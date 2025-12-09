วอลเลย์บอลหญิงไทย ตอนนี้รั้งอันดับ 18 โลก ถ้าได้เหรียญทองซีเกมส์ 2025 ขึ้นกี่อันดับ ?

วอลเลย์บอลหญิงไทย ซีเกมส์ 2025 ตอนนี้รั้งอันดับ 18 โลก ถ้าได้เหรียญทองจะอันดับขึ้นแค่ไหน มีเฉลย พร้อมโปรแกรมการแข่งขัน
ภาพจาก volleyballworld
สำหรับวอลเลย์บอลหญิง ซีเกมส์ 2025 มีโปรแกรมสำหรับสาวไทย 2 นัดในรอบแรก ดังนี้
- วันที่ 10 ธันวาคม 2568 เวลา 17.30 น. ไทย พบ สิงคโปร์ (ไทยรัฐ ทีวี 32, NBT ถ่ายทอดสด)
- วันที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 17.30 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์ (T-Sport 7, NBT ถ่ายทอดสด)
ภาพจาก volleyballworld
ณ เวลานี้ วอลเลย์บอลหญิงไทย อยู่อันดับ 18 ของโลก หากคว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025 ได้ ก็ไม่มีผลต่ออันดับโลก เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่มีการคิดคะแนนแต่อย่างใด
ภาพจาก volleyballworld
วันที่ 9 ธันวาคม 2568 ซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ กำลังจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ และหนึ่งในกีฬายอดฮิตสำหรับคนไทย แถมนักกีฬาไปแข่งขันระดับโลกมาแล้ว ย่อมมีวอลเลย์บอลหญิงอยู่ในนั้น
สำหรับวอลเลย์บอลหญิง ซีเกมส์ 2025 มีโปรแกรมสำหรับสาวไทย 2 นัดในรอบแรก ดังนี้
- วันที่ 10 ธันวาคม 2568 เวลา 17.30 น. ไทย พบ สิงคโปร์ (ไทยรัฐ ทีวี 32, NBT ถ่ายทอดสด)
- วันที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 17.30 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์ (T-Sport 7, NBT ถ่ายทอดสด)
ภาพจาก volleyballworld
อันดับโลกขึ้นไหม
ณ เวลานี้ วอลเลย์บอลหญิงไทย อยู่อันดับ 18 ของโลก หากคว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025 ได้ ก็ไม่มีผลต่ออันดับโลก เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่มีการคิดคะแนนแต่อย่างใด