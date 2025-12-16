พบศพ พ.ต.อ. สมชัย โสภณปัญญาภรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ ดับปริศนาในโรงแรม หลังเข้ารับตำแหน่งได้ 8 วัน เร่งสืบหาความจริง
ภาพจาก สถานีตำรวจภูธรคูเมือง
วันนี้ (16 ธันวาคม 2568) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชัยภูมิ ได้รับแจ้งเหตุพบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูง ภายในห้องพักของโรงแรมหรู พื้นที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยจากการตรวจสอบห้องพักหมายเลข 222 พบร่าง พ.ต.อ. สมชัย โสภณปัญญาภรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ ในสภาพศพเปลือยกาย เสียชีวิตอยู่ข้างเตียงนอน อย่างไรก็ตาม ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้าย
ทั้งนี้ พ.ต.อ. อนุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เปิดเผยว่า พ.ต.อ. สมชัย โสภณปัญญาภรณ์ เพิ่งย้ายมารับตำแหน่งได้เพียง 8 วันเท่านั้น และมาเช่าพักอยู่ที่โรงแรมดังกล่าว เมื่อวาน (15 ธันวาคม) ได้ออกไปรับประทานอาหารเย็นในตัวเมืองชัยภูมิ และเดินทางกลับที่พัก ซึ่งรุ่งเช้ามีนัดพบกับ พล.ต.ต. สุจริต ปาณเล็ก ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เพื่อเตรียมเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ที่จวนผู้ว่าฯ
แต่เมื่อเห็นผิดสังเกต พล.ต.ต. สุจริต จึงให้คนขับรถมาตาม กระทั่งพบว่า พ.ต.อ. สมชัย เสียชีวิตแล้วในห้องพัก
อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น แพทย์คาดว่าอาจเป็นการเสียชีวิตจากโรคประจำตัว เนื่องจากพบยารักษาโรคภายในห้องพัก และประเมินว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอการชันสูตรศพอย่างละเอียดเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการอีกครั้ง