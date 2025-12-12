คนละครึ่งพลัส เฟส 2 เป็นหมันหลังยุบสภา แบบนี้ กกต. ช่วยได้ไหม - เฟส 1 ทำไมรอด ?

คนละครึ่งพลัส เฟส 2 เป็นหมันหลังยุบสภา แบบนี้ กกต. สามารถช่วยอนุมัติแทนได้ไหม เพราะแผนเดิมคือเริ่มมกราคม 2569
ทันที่ที่รัฐบาลประกาศยุบสภา ทำให้หลายคนนึกถึงโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ที่กำลังจะเริ่มในเดือนมกราคม 2569 จะเป็นหมันหรือไม่
วันที่ 12 ธันวาคม 2568 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า หลังจากยุบสภา รัฐบาลจะอยู่ในฐานะรัฐบาลรักษาการ และมีข้อห้ามที่รัฐบาลรักษาการณ์ทำดังนี้
- ห้ามอนุมัติโครงการที่ก่อภาระผูกพัน ครม. ชุดต่อไป เว้นแต่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ห้ามแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนบุคลากรของรัฐ เว้นแต่ กกต. เห็นชอบ
- ห้ามอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เว้นแต่ กกต. เห็นชอบ
- ห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐที่อาจมีผลในการเลือกตั้ง
- คลังตอบแล้ว คนละครึ่งพลัส เฟส 2 จะกระทบหรือไม่ หากยุบสภาก่อนไทม์ไลน์
