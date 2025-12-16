HILIGHT
แฟนซื้อโดนัทมาฝากเป็นกล่อง 6 ชิ้น ชิมแล้วนิดหน่อย เปิดออกมาเซอร์ไพรส์

          แฟนซื้อโดนัทมาฝากเป็นกล่อง 6 ชิ้น เห็นแล้วดีใจ แต่เมื่อเปิดกล่องออกมาแทบช็อก คำว่า ชิมเล็กน้อยมันเป็นแบบนี้นี่เอง คนแซวเพียบ
ไวรัล TikTok
ภาพจาก TikTok @1669_crazy

          วันที่ 16 ธันวาคม 2568 TikTok @1669_crazy มีการเล่าเรื่องแฟนแจ้งบอกในไลน์ว่า ได้ซื้อโดนัทมาฝาก วางไว้ที่โต๊ะ แล้วก็มีการแอบชิมไปเล็กน้อย ซึ่งเจ้าของเรื่องก็รับทราบ

ไวรัล TikTok
ภาพจาก TikTok @1669_crazy

          ทว่าทันทีที่เปิดกล่องโดนัทออก พบว่า มีโดนัททั้งหมด 6 ชิ้น ทุกชิ้นถูกกัดไป 1 คำ เจอแบบนี้เข้าไปเหวอทันที คิดไม่ถึงว่าคำว่าชิมเล็กน้อย จะเป็นแบบนี้ไปได้

          ส่วนชาวเน็ตก็แซวว่า ชิมแบบนี้ให้กินหมดยังโกรธน้อยกว่า บางคนก็แซวว่า เจ้าของคลิปอาจเป็นฮ่องเต้ที่จะต้องมีคนมาชิมของกินให้ก่อน ดูว่ามีพิษไหม

ไวรัล TikTok
ภาพจาก TikTok @1669_crazy

ไวรัล TikTok
ภาพจาก TikTok @1669_crazy

ขอบคุณภาพจาก TikTok @1669_crazy

