อินฟลูฯ ดัง ตกระเบียง รร. ที่ภูเก็ต ชี้้เพิ่งขึ้นห้องไม่ถึง 10 นาที พบโพสต์สุดท้าย คล้ายบอกลา

          อินฟลูเอนเซอร์คนดัง วัย 33 ตกจากระเบียงโรงแรมภูเก็ต เสียชีวิตสลด ชี้ขึ้นห้องไปไม่ถึง 10 นาทีก่อนร่วง ชาวเน็ตโฟกัสโพสต์สุดท้าย โพสต์ไว้เหมือนบอกลา 

อินฟลูฯ ดัง ตกระเบียง รร. ที่ภูเก็ต
ภาพจาก Instagram 1800leavemaryalone

          วันที่ 14 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ news.com.au รายงานข่าวการเสียชีวิตของ แมรี่ แมกดาลีน (Mary Magdalene) หรือชื่อจริงคือ เดนิส อิวอนน์ จาร์วิส กอนโกรา (Denise Ivonne Jarvis Gongora) อินฟลูเอนเซอร์สาววัย 33 ปี ซึ่งโด่งดังจากการทำศัลยกรรมแบบสุดโต่ง โดยมีคนพบร่างของเธอบริเวณลานจอดรถของโรงแรมในย่านป่าตอง จ.ภูเก็ต หลังตกลงมาจากระเบียงชั้น 9 

อินฟลูฯ ดัง ตกระเบียง รร. ที่ภูเก็ต
ภาพจาก Instagram 1800leavemaryalone

          รายงานระบุว่า พนักงานโรงแรมพบศพของเธอ ในเวลาประมาณ 13.30 น. วันอังคารที่ 9 ธันวาคม เพียงไม่นานหลังเช็กอินโรงแรมเพื่อเข้าพัก 1 คืน โดยพนักงานแผนกต้อนรับ เปิดเผยว่าอินฟลูเอนเซอร์สาวเพิ่งจะขึ้นไปที่ห้องพักบนชั้น 9 ได้ไม่ถึง 10 นาที ก่อนที่จะตกลงมาจากระเบียงห้อง

          ทางตำรวจป่าตอง ระบุว่า จากการตรวจสอบในห้องพักของผู้ตาย พบว่ามีการถอดสลิปเปอร์ทิ้งไว้บริเวณระเบียง บ่งชี้ให้เห็นว่าเธอเป็นคนก้าวออกไป ก่อนจะกระโดดลงไปเอง 

อินฟลูฯ ดัง ตกระเบียง รร. ที่ภูเก็ต
ภาพจาก Instagram 1800leavemaryalone

          ขณะที่ร่างของเธอถูกส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลใน จ.ภูเก็ต เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกรั้ง 

          สำหรับ แมรี่ แมกดาลีน เป็นนางแบบลูกครึ่งเม็กซิกัน-แคนาดา ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการทำศัลยกรรมแบบสุดโต่ง โดยยอมทุ่มเงินกว่า 508,000 ดอลลาร์ หรือกว่า 16 ล้านบาท ไปกับการทำศัลยกรรมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย อย่างไรก็ตาม กว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ เดิมแมรี่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างเข้มงวดในครอบครัวเคร่งศาสนาที่แคนาดา ซึ่งแม้แต่หนังดิสนีย์ยังห้ามดู 

อินฟลูฯ ดัง ตกระเบียง รร. ที่ภูเก็ต
ภาพจาก Instagram 1800leavemaryalone

          แต่แล้วตอนอายุ 12 ปี เธอก็เริ่มใช้ยาเสพติดและดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนจะผันตัวไปเป็นนักเต้นระบำเปลื้องผ้าตอนอายุ 17 ปี แล้วเปลี่ยนไปทำงานเป็นโสเภณีชั้นสูง กระทั่งอายุ 21 ปี เธอได้ทำศัลยกรรมเป็นครั้งแรก และยังทำศัลยกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มไซซ์หน้าอก สะโพก ทำจมูก ดูดไขมัน และอื่น ๆ 

          ในปี 2561 แมรี่เริ่มโด่งดังบนโลกออนไลน์ หลังเข้ารับการผ่าตัดทำศัลยกรรมเพื่อสร้าง "ช่องคลอดที่อวบอ้วนที่สุดในโลก" ซึ่งทำให้เธอต้องถ่ายเลือดถึง 2 ครั้ง และเป็นที่ทราบกันว่าตลอดเส้นทางการทำศัลยกรรมที่ผ่านมา ทำให้หญิงสาวต้องเผชิญเหตุการณ์ที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดมาแล้วหลายครั้ง  

อินฟลูฯ ดัง ตกระเบียง รร. ที่ภูเก็ต
ภาพจาก Instagram 1800leavemaryalone

          ทั้งนี้ รายงานเผยว่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเสียชีวิต หญิงสาวได้โพสต์คลิปสุดท้ายผ่านทางอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามกว่า 136,000 คน โดยไม่ได้ระบุแคปชั่นอะไร คลิปดังกล่าวเป็นฉากหนึ่งจากรายการดัง ที่ตัวละครได้โค้งลงพร้อมกล่าวลาว่า "ถ้าเราไม่ได้เจอกันอีก งั้นก็สวัสดีตอนบ่าย สวัสดียามเย็น และราตรีสวัสดิ์"

อินฟลูฯ ดัง ตกระเบียง รร. ที่ภูเก็ต
ภาพจาก Instagram 1800leavemaryalone
 
          เธอยังแชร์รูปของตัวเองในวัยเด็กมาพร้อมกับคลิปนั้น ซึ่งมีแฟน ๆ เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย โดยบางส่วนสงสัยว่าโพสต์ดังกล่าว อาจเป็นการส่งข้อความอะไรถึงแฟน ๆ ราวจะบอกลากันเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่เธอจะลาโลกไปเช่นนี้ 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก news.com.au


