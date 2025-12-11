HILIGHT
กรมอุตุฯ เตือน 14 จังหวัด รับมือฝนตกหนัก เผยเตรียมเจอลมหนาวอีกรอบ อุณหภูมิลดลง

 
             กรมอุตุฯ ออกประกาศเตือนหลายจังหวัดรับมือฝนตกหนักต่อเนื่อง พร้อมเตรียมเจอลมหนาวระลอกใหม่หลังอากาศแปรปรวน อุณหภูมิจ่อลดลงอีก 2–4 องศาฯ

พยากรณ์อากาศ

             วันที่ 11 ธันวาคม 2568 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11-16 ธันวาคม 2568) ฉบับที่ 10 (383/2568) ระบุว่า

             ในช่วงวันที่ 11-13 ธันวาคม 68 ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวน อ่าวไทย และภาคใต้

             ส่วนในช่วงวันที่ 14-16 ธันวาคม 68 ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง และสตูล เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น

             สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

             ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ใกล้ทางน้ำ และพื้นที่ลุ่ม ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนอง สำหรับชาวเรืออ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่ง

             อนึ่ง ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในช่วงวันที่ 11-13 ธันวาคม 68 เนื่องจากลมตะวันออกพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส โดยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวพร้อมลมแรง

             ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทย ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตร

             ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

             ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เวลา 05.00 น. ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เวลา 11.00 น.

พยากรณ์อากาศ
 ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา




