ไขคำตอบ แสงปริศนารูปกรวย โผล่เหนือท้องฟ้าทั่วไทยช่วงเช้ามืด เฉลยแล้วคืออะไร

ทั่วไทยพบเห็นแสงปริศนารูปกรวยโผล่เหนือท้องฟ้าช่วงเช้ามืดสมาคมดาราศาสตร์ไทยเฉลย เป็นไอพ่นจรวดของจีน กำลังส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร
เฟซบุ๊ก Army Military Force
วันที่ 9 ธันวาคม 2568 บนท้องฟ้าหลายพื้นที่ ปรากฏแสงรูปกรวยปริศนาในช่วงเช้ามืดวันนี้ สร้างความตื่นตาให้กับผู้ที่พบเห็นภาพดังกล่าว โดยต่างสงสัยว่าแสงดังกล่าวนั้นเกิดจากอะไร
เกี่ยวกับเรื่องนี้ สมาคมดาราศาสตร์ไทย โพสต์ไขปริศนาแสงรูปกรวยดังกล่าวนั้น แท้จริงคือ ไอพ่นจากจรวดลองมาร์ช 6 ของจีน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถมองเห็นได้ในหลายประเทศ
ขณะที่เพจ Army Military Force โพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แสงรูปกรวยปริศนาที่ปรากฏเหนือท้องฟ้าในช่วงเช้ามืดวันนี้ คือ ไอพ่นจากจรวด Long March 6 ของประเทศจีน ซึ่งถูกปล่อยออกมาเพื่อนำส่งดาวเทียม Satnet LEO Group 15 จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมไท่หยวน
แสงดังกล่าวพาดผ่านน่านฟ้าหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย เกิดจากการที่ไอเสียของจรวด (ซึ่งประกอบด้วยไอน้ำแข็งและพลาสมา) เข้าไปสะท้อนกับแสงอาทิตย์ในช่วงรุ่งสาง ขณะที่จรวดกำลังไต่ระดับความสูงนั่นเอง
