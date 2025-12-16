HILIGHT
ใบ สด.43 คืออะไร หลังเป็นสาเหตุที่ทำให้จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ถูกสั่งจำคุก 2 ปี

          ใบ สด.43 คืออะไร หลังเป็นสาเหตุที่ทำให้จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ถูกสั่งจำคุก 2 ปีแบบไม่รอลงอาญา เพราะปลอมแปลงเอกสาร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์-Jirat Thongsuwan

          วันที่ 16 ธันวาคม 2568 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก อ่านคำพิพากษาคดีที่ นายจิรัฏฐ์ หรือ นวรินทร์ ทองสุวรรณ์ อดีต สส.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาชน เป็นจำเลยในข้อหาปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ อันเป็นเท็จ จากกรณีการแสดงใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43) ปลอม และนำมาเผยแพร่สื่อออนไลน์

          ด้านศาลอ่านคำพิพากษาให้จำคุกนายจิรัฏฐ์ 2 ปี ไม่รอลงอาญา ส่วนนายจิรัฏฐ์กำลังยื่นประกันตัวเพื่อต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ต่อไป

ภาพจาก เฟซบุ๊ก จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์-Jirat Thongsuwan

          สปริงนิวส์ รายงานว่า สำหรับใบ สด.43 คือ เอกสารสำคัญที่คนผ่านเกณฑ์ทหารจะได้รับ และห้ามหาย ชำรุด ต้องใช้ตลอดชีวิต

อัปเดตล่าสุด 16 ธันวาคม 2568 เวลา 13:57:22
