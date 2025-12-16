Tokyogurl ลั่น ถ้าโกงจริงชนะไปแล้ว ! แจงชูนิ้วกลาง หลังถูกขับพ้น RoV หญิงทีมชาติไทย

Tokyogurl ตอบแฟนคลับ ลั่นถ้าโกงจริงชนะไปแล้ว ยันเล่นเอง แต่ตื่นสนามจนแพนิค อ้างแชร์จอไม่ได้ จะโกงยังไง ที่ชูนิ้วกลางคือเครียดจนต้องแหย่เพื่อน
ภาพจาก Instagram tky.grl_
จากดราม่าเดือดวงการ E-Sport เมื่อ Tokyogurl นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ถูกขับพ้นการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 รวมถึงถูกปลดจากทีมชาติ และแบนตลอดชีพจากการแข่งทุกรายการของการีน่า หลังพบว่าทำผิดกฎการแข่งขันอย่างร้ายแรง ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นสังคม
ต่อมา (16 ธันวาคม 2568) โลกออนไลน์มีกระแสการพูดถึงข้อความที่ Tokyogurl ตอบกลับคอมเมนต์ของแฟนคลับ ที่ส่งข้อความมาตำหนิเธอในดราม่าที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า
"เกียวสุ่มตอบนะ ถ้าเกียวโกงมันคงชนะไปแล้ว ถามจริงมันโกงยังไง เกียวเล่นเอง แต่เกียวตื่นสนามมากจนเป็นแพนิค ทุกคนไม่รู้อะไรหน้างานเลย เกียวต้องถูกส่งมาโรงพยาบาล เพิ่งได้เล่นโทรศัพท์ เสียบสายลิงก์กับมือถือมันไม่สามารถแชร์จอโกงไรได้ทั้งนั้น คุณไม่รู้คุณมาทำแบบนี้ ทุกคนทำแบบนี้เกียวตอบไรได้ เรื่องชูนิ้วกลางเกียวเล่นกับโม เพื่อนข้าง ๆ เพราะตอนหันไปกล้องมันจับที่หน้าคนอื่นอยู่ คือแหย่เล่นกับเพื่อนเพราะเครียดมากอยู่ แพนิคกินจนสลบเขาต้องส่งมาโรงพยาบาล"
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวกลับยิ่งทำให้เกิดกระแสวิจารณ์หนักขึ้น โดยพบว่าหลังมีกระแสดราม่าหนัก ทาง Tokyogurl ก็ได้ปิดโซเชียลทุกช่องทางไปแล้ว
