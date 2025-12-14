HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

Pornhub จัดอันดับ Top 10 คำค้นหายอดฮิต ปี 2568 อันดับ 1 ครองแชมป์ 5 ปีซ้อน

          Pornhub เผยข้อมูลจัดอันดับ Top 10 คำค้นหายอดฮิต ประจำปี 2568 อันดับ 1 แรงไม่ตก ครองแชมป์มา 5 ปีซ้อน 

Pornhub
ภาพจาก : 9091086/shutterstock.com

          เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ UNILAD เผยรายงานว่า Pornhub เว็บไซต์หนังผู้ใหญ่ชื่อดัง ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนเข้าไปค้นหาบนหน้าเว็บไซต์ เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้คนชอบดูอะไร และอะไรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปีนี้ 

          โดยทางบริษัทระบุว่า ข้อมูลที่แสดงออกมาในปีนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ชื่อนักแสดง หรือหมวดหมู่ที่ดึงดูดผู้ชมมากที่สุด แต่ได้เผยให้เห็นถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ ทัศนคติและรสนิยมที่เปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ประเทศ รวมไปถึงพฤติกรรมการค้นหาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิด ซึ่งทำให้มุมมองโดยรวมของวงการหนังผู้ใหญ่
แตกต่างออกไปจากแต่ก่อน 

          โดยเว็บไซต์ Pornhub ได้จัดอันดับ Top 10 คำค้นหายอดฮิต ประจำปี 2568 ดังนี้ 

          1. Hentai
          2. Milf
          3. Pinay
          4. Lesbian
          5. Anal
          6. Big ass
          7. Latina
          8. Anime
          9. Asian
          10. Femboy

          จากข้อมูลของ Pornhub เผยว่า ปีนี้นับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันที่คำว่า Hentai ติดอันดับ 1 คำค้นหายอดฮิตประจำปี โดยเหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะว่า เนื้อหาประเภทนี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก เช่นเดียวกันคำว่า Milf ยังคงอยู่ในอันดับ 2 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหมวดหมู่ยอดนิยมในหลายประเทศ  

          ส่วนคำว่า Pinay มาแรงจนติดอยู่อันที่ 3 เป็นคำที่ใช้เรียกผู้หญิงที่มีเชื้อสายฟิลิปปินส์โดยเฉพาะ และจากข้อมูลของ Pornhub ระบุว่า น่าจะเป็นเพราะจำนวนผู้ชมในฟิลิปปินส์ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวนมาก 

          ในขณะที่คำว่า Lesbian, Anal และ Big ass ยังคงอยู่ในอันดับเดิม ส่วนอันดับถัดมามีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย แต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือคำว่า Femboy (ผู้ชายที่รูปร่างหรือลักษณะท่าทางคล้ายผู้หญิง แต่ยังคงเป็นเพศชาย ไม่ได้ต้องการเป็นผู้หญิง) โผล่เข้ามาติดอันดับ 10 ในปีนี้ โดยพุ่งสูงขึ้นมาจากเดิมมากถึง 15 อันดับ แสดงให้แนวโน้มของผู้คนทั่วโลกที่สนใจเข้ามาค้นหาเนื้อหาประเภทนี้มากขึ้น 

ขอบคุณข้อมูลจาก UNILAD 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
Pornhub จัดอันดับ Top 10 คำค้นหายอดฮิต ปี 2568 อันดับ 1 ครองแชมป์ 5 ปีซ้อน โพสต์เมื่อ 14 ธันวาคม 2568 เวลา 09:09:21 2,298 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย