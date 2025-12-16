แบงก์ 20 บาท เห็นกระดาษขาวแปะหัวมุม ใบนี้มีมูลค่า 2,500 บาทเชียว !

แบงก์ 20 บาท เห็นกระดาษขาวแปะหัวมุม แบบนี้ยังใช้ได้อยู่ ที่พีคคือ เงินนี้มีมูลค่า 2,500 บาท เพราะกระดาษใบนี้ใบเดียว
ภาพจาก TikTok @pleple6565
ต่อมา เจ้าของคลิปได้อ่านกระดาษขาวที่ติดแทนธนบัตร พบว่า เป็นสลิปของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ระบุข้างในชัดเจนว่า ยอดซื้อ 2,500 บาท ทำให้คนแซวทันทีว่า แบงก์นี้มีมูลค่า 2,500 บาทเชียวนะ
วันที่ 16 ธันวาคม 2568 TikTok @pleple6565 มีการลงคลิปไวรับการได้รับธนบัตรมาจำนวนหนึ่ง แต่เมื่อเช็กดูดี ๆ มีใบเดียวที่กระดาษสีขาวติดเทปไว้ที่หัวมุม เนื่องจากธนบัตรขาด แบบนี้ใช้ได้ไหม ?
กระปุกดอทคอม ตรวจสอบพบว่า จากข้อมูลที่ธนาคารหลายแห่งเคยให้ไว้ ธนบัตรดังกล่าวยังคงใช้งานได้อยู่ เพราะไม่ได้เป็นการขาดเป็นวิ่น หรือเป็นการขาดที่เกินครึ่งใบ
ภาพจาก TikTok @pleple6565