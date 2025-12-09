HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไขคำตอบ แสงปริศนารูปกรวย โผล่เหนือท้องฟ้าทั่วไทยช่วงเช้ามืด เฉลยแล้วคืออะไร

          ทั่วไทยพบเห็นแสงปริศนารูปกรวยโผล่เหนือท้องฟ้าช่วงเช้ามืดสมาคมดาราศาสตร์ไทยเฉลย เป็นไอพ่นจรวดของจีน กำลังส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร

แสงปริศนารูปกรวยโผล่เหนือท้องฟ้าไทย
เฟซบุ๊ก Army Military Force

          วันที่ 9 ธันวาคม 2568 บนท้องฟ้าหลายพื้นที่ ปรากฏแสงรูปกรวยปริศนาในช่วงเช้ามืดวันนี้ สร้างความตื่นตาให้กับผู้ที่พบเห็นภาพดังกล่าว โดยต่างสงสัยว่าแสงดังกล่าวนั้นเกิดจากอะไร

แสงปริศนารูปกรวยโผล่เหนือท้องฟ้าไทย
เฟซบุ๊ก ยุวลี บุญสร้อย

           เกี่ยวกับเรื่องนี้ สมาคมดาราศาสตร์ไทย โพสต์ไขปริศนาแสงรูปกรวยดังกล่าวนั้น แท้จริงคือ ไอพ่นจากจรวดลองมาร์ช 6 ของจีน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถมองเห็นได้ในหลายประเทศ

แสงปริศนารูปกรวยโผล่เหนือท้องฟ้าไทย
เฟซบุ๊ก ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจ่าโบ่

           ขณะที่เพจ Army Military Force โพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แสงรูปกรวยปริศนาที่ปรากฏเหนือท้องฟ้าในช่วงเช้ามืดวันนี้ คือ ไอพ่นจากจรวด Long March 6 ของประเทศจีน ซึ่งถูกปล่อยออกมาเพื่อนำส่งดาวเทียม Satnet LEO Group 15 จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมไท่หยวน

แสงปริศนารูปกรวยโผล่เหนือท้องฟ้าไทย
เฟซบุ๊ก Army Military Force

           แสงดังกล่าวพาดผ่านน่านฟ้าหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย เกิดจากการที่ไอเสียของจรวด (ซึ่งประกอบด้วยไอน้ำแข็งและพลาสมา) เข้าไปสะท้อนกับแสงอาทิตย์ในช่วงรุ่งสาง ขณะที่จรวดกำลังไต่ระดับความสูงนั่นเอง

แสงปริศนารูปกรวยโผล่เหนือท้องฟ้าไทย
เฟซบุ๊ก Army Military Force


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไขคำตอบ แสงปริศนารูปกรวย โผล่เหนือท้องฟ้าทั่วไทยช่วงเช้ามืด เฉลยแล้วคืออะไร โพสต์เมื่อ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 11:10:59 3,703 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย