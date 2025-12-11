เปิดสาเหตุนักกีฬากัมพูชาถอนตัวแข่งซีเกมส์ 2025 หลังร่วมพิธีเปิด พบทางบ้านแห่กดดันหนัก

คณะนักกีฬากัมพูชา 137 คน ถอนตัวจากซีเกมส์ 2025 หลังร่วมพิธีเปิด เหตุผู้ปกครองแห่กดดันให้กลับ หวั่นโดนทำร้าย ถูกกักเป็นตัวประกัน ปมเหตุปะทะชายแดน
ภาพจาก LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP
วันที่ 10 ธันวาคม 2568 คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติกัมพูชามีทั้งหมด 137 คน จาก 12 ชนิดกีฬาที่ส่งมาแข่งขัน ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ หลังจากร่วมพิธีเปิดเมื่อคืนวันที่ 9 ธันวาคม
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในฐานะประเทศในภูมิภาคอาเซียน ไทยได้ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานเทียบเท่ากับประเทศอื่น ๆ ที่เข้าร่วมแล้ว ส่วนที่ประเทศกัมพูชาแจ้งขอถอนตัว คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุด้านความปลอดภัยนั้น ยืนยันว่าเราดูแลทุกประเทศตามมาตรฐานสากล ถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งระหว่างประเทศ แต่เมื่อประเทศกัมพูชาตัดสินใจเช่นนี้ เราก็ต้องเคารพ
การถอนตัวของกัมพูชาเป็นสิทธิของประเทศเขา แต่ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบกับการแข่งขันของนักกีฬาจากประเทศอื่น ๆ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ยังดำเนินการต่อไปได้ ไม่มีปัญหาอะไร
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดาโต๊ะซรี ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ CEO สหพันธ์ซีเกมส์ เผยว่า กรณีที่กัมพูชาตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขัน รัฐมนตรีของกัมพูชาได้ส่งหนังสือมาขอโทษอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะนักกีฬากัมพูชาได้เดินทางกลับประเทศกัมพูชาในวันที่ 10 และ 11 ธันวาคม 2568
ขณะเดียวกัน นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้านักกีฬาไทย หลังจากที่ได้ประชุมร่วมกับหัวหน้านักกีฬากัมพูชา ได้กล่าวถึงความรู้สึกเช่นกันว่า เข้าใจในความรู้สึกของหัวหน้านักกีฬากัมพูชา โดยรัฐบาลกัมพูชา, ประธานโอลิมปิกกัมพูชา ถูกผู้ปกครองนักกีฬากดดันโทร. ให้นำนักกีฬากลับตลอดทั้งวัน เป็นผลต่อเนื่องจากเหตุการณ์ปะทะรุนแรงบริเวณชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ อีกทั้งยังโยงปัญหาการเมืองกรณีที่ทหารกัมพูชาถูกกักเป็นตัวประกันยังไม่มีการปล่อยตัว ทำให้หวั่นเกรงว่าลูกหลานที่เดินทางมาแข่งขันกีฬา จะถูกทำร้ายและถูกจับกักเป็นตัวประกันเช่นเดียวกัน
ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiPBS, ไทยโพสต์