สาวแชร์ทริก ลดน้ำหนัก 10 กก. ใน 2 เดือน แบบไม่ต้องออกกำลังกาย ทำง่าย ๆ 2 อย่าง

สาวแชร์ทริก ลดน้ำหนัก 10 กก. ใน 2 เดือน แบบไม่ต้องออกกำลังกาย มีเคล็ดลับทำง่าย ๆ 2 อย่าง ทำตามได้ทันที พร้อมเผยวิธีดูแลไม่ให้โยโย่
ภาพจาก Instagram ___randamay
วันที่ 4 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ TVBS เผยเรื่องราวของ มินาเสะ ซากุระ ยูทูบเบอร์สาวญี่ปุ่น ที่ออกมาแชร์ประสบการณ์ลดน้ำหนัก 10 กิโลกรัม ภายในเวลาไม่ถึง 2 ดือน จาก 52 กิโลกรัม เหลือแค่ 42 กิโลกรัม โดยแทบไม่ต้องออกกำลังกาย ไม่ต้องอดอาหาร ซึ่งเป็นทริกดี ๆ ที่สามารถช่วยลดความเครียดในการลดความอ้วนของสาว ๆ ได้อีกด้วย
ซากุระ ย้ำว่าการลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องที่ทำเพียงครั้งเดียวแล้วจบเลย แต่เป็นกระบวนการสลับกันระหว่าง ช่วงลดน้ำหนัก กับช่วงรักษาน้ำหนัก โดยมุ่งเน้นไปที่การลดน้ำหนัก 1-2 เดือน จากนั้นก็รักษาน้ำหนักเอาไว้ราว 2-3 เดือน ก่อนที่จะเริ่มวงจรรอบต่อไป วิธีนี้จะช่วยลดความเครียด ป้องกันการโยโย่ และหลีกเลี่ยงไม่ให้เหนื่อยจนเกินไป
ภาพจาก YouTube 水瀬さくら / Sakura Mizuse
ภาพจาก YouTube 水瀬さくら / Sakura Mizuse
เคล็ดลับสำคัญ = เลิกกินมื้อดึก
อย่างไรก็ตาม สำหรับการลดน้ำหนักของเธอนั้น มีเคล็ดลับอยู่ที่การเลิกกินมื้อดึก โดยเธอเริ่มจากการหยุดกินขนมตอนกลางคืนก่อน แม้จะยากมากในช่วง 4 วันแรก แต่ถ้าผ่านไปได้ก็ไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไป ซึ่งหลังจากที่เธอหยุดกินขนมตอนดึกอย่างพวก คุกกี้ ของทอด และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำหนักของเธอก็เริ่มลดลง
ลดคาร์บ แต่ไม่ตัดทิ้ง
นอกจากนี้ การดูแลสิ่งที่กินเข้าไปก็สำคัญ เธอลดการกินคาร์โบไฮเดรต แต่ก็ไม่ถึงกับตัดทิ้งทั้งหมด แค่เปลี่ยนจากการเน้น "ปริมาณ" มาเป็น "คุณภาพ" โดยเธอจะต้มบะหมี่กึ่งฯ เพียงครึ่งห่อ และกินข้าวขาวเพียงไม่กี่ค่ำ
หรือสำหรับคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวแบบเธอ ก็ให้เปลี่ยนมากินเส้นบุก ถั่วงอก เต้าหู้ หรือหมูแทน ทำให้ทั้งอิ่มและยังควบคุมปริมาณแคลอรี่ได้
ซากุระ ยอมรับว่าการออกกำลังกายจะเพิ่มความเครียดและทำให้เธออยากอาหารมากขึ้น ดังนั้นแทนที่จะเน้นออกกำลังกาย เธอจึงเน้นไปที่การควบคุมความเครียดผ่านอาหารและกำหนดเวลานอนแทน ทั้งนี้ หลังจากลดน้ำหนักได้แล้ว การออกกำลังกายเพื่อทำให้ร่างกายกระชับจะเห็นผลได้ดีกว่า รวมถึงเธอยังหลีกเลี่ยงการกินเยอะเกินเนื่องจากความครียดด้วย
ภาพจาก Instagram ___randamay
ภาพจาก Instagram ___randamay
ภาพจาก Instagram ___randamay
ขอบคุณข้อมูลจาก TVBS