เปิดสาเหตุ พล.ต.อ. จักรทิพย์ เข้าพบ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ประธานมอบเหรียญซีเกมส์ 2025

เปิดสาเหตุ บิ๊กแป๊ะ พล.ต.อ. จักรทิพย์ เข้าพบ พล.ต.หญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ หลังเป็นประธานมอบเหรียญกรีฑาซีเกมส์ 2025 โดยไทยคว้าได้หลายเหรียญทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ทั้งนี้ นักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญทองได้หลายรายการ โดยนักกีฬาที่มีชื่อเสียง ได้แก่ บิว ภูริพล บุญสอน, คีริน ตันติเวทย์ เป็นต้น
ขณะเดียวกัน ในช่วงหนึ่ง พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำหัวหน้าผู้ฝึกสอนกรีฑาไทย โค้ชจี เจนทรี แบรดลีย์ เข้าพบ พล.ต.หญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ซึ่งในตอนนี้ พล.ต.อ. จักรทิพย์ อยู่ในฐานะนายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย
กระปุกดอทคอม รายงานว่า วันที่ 15-16 ธันวาคม 2568 พล.ต.หญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปเป็นประธานมอบเหรียญรางวัลนักกีฬากรีฑา ซีเกมส์ 2025 ณ สนามศุภชลาศัย
