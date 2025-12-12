HILIGHT
คนละครึ่งพลัส เฟส 2 เป็นหมันหลังยุบสภา แบบนี้ กกต. ช่วยได้ไหม - เฟส 1 ทำไมรอด ?

 
          คนละครึ่งพลัส เฟส 2 เป็นหมันหลังยุบสภา แบบนี้ กกต. สามารถช่วยอนุมัติแทนได้ไหม เพราะแผนเดิมคือเริ่มมกราคม 2569


ภาพจาก PUP THAILAND/shutterstock.com

          ทันที่ที่รัฐบาลประกาศยุบสภา ทำให้หลายคนนึกถึงโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ที่กำลังจะเริ่มในเดือนมกราคม 2569 จะเป็นหมันหรือไม่

          วันที่ 12 ธันวาคม 2568 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า หลังจากยุบสภา รัฐบาลจะอยู่ในฐานะรัฐบาลรักษาการ และมีข้อห้ามที่รัฐบาลรักษาการณ์ทำดังนี้

          - ห้ามอนุมัติโครงการที่ก่อภาระผูกพัน ครม. ชุดต่อไป เว้นแต่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี

          - ห้ามแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนบุคลากรของรัฐ เว้นแต่ กกต. เห็นชอบ

          - ห้ามอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เว้นแต่ กกต. เห็นชอบ

          - ห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐที่อาจมีผลในการเลือกตั้ง


          ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ถือว่าเข้าข่ายโครงการก่อภาระผูกพันรัฐบาลชุดต่อไป และต้องใช้งบประมาณสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ดังนั้นจึงไม่สามารถอนุมัติได้แล้ว ส่วนโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 1 เป็นโครงการอนุมัติก่อนยุบสภา สามารถดำเนินการต่อไปได้

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์




