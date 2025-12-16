HILIGHT
ประมวลภาพ KK Park - ชเวก๊กโก แหล่งสแกมเมอร์ในตำนาน สภาพราบเป็นหน้ากลอง

          ประมวลภาพ KK Park - ชเวก๊กโก แหล่งสแกมเมอร์ในตำนาน อยู่ในสภาพราบเป็นหน้ากลองหลังถูกปราบปราม มิจฉาชีพถูกส่งกลับจีนนับไม่ถ้วน

KK Park ชเวก๊กโก แหล่งสแกมเมอร์ในตำนาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ของไทย จีน เมียนมา จับมือกันทำลายตึกบัญชาการแก๊งสแกมเมอร์ในตำนาน เช่น KK Park และชเวก๊กโก จนราบเป็นหน้ากลอง จับมิจฉาชีพส่งกลับจีนนับไม่ถ้วน

KK Park ชเวก๊กโก แหล่งสแกมเมอร์ในตำนาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          พร้อมกันนั้น ทางเพจมีการลงภาพอาคารตึกสูงและสำนักงานที่เคยเป็นแหล่งกบดานของเหล่าสแกมเมอร์ ได้ถูกทุบทำลายทิ้งอย่างถาวร สภาพปัจจุบันเหลือเพียงความว่างเปล่าและซากอาคาร ยืนยันให้เห็นถึงความร่วมมือ และความจริงจังในการ "ตัดรากถอนโคน" ไม่ให้เหลือสถานที่สำหรับตั้งฐานปฏิบัติการหลอกลวงประชาชนได้อีกต่อไป ส่งผลให้กลุ่มจีนเทาและลูกจ้างสแกมเมอร์แตกฮือ ไม่สามารถทำการหลอกลวงคนในหลายประเทศได้อีกต่อไป

KK Park ชเวก๊กโก แหล่งสแกมเมอร์ในตำนาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          ผลพวงจากการทุบทำลายตึกและฐานที่มั่น ทำให้กลุ่มสแกมเมอร์ชาวจีนจำนวนมากที่พยายามหลบหนีออกจากพื้นที่ KK Park และ ชเวก๊กโก ถูกเจ้าหน้าที่เมียนมาจับกุมตัวได้ในที่สุด โดยนายหลิวจงอี้และคณะ ได้เดินทางไปตรวจสอบ "ห้องกักตัว" ในเมืองเมียวดี ซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยผู้ต้องหาชาวจีน โดยทั้งหมดถูกควบคุมตัวไว้ เพื่อรอขั้นตอนการส่งตัวกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือเป็นจุดจบของขบวนการต้มตุ๋นข้ามชาติที่สร้างความเดือดร้อนให้คนไทยและคนทั่วโลกมาอย่างยาวนาน

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


โพสต์เมื่อ 16 ธันวาคม 2568 เวลา 10:07:19
