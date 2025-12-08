HILIGHT
อากาศวันนี้ (8 ธ.ค.) หนาวขึ้นเล็กน้อย พยากรณ์อากาศ 7 วันบอก อาจมีของแถมเร็ว ๆ นี้

 
          สภาพอากาศวันนี้ (8 ธ.ค.) หนาวขึ้นเล็กน้อย ส่องพยากรณ์อากาศ 7 วัน จะหนาวถึงเมื่อไร แถมวันที่ 12-13 ธ.ค. อาจมีของแถมมาให้อีก
สภาพอากาศ

          วันที่ 8 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ความรู้สึกบ่งบอกได้ว่า อากาศเย็นลงกว่าเดิมประมาณหนึ่ง แต่ไม่รู้ว่าจะเย็นถึงวันไหน ดังนั้นกระปุกดอทคอม จึงไปตรวจสอบพยากรณ์อากาศ 7 วันล่วงหน้ามาให้แล้ว ดังนี้

          ในช่วงวันที่ 8-10 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง โดยมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน

          ในช่วงวันที่ 11-13 ธ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น ประกอบกับในช่วงวันที่ 10-13 ธ.ค. จะมีลมตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุม ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่านตะวันตกจะพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่ 12-13 ธ.ค. ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง



          สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 7-10 ธ.ค. มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

          ส่วนในช่วงวันที่ 11-13 ธ.ค. ภาคใต้ตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากลมตะวันออกจะพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

          อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนลงทะเลจีนใต้ตอนกลางในช่วงวันที่ 7-8 ธ.ค. คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างในช่วงวันที่ 10-11 ธ.ค. 68 ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ตอนบน ส่งผลให้พายุนี้จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับ


