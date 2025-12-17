นักกีฬา สปป.ลาว รีวิวกิฟต์เซตซีเกมส์ 2025 แต่ละชิ้นสุดจัด คนแซวนี่ของขวัญหรือถุงยังชีพ !?

เมื่อนักกีฬา สปป.ลาว รีวิวชุดกิฟต์เซตที่ได้จากซีเกมส์ 2025 แต่ละอย่างทำเอาลั่น ชาวเน็ตถึงกับถาม นี่ของขวัญหรือถุงยังชีพ !?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Adong Phoumisin
กลายเป็นคลิปที่ได้รับความสนใจอย่างมาก และทำเอาหลายคนอดเอ็นดูไม่ได้ เมื่อ Adong Phoumisin นักกีฬาเซปักตะกร้อ จาก สปป.ลาว ได้ทำคลิปรีวิวชุดกิฟต์เซตที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หรือ ซีเกมส์ 2025 ณ ประเทศไทย ซึ่งบอกเลยว่าที่ควักออกมาโชว์แต่ละอย่างนั้น เด็ดจริง ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Adong Phoumisin
ตามมาด้วยถุงผ้าห่อน้อย ที่แค่เห็นของข้างในก็ทำเอาลั่นอีกรอบ เพราะภายในนั้นมีกาแฟกระป๋อง 2 กระป๋อง พร้อมเยลลี่ให้พลังงานอีก 1 ซอง เรียกว่าชอตฟีลมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Adong Phoumisin
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Adong Phoumisin
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Adong Phoumisin
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตไทยที่ได้เห็นถึงกับลั่น ถามนี่ของขวัญหรือถุงยังชีพกันแน่ บางคนยังแซวว่าดีแล้วที่ไม่มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับปลากระป๋อง ไม่อย่างนั้นคงพีคกว่านี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Adong Phoumisin
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Adong Phoumisin
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Adong Phoumisin
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Adong Phoumisin