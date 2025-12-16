HILIGHT
สาวทุ่ม 35 ล้าน ศัลยกรรม 37 รอบ จนเหมือน ฟ่านปิงปิง สุดท้ายเจอมรสุม ชีวิตไม่รุ่งดังฝัน


          สาวทุ่ม 35 ล้าน ศัลยกรรม 37 รอบ จนเหมือน ฟ่านปิงปิง สวยตามสั่งแต่ชีวิตพลิกผันแรง ไม่รุ่งแบบที่คิด เจอปัญหาทั้งงาน-ความรัก กว่าจะคิดได้ ขอเป็นตัวเอง 

สาวศัลยกรรมจนเหมือน ฟ่านปิงปิง
ภาพจาก Weibo A何承熹

สาวศัลยกรรมจนเหมือน ฟ่านปิงปิง
ภาพจาก Weibo A何承熹

          วันที่ 15 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานเรื่องราวของ เหอเฉิงซี สาวจีนวัย 31 ปี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะตัวก็อปปี้ของดาราดัง ฟ่านปิงปิง โดยเธอหมดเงินไปกว่า 8 ล้านหยวน (ราว 35 ล้านบาท) ในการทำศัลยกรรมเพื่อให้ตัวเองดูเหมือนกับซุปตาร์ในดวงใจมากที่สุด แต่แม้ในช่วงเวลาหนึ่งเธอจะได้ใช้ชีวิตราวกับฝัน แต่เพียงไม่นานกลับต้องเผชิญความพลิกผัน เมื่อใบหน้าที่เหมือนกับฟ่านปิงปิงไม่ได้ทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์อย่างที่คิด 
          
          รายงานเผยว่า เหอเฉิงซี เกิดมาในครอบครัวผู้มีอันจะกินในเมืองเซินเจิ้น ทางตอนใต้ของจีน แต่เธอไม่เคยรู้สึกพอใจในหน้าตาของตัวเอง ที่ออกจะดูบ้าน ๆ ไม่มีอะไรโดดเด่น เด็กสาวมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมีใบหน้าสวยสมบูรณ์แบบเหมือน ฟ่านปิงปิง ซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์เบอร์ท็อปของประเทศ และมักได้รับเสียงชื่นชมในรูปลักษณ์สมบูรณ์แบบไร้ที่ติ 
          
          "ฉันอยากจะเป็นเหมือนเธอ" เหอเฉิงซี ในวัยเด็กสาว กล่าวพลางชี้รูปฟ่านปิงปิง
          
          เดิมพ่อแม่ของเธอไม่สนับสนุนลูกสาวให้ทำศัลยกรรมแม้แต่น้อย แต่สุดท้ายก็ต้องยอมตามใจ เมื่อเธอยืนกรานว่าจะทำและยังขู่จะฆ่าตัวตายหากพ่อแม่ห้าม นับจากนั้นเหอเฉิงซีก็เริ่มต้นกระบวนการพลิกโฉม เธอเข้ารับการศัลยกรรมถึง 37 ครั้ง ระหว่างปี 2551-2559 หลัก ๆ เป็นการทำหน้า ซึ่งค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 8 ล้านหยวน
          
          ในจุดหนึ่งเธอยังคบหากับ อวี้เสี่ยวฉวน ซึ่งเป็นหนึ่งในแพทย์ที่ทำศัลยกรรมให้ โดยแฟนคนนี้ก็ทำศัลยกรรมจนตัวเองดูเหมือนกับ หลี่เฉิน ซึ่งเป็นคนรักของฟ่านปิงปิงในขณะนั้นเช่นกัน 
          
สาวศัลยกรรมจนเหมือน ฟ่านปิงปิง
ภาพจาก Weibo A何承熹

          ใบหน้าที่เหมือนฟ่านปิงปิง ทำให้เหอเฉิงซีกลายมาเป็นที่รู้จักในหน้าสื่อ ภายหลังเข้าร่วมรายการประกวดร้องเพลงระดับประเทศในปี 2559 นับตั้งแต่นั้นเธอได้รับฉายาว่าเป็น "ฟ่านปิงปิงน้อย" และยังเคยได้รับข้อเสนอให้มาเล่นบทเล็ก ๆ ในหนังหรือซีรีส์ด้วย ไม่เพียงเท่านั้น เธอกับแฟนหนุ่มยังมักถูกจ้างให้ไปออกอีเวนต์ต่าง ๆ ทั่วประเทศจีน ในฐานะตัวก็อปปี้ของคู่รักซุปตาร์ 
          
          เหอเฉิงซี กับ อวี้เสี่ยวฉวน แต่งงานกันในปี 2560 และมีลูกชายด้วยกันในปีเดียวกันนั้น แต่ชีวิตแสนสุขของเธอคงอยู่ได้ไม่นาน ในปีต่อมาเธอก็ออกมาเปิดเผยผ่านโซเชียล ว่าถูกสามีนอกใจไปคบหากับผู้ชายอีกคน ก่อนจะลงเอยด้วยการหย่าร้าง โดยฝ่ายสามีได้สิทธิ์ในตัวลูกไป 

สาวศัลยกรรมจนเหมือน ฟ่านปิงปิง
ภาพจาก Weibo A何承熹
          
          และในปีเดียวกันนั้นเอง ฟ่านปิงปิงที่เป็นไอดอลของเธอกลับตกเป็นประเด็นอื้อฉาวในเรื่องเลี่ยงภาษี ทำให้ต้องจ่ายภาษีย้อนหลังและโดนค่าปรับมหาศาล แถมยังถูกแบนจากวงการบันเทิงจีน ทำให้ไม่สามารถรับงานแสดงในประเทศได้อีก ภาพลักษณ์ที่พังทลายของซุปตาร์สาว ทำให้ตัวก็อปปี้อย่างเหอเฉิงซีได้รับผลกระทบไปด้วย โดยเธอไม่เพียงโดนชาวเน็ตเยาะเย้ย แม้แต่งานที่เคยจ้างก็ค่อย ๆ หายไป 
          
          เมื่อเส้นทางชีวิตไม่เป็นดังหวังทั้งเรื่องงานและเรื่องรัก แถมยังมีใบหน้าที่ดูเหมือนกับบุคคลซึ่งมีประเด็นอื้อฉาว ท้ายที่สุดเหอเฉิงซีก็ต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่ โดยในช่วงหลายปีมานี้เธอผันตัวไปเป็นบล็อกเกอร์ด้านแฟชั่น และทำไลฟ์สตรีมอย่างต่อเนื่อง จนมีผู้ติดตามบนโซเชียลกว่า 330,000 ฟอล
          
          เหอเฉิงซียังปรากฏตัวในซีรีส์ทางโทรทัศน์อีกหลายเรื่อง โดยรับบทเป็นตัวประกอบเล็ก ๆ หลังจากไปทำศัลยกรรมใหม่ เพื่อให้ตัวเองดูเหมือนฟ่านปิงปิงน้อยลง 

สาวศัลยกรรมจนเหมือน ฟ่านปิงปิง
ภาพจาก Weibo A何承熹

สาวศัลยกรรมจนเหมือน ฟ่านปิงปิง
ภาพจาก Weibo A何承熹
          
          สุดท้ายนี้ เหอเฉิงซีได้กล่าวในคลิปที่ถูกเผยแพร่เมื่อปี 2567 ว่า "ฉันก็คือฉันค่ะ" และ "หนึ่งในหลักการสำคัญของชีวิตฉัน ก็คืออย่าพยายามเอาใจผู้อื่น"
          
          เรื่องราวของเหอเฉิงซีกลายมาเป็นที่พูดถึงอย่างมากบนโซเชียลของจีน โดยชาวเน็ตรายหนึ่งระบุว่า "เมื่อคน ๆ หนึ่งพยายามถึงที่สุดเพื่อเลียนแบบคนอื่น เธอก็เสียสิ่งที่มีค่าไป 1 อย่างแล้ว คือตัวเอง ฉันหวังว่าเรื่องของเหอเฉิงซี จะเตือนใจเราได้ว่าทุก ๆ คนสวมควรได้รับความเคารพและการชื่นชม"
          
          ขณะที่ ฟ่านปิงปิง ซึ่งเคยเป็นตัวต้นแบบของเธอนั้น ยังคงถูกขึ้นบัญชีดำในสื่อจีน ทำให้เธอเริ่มมุ่งไปทำงานในต่างแดนมากขึ้น ซึ่งในเดือนที่ผ่านมาพบว่าขณะที่ ฟ่านปิงปิง ได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัลที่ใต้หวัน สื่อแผ่นดินใหญ่ยังปิดการถ่ายถอดเสียงในช่วงเวลาดังกล่าว

สาวศัลยกรรมจนเหมือน ฟ่านปิงปิง
ภาพจาก Weibo A何承熹

ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP

สาวทุ่ม 35 ล้าน ศัลยกรรม 37 รอบ จนเหมือน ฟ่านปิงปิง สุดท้ายเจอมรสุม ชีวิตไม่รุ่งดังฝัน โพสต์เมื่อ 16 ธันวาคม 2568 เวลา 18:39:17 2,191 อ่าน
