิ ได้เดินทางกลับบ้านไปยังบ้านพักที่จังหวัดนนทบุรี กระทั่งถูกพบว่าเขาหลับไม่ตื่น จนมาทราบข่าวในเช้าวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ว่า นัท ณัฐวุฒิ เสียชีวิต ยังไม่ทราบสาเหตุ
หลังการจากไปของ นัท ณัฐวุฒิ มีอายุรแพทย์โรคหัวใจออกมาโพสต์วิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตขณะนอนหลับของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา รวมไปถึงเพื่อนนักข่าวที่เล่าเบื้องหลังการทำงานโหดจนตัวเองหูดับ โยงเคสของ นัท ณัฐวุฒิ นักข่าวช่อง 8 ว่าเรื่องนี้อาจมีส่วน ขณะที่ พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวดัง ได้ฝ่าดราม่ากลับมาไลฟ์ น้ำตาซึมเผยคำสัญญาสุดท้ายของ นัท ณัฐวุฒิ ก่อนจากไป
ทว่าล่าสุดเรื่องราวเริ่มร้อนแรงขึ้นอีกครั้ง เมื่อเพจเฟซบุ๊ก "บิ๊กเกรียน" โพสต์ว่า การเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ อาจไม่ใช่ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะธรรมดา พร้อมตั้งข้อสงสัย 3 ประเด็น และเรียกร้องให้ญาติพิจารณาระงับพิธีฌาปนกิจ เพื่อให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติม
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ ชาวเน็ตจำนวนมาก เริ่มตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ หลายข้อความแสดงความไม่เชื่อว่าการ หลับไม่ตื่น จะเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผล ขอให้พิสูจน์เถอะ มันคาใจ รวมถึงยังมีคนตั้งคำถามเกี่ยวกับกรณีของ นัท ณัฐวุฒิ ว่า ผลตรวจยังไม่เห็นออกเลย, อยากทราบแรงจูงใจมาก, รอผลชันสูตรดีกว่าไหม, ตอนแรกอยากให้เขาไปสงบ พอเห็นแบบนี้อยากให้ตรวจจริงจัง ถ้าบริสุทธิ์จริงต้องคลายข้อสงสัยให้กระจ่างก่อน เพราะคนสงสัยเยอะมากตอนนี้
นอกจากนี้ยังมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีของ นัท ณัฐวุฒิ เช่น ซองขาว ๆ คืออะไร, คนที่เจอศพน้องคนแรกคือใคร, ผู้ตายอยู่กับใคร, ใครเป็นผู้พบศพ, ได้ส่งโรงพยาบาลหรือไม่ รวมถึงเสียงเรียกร้องให้ตรวจสอบแรงจูงใจและสาเหตุที่แท้จริง เพื่อคลายความสงสัยให้สาธารณชนที่กำลังจับตามอง
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเพจบิ๊กเกรียน ได้โพสต์ข้อความและภาพเพิ่มเติมว่า "คุณพุทธ อภิวรรณ สงสัยการเสียชีวิตของ ณัฐวุฒิ ปงลังกา เหมือนกัน" พร้อมภาพที่ระบุว่า คุณพ่อและคุณแม่ของน้องนัท มีความเห็นให้ อายัดศพไว้ก่อน เพื่อรอการตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังเพิ่งได้รับทราบผลชันสูตร
ขณะที่เพจ "ดาวแปดแฉก" รายงานด่วนในเวลาต่อมาระบุว่า พบสารไซยาไนด์ในร่างของ นัท ณัฐวุฒิ นักข่าวช่อง 8 ขณะที่คุณพ่อคุณแม่อายัดร่างของน้องไว้ก่อน ยังไม่ฌาปนกิจ
ทางด้าน พุทธ อภิวรรณ ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีการเสียชีวิตของนัท ระบุว่า คุณพ่อและคุณแม่ของน้องนัท เห็นควรให้อายัดศพไว้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังเพิ่งทราบผลชันสูตร พร้อมย้ำว่าตนเอง พี่ธนกฤต จิตอารีย์รัตน์ รวมถึงทีมแพทย์และตำรวจ จะร่วมกันเดินหน้าหาความจริงอย่างเต็มที่
ก่อนหน้านี้ พุทธ เคยระบุไว้ว่า "พุทธเผยความจริงในวันที่ณัฐวุฒิลาจาก หากมีเงื่อนงำ ผมไม่มีวันยอม"
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวกำลังได้รับความสนใจอย่างมาก และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทีมงานจะมาอัปเดตอีกครั้ง
