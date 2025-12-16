HILIGHT
ว่อนภาพ รถหรูสั่นแรงในลานจอด คู่รักทำอะไรข้างใน อึ้งเปิดท้ายรถไว้ โจ่งครึ่ม

          ว่อนภาพ รถหรูสั่นแรงในลานจอดรถห้าง คนข้างในทำอะไร อึ้งเปิดท้ายรถไว้จนเห็นสภาพ ไม่แคร์มีเด็กเดินผ่าน ฝ่ายผัวอ้างยังไม่ได้แซ่บจริงจัง สุดท้ายไม่รอดคดี 

ว่อนภาพ รถหรูสั่นแรงในลานจอด
ภาพจาก Threads

          วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า คลิปวิดีโอหนึ่งกลายมาเป็นกระแสฮือฮาบนโลกออนไลน์ไต้หวันเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เผยให้เห็นภาพของคู่รักชายหญิงที่กำลังมีกิจกรรมเร่าร้อนจนรถสั่น ภายในรถสีดำที่จอดอยู่บริเวณลานจอดรถใต้ดิน ของห้างสรรพสินค้าสาขาหนึ่งในเมืองจางฮว่า ของไต้หวัน โดยพบว่ามีคนกดเข้าไปดูซีนร้อนดังกล่าวกว่า 5 ล้านวิว 

ว่อนภาพ รถหรูสั่นแรงในลานจอด
ภาพจาก Threads

          จากคลิปที่มีผู้พบเห็นเหตุการณ์ บันทึกภาพไว้ได้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ แสดงให้เห็นภาพของรถหรูคันหนึ่งที่จอดอยู่ โดยมีชายหญิงกำลังทำภารกิจดุเดือดบริเวณท้ายรถ จนทำให้รถสั่นไหวไม่หยุด แต่ที่น่าอึ้งยิ่งกว่านั้นคือรถคันดังกล่าวยังเปิดฝากระโปรงท้ายรถทิ้งไว้ จนทำให้บุคคลภายนอกมองเข้าไปเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในรถได้อย่างชัดเจน และเห็นชัด ๆ ว่าคู่รักอยู่ในสภาพเปลือยเปล่าตั้งแต่ช่วงเอวลงไป 

          สิ่งที่น่าตกใจอีกอย่าง คือขณะที่ทั้งคู่กำลังเร่าร้อนเต็มที่ บริเวณใกล้เคียงยังมีลูกค้าคนอื่น ๆ ของห้างเดินผ่านไป-มา รวมถึงเด็ก ๆ ด้วย แต่คู่รักกลับไม่สนใจอะไร และยังคงทำธุระของตัวเองต่อไปอย่างไม่ละอาย

ว่อนภาพ รถหรูสั่นแรงในลานจอด
ภาพจาก Threads

          หลังคลิปแพร่กระจายออกไป ก็ได้สร้างการถกเถียงอย่างมากบนโลกออนไลน์ ชาวเน็ตหลายคนวิจารณ์ในความใจกล้า บ้างก็ว่า "เกินไปแล้ว" รวมถึงบางคนแซวว่า "ไม่ใช่ว่าจะไม่ปิดประตู แต่กลัวว่าการออกกำลังกายหนักเกินไปในพื้นที่ปิด จะใช้ออกซิเจนมากและขาดอากาศหายใจ เลยต้องป้องกันไว้ก่อน"

          นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตบางคน อ้างว่าเคยเห็นรถหรูคันเดียวกันนี้แสดงฉากร้อนรักที่คล้ายคลึงกันในห้างอื่น ๆ มาก่อนหน้านี้ 

ว่อนภาพ รถหรูสั่นแรงในลานจอด
ภาพจาก Threads 

          สุดท้ายเมื่อเรื่องฉาว ทางห้างก็ได้แจ้งความต่อตำรวจทันที นำมาสู่การสอบสวนและติดตามหาผู้กระทำผิด จนสามารถระบุตัวชายหญิงในคลิปได้ ว่าเป็นคู่สามีภรรยาแซ่หลิน โดยมีการจับกุมตัวทั้งคู่มาดำเนินคดี 

          อย่างไรก็ตาม นายหลิน อ้างว่าสิ่งที่ปรากฏในคลิปนั้นจริง ๆ แล้วเป็นเพียงขั้นตอนการเล้าโลมปลุกอารมณ์เท่านั้น แม้เขากับภรรยาจะมีการสัมผัสกันจริง แต่ยังไม่ถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์เต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม เขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดตัวเองจึงอยู่ในสภาพเปลือยตั้งแต่ช่วงเอวลงไป 

          สุดท้ายเมื่อคดีถึงชั้นศาล ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นายหลินถูกฟ้องข้อหากระทำอนาจารในที่สาธารณะ โดยพิพากษาให้จำคุก 20 วัน หรือจะเลือกชำระค่าปรับจำนวน 20,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 20,000 บาท) แทนการติดคุกก็ได้ ขณะที่ฝ่ายภรรยาของเขาไม่ถูกดำเนินคดี 

ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01


