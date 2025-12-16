ประมวลภาพ KK Park - ชเวก๊กโก แหล่งสแกมเมอร์ในตำนาน สภาพราบเป็นหน้ากลอง

ประมวลภาพ KK Park - ชเวก๊กโก แหล่งสแกมเมอร์ในตำนาน อยู่ในสภาพราบเป็นหน้ากลองหลังถูกปราบปราม มิจฉาชีพถูกส่งกลับจีนนับไม่ถ้วน
วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ของไทย จีน เมียนมา จับมือกันทำลายตึกบัญชาการแก๊งสแกมเมอร์ในตำนาน เช่น KK Park และชเวก๊กโก จนราบเป็นหน้ากลอง จับมิจฉาชีพส่งกลับจีนนับไม่ถ้วน
พร้อมกันนั้น ทางเพจมีการลงภาพอาคารตึกสูงและสำนักงานที่เคยเป็นแหล่งกบดานของเหล่าสแกมเมอร์ ได้ถูกทุบทำลายทิ้งอย่างถาวร สภาพปัจจุบันเหลือเพียงความว่างเปล่าและซากอาคาร ยืนยันให้เห็นถึงความร่วมมือ และความจริงจังในการ "ตัดรากถอนโคน" ไม่ให้เหลือสถานที่สำหรับตั้งฐานปฏิบัติการหลอกลวงประชาชนได้อีกต่อไป ส่งผลให้กลุ่มจีนเทาและลูกจ้างสแกมเมอร์แตกฮือ ไม่สามารถทำการหลอกลวงคนในหลายประเทศได้อีกต่อไป
ผลพวงจากการทุบทำลายตึกและฐานที่มั่น ทำให้กลุ่มสแกมเมอร์ชาวจีนจำนวนมากที่พยายามหลบหนีออกจากพื้นที่ KK Park และ ชเวก๊กโก ถูกเจ้าหน้าที่เมียนมาจับกุมตัวได้ในที่สุด โดยนายหลิวจงอี้และคณะ ได้เดินทางไปตรวจสอบ "ห้องกักตัว" ในเมืองเมียวดี ซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยผู้ต้องหาชาวจีน โดยทั้งหมดถูกควบคุมตัวไว้ เพื่อรอขั้นตอนการส่งตัวกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือเป็นจุดจบของขบวนการต้มตุ๋นข้ามชาติที่สร้างความเดือดร้อนให้คนไทยและคนทั่วโลกมาอย่างยาวนาน
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ