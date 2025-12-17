HILIGHT
เปิดสาเหตุ พล.ต.อ. จักรทิพย์ เข้าพบ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ประธานมอบเหรียญซีเกมส์ 2025

           เปิดสาเหตุ บิ๊กแป๊ะ พล.ต.อ. จักรทิพย์ เข้าพบ พล.ต.หญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ หลังเป็นประธานมอบเหรียญกรีฑาซีเกมส์ 2025 โดยไทยคว้าได้หลายเหรียญทอง

ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

          กระปุกดอทคอม รายงานว่า วันที่ 15-16 ธันวาคม 2568 พล.ต.หญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปเป็นประธานมอบเหรียญรางวัลนักกีฬากรีฑา ซีเกมส์ 2025 ณ สนามศุภชลาศัย

          ทั้งนี้ นักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญทองได้หลายรายการ โดยนักกีฬาที่มีชื่อเสียง ได้แก่ บิว ภูริพล บุญสอน, คีริน ตันติเวทย์ เป็นต้น

ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ - Athletics Association of Thailand

          ขณะเดียวกัน ในช่วงหนึ่ง พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำหัวหน้าผู้ฝึกสอนกรีฑาไทย โค้ชจี เจนทรี แบรดลีย์ เข้าพบ พล.ต.หญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ซึ่งในตอนนี้ พล.ต.อ. จักรทิพย์ อยู่ในฐานะนายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย

ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ - Athletics Association of Thailand

ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ - Athletics Association of Thailand

ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ - Athletics Association of Thailand



