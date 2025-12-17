Bangkok ESC แถลงผู้เล่นหมดสัญญา ปมอดีตนักกีฬาถูกโยงเป็นผู้เล่นเงาให้ Tokyogurl ?

Bangkok ESC แถลงการณ์ชี้แจง ยืนยันนักกีฬาหมดสัญญา หลังชื่ออดีตผู้เล่นถูกโยงเป็นผู้เล่นเงาให้ Tokyogurl จาก RoV ทีมหญิง ซีเกมส์ 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bangkok ESC
จากดราม่า Tokyogurl นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ถูกขับพ้นการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 หรือซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ก่อนถูกปลดออกจากทีมชาติ รวมถึง Garena RoV Thailand ลงดาบขั้นสูงสุด ประกาศห้ามเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการตลอดชีวิต หลังพบว่ามีการลงแอปฯ เพื่อให้บุคคลอื่นมาเล่นแทนตัวเอง ซึ่งโลกออนไลน์จำนวนมากมีเบาะแสเชื่อมโยงไปถึง cheerio นักกีฬา esports ชาย ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งเจ้าตัวยังไม่ได้ออกมาชี้แจงใด ๆ ก่อนจะทำการปิดช่องทางโซเชียลไปด้วยนั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bangkok ESC
วันที่ 16 ธันวาคม 2568 สโมสร Bangkok ESC เผยแถลงการณ์ ระบุว่า สโมสร Bangkok ESC ขอแจ้งให้ทราบว่า นักกีฬา โค้ช และ เมเนเจอร์ ของทางทีม Bangkok ESC รายการ TEPL 2025 ได้หมดผลอายุของสัญญา ในการเป็นนักกีฬาและ สมาชิกในสังกัด BESC ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2568 ที่ผ่านมานั้น
ขอเรียนแจ้งว่าทางสโมสร Bangkok ESC จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับนักกีฬาและ สมาชิกใน ชุดดังกล่าวอีกต่อไป และเป็นการขอแสดงจุดยืนว่าทีมไม่ได้มีการสนับสนุน หรือมีส่วนรู้เห็นใน การกระทำความผิดใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bangkok ESC
หากมีการพาดพิง กล่าวหา หรือ ใช้ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และอาจทำให้เกิด ความเสียหายต่อชื่อเสียง ของสโมสร ทางสโมสรจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำการดัง กล่าวจนถึงที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน