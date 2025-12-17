ประมวลภาพผู้ประกาศช่อง 3 ทำถึง ลงปฏิทิน 2569 สวยงาม เนี้ยบสุด ๆ
ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 เสิร์ฟฉ่ำ ทำถึง พร้อมส่งพลังบวก ความปัง กับปฏิทินครอบครัวข่าวประจำปี 2569 ชุด มุ่งมั่น มั่นคง มั่งมี
ฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมส่งความสุขในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการจัดทำปฏิทินครอบครัวข่าวประจำปีม้า ปี 2569 ชุด มุ่งมั่น มั่นคง มั่งมี ความหมาย คือ
มุ่งมั่น ในการนำเสนอข่าวสาร
มั่นคง ในจรรยาบรรณของคนข่าว
มั่งมี ขออวยพรให้ทุกท่านมีเงินทองมหาศาลในปีมงคลนี้
ปฏิทินครอบครัวข่าว ประจำปี 2569 ปีนี้ มาในรูปแบบแขวน ซึ่งได้จัดทำกันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 แล้ว และยังคงคอนเซปต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ด้วยการรวมตัวกันของทีมผู้ประกาศข่าวคุณภาพของทางช่อง 3 นำทีมโดย สรยุทธ สุทัศนะจินดา - พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ กรรชัย กำเนิดพลอย - อริสรา กำธรเจริญ จากรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ภาษิต อภิญญาวาท - ปรินดา คุ้มธรรมพินิจ จากรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ กิตติ สิงหาปัด จากรายการข่าว 3 มิติ ประวีณมัย บ่ายคล้อย, อติรุจ กิตติพัฒนะ, เมจกา สุพิชญางกูร จากรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ เสาร์-อาทิตย์ และผู้ประกาศข่าวน้องใหม่ สุชาดา นิ่มนวล จากรายการ 3 ตามติดข่าว สำหรับปฏิทินครอบครัวข่าวในครั้งนี้ถ่ายทอดภาพออกมาได้อย่างสวยงาม โดยฝีมือการถ่ายภาพของ คุณ Vin Buddy
โดยปฏิทินครอบครัวข่าวนี้ จุดประสงค์เพื่อนำไปมอบให้กับสภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ไปร่วมบริจาคโลหิต กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมทั้งมอบให้ผู้ชมช่อง 3 ผ่านการร่วมสนุกในกิจกรรมแต่ละรายการต่าง ๆ ของทางช่อง 3 โดยไม่มีการจำหน่าย !!
ความพิเศษของปฏิทินครอบครัวข่าว ประจำปี 2569 นี้ สามารถรับฟังคำอวยพรที่ผู้ประกาศข่าวทั้ง 11 ท่าน ตั้งใจอวยพรให้แฟนๆ ข่าวช่อง 3 โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถรับฟังได้ง่ายๆ เพียงสแกนคิวอาร์โค้ดในหน้าปฏิทิน
สำหรับท่านใดที่ต้องการรับปฏิทินครอบครัวข่าวปี 2569 ชุด มุ่งมั่น มั่นคง มั่งมี นี้ ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะมอบปฏิทินครอบครัวข่าวนี้ ให้กับที่ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2569 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์, หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 7 แห่ง (Fixed Station) และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ