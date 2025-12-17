HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >
  2. ข่าวบันเทิงดาราไทย

ประมวลภาพผู้ประกาศช่อง 3 ทำถึง ลงปฏิทิน 2569 สวยงาม เนี้ยบสุด ๆ

          ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 เสิร์ฟฉ่ำ ทำถึง พร้อมส่งพลังบวก ความปัง กับปฏิทินครอบครัวข่าวประจำปี 2569 ชุด มุ่งมั่น มั่นคง มั่งมี
ปฏิทินผู้ประกาศข่าว ช่อง 3

          ฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมส่งความสุขในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการจัดทำปฏิทินครอบครัวข่าวประจำปีม้า ปี 2569 ชุด มุ่งมั่น มั่นคง มั่งมี ความหมาย คือ

          มุ่งมั่น ในการนำเสนอข่าวสาร

          มั่นคง ในจรรยาบรรณของคนข่าว 

          มั่งมี ขออวยพรให้ทุกท่านมีเงินทองมหาศาลในปีมงคลนี้

ปฏิทินผู้ประกาศข่าว ช่อง 3

          ปฏิทินครอบครัวข่าว ประจำปี 2569 ปีนี้ มาในรูปแบบแขวน ซึ่งได้จัดทำกันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 แล้ว และยังคงคอนเซปต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ด้วยการรวมตัวกันของทีมผู้ประกาศข่าวคุณภาพของทางช่อง 3 นำทีมโดย สรยุทธ สุทัศนะจินดา - พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ กรรชัย กำเนิดพลอย - อริสรา กำธรเจริญ จากรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ภาษิต อภิญญาวาท - ปรินดา คุ้มธรรมพินิจ จากรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ กิตติ สิงหาปัด จากรายการข่าว 3 มิติ ประวีณมัย บ่ายคล้อย, อติรุจ กิตติพัฒนะ, เมจกา สุพิชญางกูร จากรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ เสาร์-อาทิตย์ และผู้ประกาศข่าวน้องใหม่ สุชาดา นิ่มนวล จากรายการ 3 ตามติดข่าว สำหรับปฏิทินครอบครัวข่าวในครั้งนี้ถ่ายทอดภาพออกมาได้อย่างสวยงาม โดยฝีมือการถ่ายภาพของ คุณ Vin Buddy 
ปฏิทินผู้ประกาศข่าว ช่อง 3

          โดยปฏิทินครอบครัวข่าวนี้ จุดประสงค์เพื่อนำไปมอบให้กับสภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ไปร่วมบริจาคโลหิต กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมทั้งมอบให้ผู้ชมช่อง 3 ผ่านการร่วมสนุกในกิจกรรมแต่ละรายการต่าง ๆ ของทางช่อง 3 โดยไม่มีการจำหน่าย !!

          ความพิเศษของปฏิทินครอบครัวข่าว ประจำปี 2569 นี้ สามารถรับฟังคำอวยพรที่ผู้ประกาศข่าวทั้ง 11 ท่าน ตั้งใจอวยพรให้แฟนๆ ข่าวช่อง 3 โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถรับฟังได้ง่ายๆ เพียงสแกนคิวอาร์โค้ดในหน้าปฏิทิน

ปฏิทินผู้ประกาศข่าว ช่อง 3

          สำหรับท่านใดที่ต้องการรับปฏิทินครอบครัวข่าวปี 2569  ชุด มุ่งมั่น มั่นคง มั่งมี นี้ ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะมอบปฏิทินครอบครัวข่าวนี้ ให้กับที่ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2569 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์, หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 7 แห่ง (Fixed Station) และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ
ปฏิทินผู้ประกาศข่าว ช่อง 3

ปฏิทินผู้ประกาศข่าว ช่อง 3

ปฏิทินผู้ประกาศข่าว ช่อง 3

ปฏิทินผู้ประกาศข่าว ช่อง 3

ปฏิทินผู้ประกาศข่าว ช่อง 3

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประมวลภาพผู้ประกาศช่อง 3 ทำถึง ลงปฏิทิน 2569 สวยงาม เนี้ยบสุด ๆ โพสต์เมื่อ 17 ธันวาคม 2568 เวลา 10:46:11 2,426 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 Tokyogurl ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย