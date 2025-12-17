HILIGHT
นักกีฬา สปป.ลาว รีวิวกิฟต์เซตซีเกมส์ 2025 แต่ละชิ้นสุดจัด คนแซวนี่ของขวัญหรือถุงยังชีพ !?

 
            เมื่อนักกีฬา สปป.ลาว รีวิวชุดกิฟต์เซตที่ได้จากซีเกมส์ 2025 แต่ละอย่างทำเอาลั่น ชาวเน็ตถึงกับถาม นี่ของขวัญหรือถุงยังชีพ !?

นักกีฬา สปป.ลาว รีวิวกิ๊ฟเซ็ตซีเกมส์ 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Adong Phoumisin

            กลายเป็นคลิปที่ได้รับความสนใจอย่างมาก และทำเอาหลายคนอดเอ็นดูไม่ได้ เมื่อ Adong Phoumisin นักกีฬาเซปักตะกร้อ จาก สปป.ลาว ได้ทำคลิปรีวิวชุดกิฟต์เซตที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หรือ ซีเกมส์ 2025 ณ ประเทศไทย ซึ่งบอกเลยว่าที่ควักออกมาโชว์แต่ละอย่างนั้น เด็ดจริง ๆ

นักกีฬา สปป.ลาว รีวิวกิ๊ฟเซ็ตซีเกมส์ 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Adong Phoumisin

            โดยเริ่มกันที่ของชิ้นแรกที่ทำเอานักกีฬาหนุ่มถึงกับลั่น นั่นก็คือหน้ากากอนามัย ซึ่งเขาก็บอกเลยว่า "ของมันต้องมี" และย้ำว่า "กันขี้ฝุ่นได้ดีสุด" 

            ตามมาด้วยถุงผ้าห่อน้อย ที่แค่เห็นของข้างในก็ทำเอาลั่นอีกรอบ เพราะภายในนั้นมีกาแฟกระป๋อง 2 กระป๋อง พร้อมเยลลี่ให้พลังงานอีก 1 ซอง เรียกว่าชอตฟีลมาก

นักกีฬา สปป.ลาว รีวิวกิ๊ฟเซ็ตซีเกมส์ 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Adong Phoumisin

นักกีฬา สปป.ลาว รีวิวกิ๊ฟเซ็ตซีเกมส์ 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Adong Phoumisin

นักกีฬา สปป.ลาว รีวิวกิ๊ฟเซ็ตซีเกมส์ 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Adong Phoumisin

            ของชิ้นต่อมาเป็นกล่องขนาดใหญ่ ที่ข้างในนั้นมีทั้งถ้วยและแก้วกระดาษ ก่อนจะปิดท้ายด้วยซองแดงของเด็ด เป็นบัตรกำนัลกิ๊ฟเซ็ตไว้ให้ใช้ที่ห้างสรรพสินค้านั่นเอง 

            งานนี้ทำเอาชาวเน็ตไทยที่ได้เห็นถึงกับลั่น ถามนี่ของขวัญหรือถุงยังชีพกันแน่ บางคนยังแซวว่าดีแล้วที่ไม่มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับปลากระป๋อง ไม่อย่างนั้นคงพีคกว่านี้

นักกีฬา สปป.ลาว รีวิวกิ๊ฟเซ็ตซีเกมส์ 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Adong Phoumisin

นักกีฬา สปป.ลาว รีวิวกิ๊ฟเซ็ตซีเกมส์ 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Adong Phoumisin

นักกีฬา สปป.ลาว รีวิวกิ๊ฟเซ็ตซีเกมส์ 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Adong Phoumisin

นักกีฬา สปป.ลาว รีวิวกิ๊ฟเซ็ตซีเกมส์ 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Adong Phoumisin



นักกีฬา สปป.ลาว รีวิวกิฟต์เซตซีเกมส์ 2025 แต่ละชิ้นสุดจัด คนแซวนี่ของขวัญหรือถุงยังชีพ !? อัปเดตล่าสุด 17 ธันวาคม 2568
