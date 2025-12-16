ใบ สด.43 คืออะไร หลังเป็นสาเหตุที่ทำให้จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ถูกสั่งจำคุก 2 ปี

ใบ สด.43 คืออะไร หลังเป็นสาเหตุที่ทำให้จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ถูกสั่งจำคุก 2 ปีแบบไม่รอลงอาญา เพราะปลอมแปลงเอกสาร
วันที่ 16 ธันวาคม 2568 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก อ่านคำพิพากษาคดีที่ นายจิรัฏฐ์ หรือ นวรินทร์ ทองสุวรรณ์ อดีต สส.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาชน เป็นจำเลยในข้อหาปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ อันเป็นเท็จ จากกรณีการแสดงใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43) ปลอม และนำมาเผยแพร่สื่อออนไลน์
ด้านศาลอ่านคำพิพากษาให้จำคุกนายจิรัฏฐ์ 2 ปี ไม่รอลงอาญา ส่วนนายจิรัฏฐ์กำลังยื่นประกันตัวเพื่อต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ต่อไป
สปริงนิวส์ รายงานว่า สำหรับใบ สด.43 คือ เอกสารสำคัญที่คนผ่านเกณฑ์ทหารจะได้รับ และห้ามหาย ชำรุด ต้องใช้ตลอดชีวิต