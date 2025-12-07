HILIGHT
พ่อแม่จีนเป็นงง ทำไมลูกสาวหน้าเหมือนฝรั่ง ชัดไม่ได้ถูกสลับตัว ที่แท้ความลับซ่อนมา 4 รุ่น

 
            คู่รักชาวจีนตกใจ ลูกสาวเกิดมาหน้าเหมือนฝรั่ง แถมผลชัดคือพ่อแม่แท้ ๆ ของเด็กจริง ก่อนพบสาเหตุจากพันธุกรรมเมื่อ 4 รุ่นก่อน

กระจ่าง ทำไมลูกหน้าฝรั่ง
ภาพจาก Douyin 

            วันที่ 5 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Dimsum Daily รายงานเรื่องราวที่สร้างความประหลาดให้กับหลาย ๆ คน หลังจากที่คู่รักชาวจีนคู่หนึ่ง ลงภาพลูกสาวแท้ ๆ ของพวกเขา แต่เด็กหญิงกลับมีผมสีบลอนด์ และตาสีฟ้า แตกต่างจากพ่อแม่สุด ๆ คล้ายกับว่าเป็นเด็กจากทวีปยุโรป ซึ่งแท้จริงแล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอดีตของต้นตระกูลที่ปรากฏชัดขึ้นอีกครั้งอย่างไม่คาดคิด

            เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับคู่สามีภรรยาในเมืองหยางเฉิง มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ซึ่งจากภาพถ่ายของพ่อแม่ลูกจะเห็นว่า สามีและภรรยานั้นมีใบหน้าเป็นชาวเอเชีย สีผมและดวงตาสีดำ แตกต่างจากลูกสาวตัวน้อยของพวกเขา 

            แน่นอนว่าสิ่งนี้เคยสร้างความกังวลใจให้กับพ่อแม่ของเด็ก เพราะตอนที่ลูกอายุได้ 1 ขวบ ก็ชัดเจนแล้วว่าเด็กนั้นมีผมสีบลอนด์ และตาสีฟ้า ซึ่งไม่เหมือนกับพ่อแม่เลย ทำเอาพวกเขาคิดไปว่าโรงพยาบาลสลับเด็กผิดคนมาให้หรือเปล่า จึงตัดสินใจไปตรวจพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ ผลปรากฏว่า ผลตรวจออกมาว่าเด็กหญิงนั้นเป็นลูกของพวกเขาจริง ๆ

กระจ่าง ทำไมลูกหน้าฝรั่ง
ภาพจาก Douyin 

            อย่างไรก็ดี เมื่อนำข้อกังวลนี้ไปปรึกษากับญาติผู้ใหญ่ พ่อกับแม่เด็กก็เพิ่งจะล่วงรู้ความจริงหลังจากทำการรื้อฟื้นข้อมูลสายสกุล จนสุดท้ายก็ได้รับคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของเด็กว่าทำไมจึงดูไม่ค่อยจะเหมือนคนเอเชียแม้แต่น้อย

            หลังจากสืบหาประวัติครอบครัว พบว่าทวดของเด็กหญิงเป็นชาวสลาฟเชื้อสายรัสเซีย แต่ครอบครัวนี้ให้กำเนิดบุตรชายมาหลายรุ่น ทำให้ลักษณะทางพันธุกรรมเหล่านี้ถูกซ่อนไว้ จนกระทั่งปรากฏออกมาในเด็กหญิงคนนี้ ในอีก 4 รุ่นต่อมา

            หลังปริศนากระจ่างแล้ว ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความตื่นเต้นกับรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากพ่อแม่แท้ ๆ ของเด็กน้อย โดยแซวว่า พ่อกับแม่มีลูกคนนี้เหมือนเปิดกล่องสุ่ม ได้พันธุกรรมของครอบครัวที่แอบซ่อนอยู่มานานกลับมาปรากฏขึ้นอีกครั้ง 

กระจ่าง ทำไมลูกหน้าฝรั่ง
ภาพจาก Douyin 

กระจ่าง ทำไมลูกหน้าฝรั่ง
ภาพจาก Douyin 

กระจ่าง ทำไมลูกหน้าฝรั่ง
ภาพจาก Douyin 

กระจ่าง ทำไมลูกหน้าฝรั่ง
ภาพจาก Douyin 


ขอบคุณข้อมูลจาก Dimsum Daily, Reddit, Oriental Daily





พ่อแม่จีนเป็นงง ทำไมลูกสาวหน้าเหมือนฝรั่ง ชัดไม่ได้ถูกสลับตัว ที่แท้ความลับซ่อนมา 4 รุ่น โพสต์เมื่อ 7 ธันวาคม 2568 เวลา 09:49:43 3,039 อ่าน
