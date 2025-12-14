Pornhub จัดอันดับ Top 10 คำค้นหายอดฮิต ปี 2568 อันดับ 1 ครองแชมป์ 5 ปีซ้อน

Pornhub เผยข้อมูลจัดอันดับ Top 10 คำค้นหายอดฮิต ประจำปี 2568 อันดับ 1 แรงไม่ตก ครองแชมป์มา 5 ปีซ้อน
ภาพจาก : 9091086/shutterstock.com
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ UNILAD เผยรายงานว่า Pornhub เว็บไซต์หนังผู้ใหญ่ชื่อดัง ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนเข้าไปค้นหาบนหน้าเว็บไซต์ เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้คนชอบดูอะไร และอะไรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปีนี้
โดยทางบริษัทระบุว่า ข้อมูลที่แสดงออกมาในปีนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ชื่อนักแสดง หรือหมวดหมู่ที่ดึงดูดผู้ชมมากที่สุด แต่ได้เผยให้เห็นถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ ทัศนคติและรสนิยมที่เปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ประเทศ รวมไปถึงพฤติกรรมการค้นหาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิด ซึ่งทำให้มุมมองโดยรวมของวงการหนังผู้ใหญ่
แตกต่างออกไปจากแต่ก่อน
โดยเว็บไซต์ Pornhub ได้จัดอันดับ Top 10 คำค้นหายอดฮิต ประจำปี 2568 ดังนี้
1. Hentai
2. Milf
3. Pinay
4. Lesbian
5. Anal
6. Big ass
7. Latina
8. Anime
9. Asian
10. Femboy
จากข้อมูลของ Pornhub เผยว่า ปีนี้นับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันที่คำว่า Hentai ติดอันดับ 1 คำค้นหายอดฮิตประจำปี โดยเหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะว่า เนื้อหาประเภทนี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก เช่นเดียวกันคำว่า Milf ยังคงอยู่ในอันดับ 2 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหมวดหมู่ยอดนิยมในหลายประเทศ
ส่วนคำว่า Pinay มาแรงจนติดอยู่อันที่ 3 เป็นคำที่ใช้เรียกผู้หญิงที่มีเชื้อสายฟิลิปปินส์โดยเฉพาะ และจากข้อมูลของ Pornhub ระบุว่า น่าจะเป็นเพราะจำนวนผู้ชมในฟิลิปปินส์ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวนมาก
ในขณะที่คำว่า Lesbian, Anal และ Big ass ยังคงอยู่ในอันดับเดิม ส่วนอันดับถัดมามีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย แต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือคำว่า Femboy (ผู้ชายที่รูปร่างหรือลักษณะท่าทางคล้ายผู้หญิง แต่ยังคงเป็นเพศชาย ไม่ได้ต้องการเป็นผู้หญิง) โผล่เข้ามาติดอันดับ 10 ในปีนี้ โดยพุ่งสูงขึ้นมาจากเดิมมากถึง 15 อันดับ แสดงให้แนวโน้มของผู้คนทั่วโลกที่สนใจเข้ามาค้นหาเนื้อหาประเภทนี้มากขึ้น
ขอบคุณข้อมูลจาก UNILAD