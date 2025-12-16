HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

รองผู้การชัยภูมิดับปริศนา พบศพในโรงแรม ชี้เพิ่งย้ายมารับตำแหน่งเพียง 8 วัน


          พบศพ พ.ต.อ. สมชัย โสภณปัญญาภรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ ดับปริศนาในโรงแรม หลังเข้ารับตำแหน่งได้ 8 วัน เร่งสืบหาความจริง

พ.ต.อ. สมชัย โสภณปัญญาภรณ์
ภาพจาก สถานีตำรวจภูธรคูเมือง

          วันนี้ (16 ธันวาคม 2568) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชัยภูมิ ได้รับแจ้งเหตุพบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูง ภายในห้องพักของโรงแรมหรู พื้นที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยจากการตรวจสอบห้องพักหมายเลข 222 พบร่าง พ.ต.อ. สมชัย โสภณปัญญาภรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ ในสภาพศพเปลือยกาย เสียชีวิตอยู่ข้างเตียงนอน อย่างไรก็ตาม ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้าย
          
          ทั้งนี้ พ.ต.อ. อนุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เปิดเผยว่า พ.ต.อ. สมชัย โสภณปัญญาภรณ์ เพิ่งย้ายมารับตำแหน่งได้เพียง 8 วันเท่านั้น และมาเช่าพักอยู่ที่โรงแรมดังกล่าว เมื่อวาน (15 ธันวาคม) ได้ออกไปรับประทานอาหารเย็นในตัวเมืองชัยภูมิ และเดินทางกลับที่พัก ซึ่งรุ่งเช้ามีนัดพบกับ พล.ต.ต. สุจริต ปาณเล็ก ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เพื่อเตรียมเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ที่จวนผู้ว่าฯ 
          
          แต่เมื่อเห็นผิดสังเกต พล.ต.ต. สุจริต จึงให้คนขับรถมาตาม กระทั่งพบว่า พ.ต.อ. สมชัย เสียชีวิตแล้วในห้องพัก


          อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น แพทย์คาดว่าอาจเป็นการเสียชีวิตจากโรคประจำตัว เนื่องจากพบยารักษาโรคภายในห้องพัก และประเมินว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอการชันสูตรศพอย่างละเอียดเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์, แนวหน้า

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รองผู้การชัยภูมิดับปริศนา พบศพในโรงแรม ชี้เพิ่งย้ายมารับตำแหน่งเพียง 8 วัน อัปเดตล่าสุด 16 ธันวาคม 2568 เวลา 19:38:16 1,233 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 Tokyogurl ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย