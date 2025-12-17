โค้ชป้อม เล่าเบื้องหลัง Tokyogurl ทำไมถึงเลือกเชื่อใจทั้งที่เรื่องแดง ก่อนพังในซีเกมส์

โค้ชป้อม เล่าเบื้องหลัง ทีมรู้ไหมว่า Tokyogurl ตุกติก หลังโดนวิจารณ์รู้เห็นเป็นใจ พร้อมแจง ทำไมถึงเลือกเชื่อใจแม้มีคนบอก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Mistgunz
จากกรณีที่ทีม RoV ไทยถอนตัวจากซีเกมส์ 2025 เนื่องจากถูกจับได้ว่า Tokyogurl ใช้โปรแกรมอื่นระหว่างแข่ง อาจเข้าข่ายการทุจริต จนกระแสสังคมวิจารณ์หนัก และสงสัยว่า เพื่อนร่วมทีมรู้เห็นเป็นใจหรือไม่
วันที่ 17 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก Mistgunz ของโค้ชป้อม มีการโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าว ชี้แจงถึงเบื้องหลังว่า ทุกคนรู้เรื่องนี้มาก่อนหน้าหรือไม่ ดังนี้
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการแข่งขัน Sea Games 2025 ที่ผ่านมา ในฐานะโค้ชผู้ดูแลทีม AOV หญิง ผมต้องขอโทษทุกคนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ที่ติดตามการแข่งขันทุกคนครับ
ผมพร้อมเคารพในกระบวนการพิจารณาของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และผมขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาการฝึกซ้อมที่ผ่านมา ผมและนักกีฬา ฝึกซ้อมกันด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท และเชื่อใจกันอย่างเต็มที่
ภาพจาก Instagram tky.grl_
โดยหลังจากการพูดคุยบุคคลดังกล่าวได้มีการปฏิเสธและกล่าวหาว่าสมาชิกในทีมมีการปรักปรำและไม่เชื่อใจในศักยภาพของตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งภายในทีม โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทีมจะมีการแข่งขันสำคัญรออยู่ในอีก 2 วัน เราได้มีการปรึกษาและขอความเห็นจาก เฮดโค้ช และ นักจิตวิทยา ในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ผมและสมาชิก จึงตัดสินใจเลือกที่จะเชื่อใจจากคำพูดของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ผมยอมรับว่าผลลัพธ์ในวันนั้น สร้างความเสียใจและกระทบต่อความรู้สึกของผมและนักกีฬาเป็นอย่างมาก
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการกระทำและพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวระหว่างการซ้อมเป็นไปตามปกติ มีการสื่อสารและมีส่วนร่วมเหมือนนักกีฬาทั่วไป ในขณะนั้นเราจึงเชื่อใจอย่างใจจริง ว่าตลอดเวลาที่มีการฝึกซ้อมบุคคลดังกล่าวฝึกซ้อมด้วยความสามารถตนเองมาตลอด
ผมขอยืนยันอย่างชัดเจน ว่าผมในฐานะโค้ชและนักกีฬาอีก 5 คน ไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นประเด็นดังกล่าว หากในขณะนั้น ผม นักกีฬา สังกัด รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่มีทางที่จะให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น และจะไม่เอาชื่อเสียง ความไว้ใจ และเกียรติของทีม รวมถึงประเทศมาเสี่ยงอย่างเด็ดขาด
สุดท้ายนี้ผมต้องขอโทษทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ รวมไปถึงทุกคนที่ติดตามเชียร์ทีมของเราในนามตัวแทนของประเทศ เหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นบทเรียนสำคัญของผมและนักกีฬา ผมขออภัยทุกท่านอีกครั้งจากใจจริงครับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Mistgunz