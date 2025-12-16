HILIGHT
หนุ่มแชร์ประสบการณ์ลดน้ำหนัก จาก 208 กิโลกรัม เปลี่ยนไปอย่างกับคนละคน

       สร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายคน หนุ่มแชร์ประสบการณ์ลดน้ำหนัก จาก 208 กิโลกรัม เปลี่ยนไปอย่างกับคนละคน
           เฟซบุ๊ก Katainoi Phongpho ได้โพสต์ในกลุ่ม ออกกำลังกาย fit and firm ซึ่งเป็นภาพของหนุ่มคนหนึ่ง แชร์เรื่องราวในการลดน้ำหนัก จากเดิมที่เคยอยู่ในเวอร์ชั่นร่างท้วม มีน้ำหนัก 208 กิโลกรัม ถึงจุดที่จะใช้ลมหายใจและใช้ชีวิตไม่ได้แล้ว หลังจากที่เข้าโรงพยาบาลได้ประมาณ 7 วัน เริ่มมีเวลานั่งทบทวนกับตัวเอง คิดไว้ว่าออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ จะลดน้ำหนักทันที จนตอนนี้น้ำหนักลดเหลือ 73 กิโลกรัม แถมยังเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน จนชาวเน็ตเห็นถึงอึ้งแรง นี่คนเดียวกันจริง ๆ ใช่ไหม แล้วยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีไฟในการลดน้ำหนักทั้งโซเชียล
ลดน้ำหนัก

ลดน้ำหนัก

ลดน้ำหนัก

ลดน้ำหนัก

ภาพจากเฟซบุ๊ก Katainoi Phongpho
