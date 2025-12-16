สุดอลัง CEO ผู้ก่อตั้ง CHAGEE แต่งงานสาวสวย ทายาทธุรกิจใหญ่ จัดซุ้มชานมให้กินฉ่ำ ๆ

วิวาห์สุดอลัง CEO หนุ่มผู้ก่อตั้ง CHAGEE ควงเจ้าสาวทายาทธุรกิจใหญ่ เข้าพิธีแต่งงานสไตล์จีน จัดซุ้มชานมให้กินฉ่ำ ๆ สื่อฮือฮา การดองกันสุดแข็งแกร่ง
สำหรับคู่บ่าวสาววัย 32 ปีนี้ นับเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในยุคนี้ โดย จาง จุนเจี๋ย ถูกมองว่าเป็นชายหนุ่มธรรมดาที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้จนกลายมาเป็น CEO เครื่องดื่มแบรนด์ดังที่มีการขยายกิจการกว่า 7,000 สาขาทั่วโลก นับตั้งแต่เปิดตัวสาขาแรกที่เมืองคุนหมิง เมื่อปี 2560 แถมเขายังพาบริษัทของตัวเองจดทะเบียนเข้าตลาดหุ้นสหรัฐฯ Nasdaq ในช่วงเดือนเมษายน 2568
วันที่ 15 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Hk01 มีรายงานบรรยากาศพิธีแต่งงานสุดอลังการของคู่รักนักธุรกิจดัง โดยเจ้าบ่าวคือ จาง จุนเจี๋ย CEO ผู้ก่อตั้งแบรนด์เครื่องดื่ม ป้าหวังฉาจี (霸王茶姬) หรือ CHAGEE ส่วนเจ้าสาวของเขาก็คือ เกา ไห่ชุน ทายาทรุ่นที่ 2 ของบริษัทพลังงานโซลาร์เซลล์ โดยพิธีจัดขึ้นในมณฑลเจียงซู ประเทศจีน ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนที่ยกให้เห็นการเกี่ยวดองกันของ 2 ธุรกิจที่แข็งแกร่ง
โดยคู่บ่าวสาวปรากฏตัวในชุดแต่งงานสไตล์จีนสีแดง ประดับลวดลายสีทอง เจ้าสาวคนสวยสวมมงกุฎหงส์ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความยินดี มีการจัดทะเลดอกไม้สุดงดาม และยังมีการจัดเตรียมเครื่องดื่ม CHAGEE มาให้แขกเลือกหยิบได้ตามใจชอบ
ไม่เพียงแค่แขกที่มาร่วมงานจะได้ฉลองไปกับคู่บ่าวสาว แม้แต่พนักงานของ CHAGEE ในหลายสาขาก็ยังได้มีส่วนร่วมฉลองวันมงคลของบอสใหญ่ด้วยเช่นกัน โดยมีหลายคนโพสต์อวดภาพกล่องขนมงานแต่งที่ได้รับ พร้อมระบุว่า "ได้กินขนมงานแต่งของบอสใหญ่แล้ว ขอแสดงความยินดีด้วย"
ขณะที่ เกา ไห่ชุน เจ้าสาวของเขา เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของ เกา จี่ฝาน ผู้ก่อตั้ง Trina Solar เธอสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบราวน์ สหรัฐฯ ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นประธานร่วมของบริษัท และได้รับสมญานามเป็น "เทพธิดารุ่นสองของอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์" ซึ่งการที่ทั้ง 2 ธุรกิจเกี่ยวดองกันผ่านการแต่งงานครั้งนี้ ทำให้มูลค่าตลาดของบริษัที่อยู่เบื้องหลังทั้งคู่ มีมูลค่ารวมอยู่ราว 6 หมื่นล้านหยวน หรือราว 2.68 แสนล้านบาท
