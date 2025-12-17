HILIGHT
เปิดโผ แคนดิเดตนายกฯ พรรคไหนส่งรายชื่อใครบ้าง เตรียมชิงเก้าอี้ผู้นำ เลือกตั้ง 2569

 
          เช็กความพร้อม ศึกเลือกตั้ง 2569 พรรคการเมืองไหนเปิดตัวแคนดิเดตนายกฯ แล้วบ้าง ขณะที่บางพรรคยังเก็บไพ่เด็ดไว้ลุ้นจนถึงโค้งสุดท้าย

เช็กรายชื่อ แคนดิเดต นายกฯ

         หลังการประกาศยุบสภาอย่างเป็นทางการ ประเทศไทยเดินหน้าเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง โดย กกต. มีมติกำหนดวันเข้าคูหาเลือกตั้ง สส. ทั่วประเทศในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งแต่ละพรรคก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวด้วยการเปิดตัว แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีออกมาบ้าง หรือมีแนวโน้มที่จะเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้


พรรคที่ยืนยัน แคนดิเดต นายกรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว


พรรคประชาชน

            1. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน
            2. น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย
            3. นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรคฝ่ายยุทธศาสตร์


ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคประชาชน - People's Party


ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคประชาชน - People's Party


ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคประชาชน - People's Party


ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

พรรคเพื่อไทย


           1. นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ บุตรชาย นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี
           2. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรัฐมนตรี  
           3. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

พรรคเพื่อไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคเพื่อไทย

พรรคเพื่อไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคเพื่อไทย

พรรคเพื่อไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคเพื่อไทย

พรรคเพื่อไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคเพื่อไทย

พรรคเพื่อไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคเพื่อไทย

พรรคเพื่อไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคเพื่อไทย

พรรคเพื่อไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคเพื่อไทย

พรรคกล้าธรรม

          1. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรัฐมนตรี

พรรคกล้าธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคกล้าธรรม

พรรคพลังประชารัฐ

          1. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค
          2. นางสาวตรีนุช เทียนทอง เลขาธิการพรรค
          3. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รองหัวหน้าพรรค

พรรคพลังประชารัฐ
ภาพจาก พรรคพลังประชารัฐ

พรรคไทยสร้างไทย 

          1. พล.ท. ภราดร พัฒนถาบุตร อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 

พรรคไทยสร้างไทย
ภาพจาก  พรรคไทยสร้างไทย

พรรคที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ


พรรคภูมิใจไทย

          (ยืนยันแล้ว)

          1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค และนายกรัฐมนตรี 
          
          (รอตอบรับ)
          - นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (รองนายกฯ )
          - นางสาวศุภจี สุขุมลักษณ์ รัฐมนตรี

พรรคภูมิใจไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคภูมิใจไทย

พรรคประชาธิปัตย์ 

          (คาดการณ์)
          1. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรค
          2. นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พรรคประชาธิปัตย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคประชาธิปัตย์ 


 
