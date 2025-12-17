ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ระดับพรีเมียม ประกาศปิดสาขา 19 ธ.ค. ลูกค้ากลับบอกถูกต้องแล้ว

ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ระดับพรีเมียม ประกาศปิดสาขา 19 ธ.ค. 68 นี้ ด้านลูกค้าแห่คอมเมนต์ ปิดน่ะถูกต้องแล้ว พร้อมเล่าเรื่องไม่ประทับใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โอชิเน โคราช - Oshinei Korat
วันที่ 17 ธันวาคม 2569 เฟซบุ๊ก โอชิเน โคราช - Oshinei Korat ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ระดับพรีเมี่ยม มีการโพสต์ประกาศปิดสาขา มีรายละเอียดดังนี้
โอชิเนโคราช 2 ขอแจ้งปิดให้บริการร้าน โดยจะเปิดให้บริการวันสุดท้าย วันที่ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 17.00 น. ส่วนใครอยากใช้บริการร้านต่อ สามารถใช้บริการที่สาขาโคราช ตรงข้ามเดอะมอลล์โคราชได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โอชิเน โคราช - Oshinei Korat
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โอชิเน โคราช - Oshinei Korat
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โอชิเน โคราช - Oshinei Korat
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โอชิเน โคราช - Oshinei Korat